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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93219322932393249325>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:52

  flyman написав:якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим?

Респи теж будуть за фортецю. Окрім Штатів є ще Європа, яка теж зацікавлена у фортеці. Особливо східна.
Да навіть, окрім партнерів, є Україна і українське суспільство, у якого нема іншого варіанту, окрім захисту від отакого сусіда.
Захист. Оборона. Фортеця.
Які ще варіанти є?

До етапу, коли Україна стане мегасуперпотрібною державою, як міст між Заходом і Сходом --- як Сінгапур... почитайте Лі Куаня... як він побачив це своє вікно ... міст ... і як скористався. Але це вікно відчинилося тільки, коли стала в ньому потреба - у вікні. Там щось одна біржа по часу зачинялась, а інша ще не відчининялась. Плюс майданчик бізнесовий...
А Куань вчився з сильними світу цього... Скористався. Застолбив стілець, який виник.

От і з Україною це попереду...
Але до цього вітка глобаліації ще далеченько.
Поки це майданчик для стіни. Фортеці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:00

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху.


Скоріше все в точності навпаки.
Не дано ніяких вказівок зверху і немає ніякої реакції зверху на порушення.
Тому тцк і роблять, як хочуть.
Если бы это были единичные случаи, то тогда поверил бы, что есть в ТЦК идиоты. Но эта схема по всей стране уже несколько мес. Все сайты и Ютуб пишут и показывают про произвол. Власть про неё знает и молчит. Типа др. методов забирать на войну - НЕТ. Или они спецом так провоцируют массы на шины и майдан?

Ви прикольно зрозуміли мою відповідь.
Звісно влада знає.
Але мовчить -- так про це і мова.
Мовчить. Не дає вказівок тцк-кам, щоб припинили це.

А ви вище казали -- що зверху дали вказівку таку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:10

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:якщо взяти демів і їх два крила, то одне яструбине підрізане, а те що залишилося виглядає голубиним і яка фортеця, одна, чи дві розділені чим?

Респи теж будуть за фортецю. Окрім Штатів є ще Європа, яка теж зацікавлена у фортеці. Особливо східна.
Да навіть, окрім партнерів, є Україна і українське суспільство, у якого нема іншого варіанту, окрім захисту від отакого сусіда.
Захист. Оборона. Фортеця.
Які ще варіанти є?

До етапу, коли Україна стане мегасуперпотрібною державою, як міст між Заходом і Сходом --- як Сінгапур... почитайте Лі Куаня... як він побачив це своє вікно ... міст ... і як скористався. Але це вікно відчинилося тільки, коли стала в ньому потреба - у вікні. Там щось одна біржа по часу зачинялась, а інша ще не відчининялась. Плюс майданчик бізнесовий...
А Куань вчився з сильними світу цього... Скористався. Застолбив стілець, який виник.

От і з Україною це попереду...
Але до цього вітка глобаліації ще далеченько.
Поки це майданчик для стіни. Фортеці.

і хто буде жити в фортеці, успішний Успіх з Бандерлогом?
Скільки вона протягне при нульовій народжуваності і масовому вимиранні та бігству населення? Фотреця це руїна України за 5 років вщент. Нах-нах фортцецю.

А хто питає-то (стосовно фортеці)?)))
Тебе.
Ти і проти Зе був і що?))
А проти ... тим паче.

Набіжуть зі всього світу....
Коли тут аля Сінгапур вимальовуватися почне. Ще й Матриця допоможе, що навіть ескімоси потупотять сюди)) (якщо в Арктиці воювати не будуть).
Не переймайся за впенсів мирного часу. До тієї пори їх *утилізують*. На край природнім шляхом. Не бзди.
І не тільки котрі *в*(пенси). Подивись на програми...
І навіщо ота концентрація людей... якщо ШІ та автоматизація?
З Китаєм коли Штати дозріли бикувати? Коли зменшилася залежність масового виробництва від концентрації робочої сили (яку міг забезпечити тільки Китай...).

А поки розчищається майданчик. Вчергове намагається поділ майданчику. Всі при дєлє...

Ну проти ЕГП -- економіко-географічного положення України не попреш. Це алмаз, ізумруд, бріл'янт... Навіть совдепу.
Як віками був, так і буде.
Це очевидно всім можновладцям...
Тому і боротьба одвічна за Україну.
А не за Сахару якусь.

Але поки отаке...
Що за віконцем.
Чергове попередування Ялти-2.

Те ж саме подібне Німеччина в Європі... Тільки внутрішнє... В об'ємі Європи.
Але Україна поки!!! потрапляє під категорію "проклятье нефтяных стран", а Німеччина під благо нафтових країн.
Аля Венесуела і Саудівська.

З.и. слухай всіх...
А не тільки Соскіна))) Він про таке не казав?))
Зможеш тоді малювати свої картини бачення подій, процесів, світу. А не рефлексити на Детройта дурнуми сміхуйочками.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:36

  Бетон написав:Отвечая на вопрос не "когда" а "как" кончится война, можно экстраполировать: конец будет или ужасными или катастрофическим.
Пусть те, кто рулит деловито все эти годы и думает как быть. Лично я выеду, когда разрешат. Так я лично на своём маленьком уровне вижу конец

Есть и другой вариант:
самоубийство не проблема
по крайней мере для петра
висит в петле и все проблемы остались где-то позади…

ПС: Успих, зачехляйте лопату и домой к семьё.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:37

  flyman написав:
  detroytred написав:
Поки це майданчик для стіни. Фортеці.

і хто буде жити в фортеці, успішний Успіх з Бандерлогом?
Скільки вона протягне при нульовій народжуваності і масовому вимиранні та бігству населення? Фортеця це руїна України за 5 років вщент. Дайош фортцецю воєнпєнсам мірного врємєні, хоч зменшать навантаження на бюджет.
тю... ти ще доживи хоч ті 5 років.
ох прожектьори...
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:38

  flyman написав:
  fox767676 написав:
1. Україна стане країною-фортецею: Гетманцев описав майбутнє економіки після війни
21.04.20
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -vijni.htm
2022 рік. По буквах -- фортецею. після війни.


Дестройер, вы по чьей указке тут ипсошничате, подсовывая оголтело гротескные тезисы ? :D Каждый раз после прочтения, рука тянется к товарищу маузеру))
Єто тот самый Гетьманцев , с детьми и бизнесом в далеком зарубежье, будет мной тут фортецю строить ??

це ж видатний макроекономіст-щипач гусаків всіх часів і народів



причем тут гусещипач
это корумпированный политик , прислужник олигархии
сын призывного возраста - за границей
бизнес - за границей
какая нахрен "фортеця" ?
изувечат того кто попробует такое втирать
не побоятся генеральских погон и распальцовки
да, нормализация может быть поэтапной
но химера где все вверх дном - не пройдет
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:54

Надія - є!©)))

  Banderlog написав:Поки фронт тріщить і тріщить по укріпленим позиціям... людей не вистачає... надія на ф 16?
Та що там те ф-16))
Вся надія на сім'ю Флер! :)

Але щось вона притихла?
Невже штурмує кордон в напрямку Польщі? :)

Ну, тоді ще будемо надіятись на синів Будівельника! :)

Гей, гей, гей соколи...)))
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:55

  zxzx777 написав:
  Бетон написав:Армія рф перетнула кордон міста Торецьк, — військовий 24ОШБ «Айдар»

Також пише, що ситуація в Нью-Йорку дуже погана, росіяни вже мають огляд на н.п. Неліпівка, а звідси логічним є вогневий контроль.

Здають потихенько території до досягнутих у "перемовинах" меж.
Така майнула думка.

поїдь, подивись, з місця потім скажеш, як воно насправді. а не всяку маячню пиши.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:03

Давно пора!

  stm написав:Успих, зачехляйте лопату и домой к семьё
Так не пускають!
Не дають право вибору!


А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:09

  Успіх написав:
  stm написав:Успих, зачехляйте лопату и домой к семьё
Так не пускають!
Не дають право вибору!


А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁

Йшов 2026 рік, Долярчик все плекав надії на план Б ... але є одне але

Гроші, кількість грошей все не давали здійснити план Б, хоча вже всіх задовбав своїми планами Б, В, Г, Д ))
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