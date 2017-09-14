Додано: Нед 04 сер, 2024 18:10

flyman написав: detroytred написав: flyman написав: якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим? якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим?

Респи теж будуть за фортецю. Окрім Штатів є ще Європа, яка теж зацікавлена у фортеці. Особливо східна.

Да навіть, окрім партнерів, є Україна і українське суспільство, у якого нема іншого варіанту, окрім захисту від отакого сусіда.

Захист. Оборона. Фортеця.

Які ще варіанти є?



До етапу, коли Україна стане мегасуперпотрібною державою, як міст між Заходом і Сходом --- як Сінгапур... почитайте Лі Куаня... як він побачив це своє вікно ... міст ... і як скористався. Але це вікно відчинилося тільки, коли стала в ньому потреба - у вікні. Там щось одна біржа по часу зачинялась, а інша ще не відчининялась. Плюс майданчик бізнесовий...

А Куань вчився з сильними світу цього... Скористався. Застолбив стілець, який виник.



От і з Україною це попереду...

Але до цього вітка глобаліації ще далеченько.

Поки це майданчик для стіни. Фортеці. Респи теж будуть за фортецю. Окрім Штатів є ще Європа, яка теж зацікавлена у фортеці. Особливо східна.Да навіть, окрім партнерів, є Україна і українське суспільство, у якого нема іншого варіанту, окрім захисту від отакого сусіда.Захист. Оборона. Фортеця.Які ще варіанти є?До етапу, коли Україна стане мегасуперпотрібною державою, як міст між Заходом і Сходом --- як Сінгапур... почитайте Лі Куаня... як він побачив це своє вікно ... міст ... і як скористався. Але це вікно відчинилося тільки, коли стала в ньому потреба - у вікні. Там щось одна біржа по часу зачинялась, а інша ще не відчининялась. Плюс майданчик бізнесовий...А Куань вчився з сильними світу цього... Скористався. Застолбив стілець, який виник.От і з Україною це попереду...Але до цього вітка глобаліації ще далеченько.Поки це майданчик для стіни. Фортеці.

і хто буде жити в фортеці, успішний Успіх з Бандерлогом?

Скільки вона протягне при нульовій народжуваності і масовому вимиранні та бігству населення? Фотреця це руїна України за 5 років вщент. Нах-нах фортцецю. і хто буде жити в фортеці, успішний Успіх з Бандерлогом?Скільки вона протягне при нульовій народжуваності і масовому вимиранні та бігству населення? Фотреця це руїна України за 5 років вщент. Нах-нах фортцецю.

А хто питає-то (стосовно фортеці)?)))Тебе.Ти і проти Зе був і що?))А проти ... тим паче.Набіжуть зі всього світу....Коли тут аля Сінгапур вимальовуватися почне. Ще й Матриця допоможе, що навіть ескімоси потупотять сюди)) (якщо в Арктиці воювати не будуть).Не переймайся за впенсів мирного часу. До тієї пори їх *утилізують*. На край природнім шляхом. Не бзди.І не тільки котрі *в*(пенси). Подивись на програми...І навіщо ота концентрація людей... якщо ШІ та автоматизація?З Китаєм коли Штати дозріли бикувати? Коли зменшилася залежність масового виробництва від концентрації робочої сили (яку міг забезпечити тільки Китай...).А поки розчищається майданчик. Вчергове намагається поділ майданчику. Всі при дєлє...Ну проти ЕГП -- економіко-географічного положення України не попреш. Це алмаз, ізумруд, бріл'янт... Навіть совдепу.Як віками був, так і буде.Це очевидно всім можновладцям...Тому і боротьба одвічна за Україну.А не за Сахару якусь.Але поки отаке...Що за віконцем.Чергове попередування Ялти-2.Те ж саме подібне Німеччина в Європі... Тільки внутрішнє... В об'ємі Європи.Але Україна поки!!! потрапляє під категорію "проклятье нефтяных стран", а Німеччина під благо нафтових країн.Аля Венесуела і Саудівська.З.и. слухай всіх...А не тільки Соскіна))) Він про таке не казав?))Зможеш тоді малювати свої картини бачення подій, процесів, світу. А не рефлексити на Детройта дурнуми сміхуйочками.