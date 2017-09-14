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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9322932393249325>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:09

  fox767676 написав:какая нахрен "фортеця" ?
изувечат того кто попробует такое втирать
не побоятся генеральских погон и распальцовки

Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.
І жодного не *ізувєчілі*.

Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:09

Старий пенс познайомиться з молодою вчителькою для створення

Успіх

А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁



при наявності двох синів і візиту у Львів весною? :D
Давай виручимо, якщо тебе не пускають вже додому 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:16

  Успіх написав:
  stm написав:Успих, зачехляйте лопату и домой к семьё
Так не пускають!
Не дають право вибору!


А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁

В смысле, не дают? Цепями на ночь к комбату пристегивают?
План Ж разработан? Или ещё не столь плохо?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:16

  Hotab написав:Успіх

А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁



при наявності двох синів і візиту у Львів весною? :D
Давай виручимо, якщо тебе не пускають вже додому 😅

Sad but true ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:31

  detroytred написав:
  fox767676 написав:какая нахрен "фортеця" ?
изувечат того кто попробует такое втирать
не побоятся генеральских погон и распальцовки

Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.
І жодного не *ізувєчілі*.

Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?


не "вже", а "поки що"

А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев
ни один погон не пинул когда отмазали от грантоедов от службы одним росчерком пера
а инженеров - зась: "а шо народ скажет, а багати викдкупяться, ааа"
Я вот вам могу вместо берии побыть, трижды будете думать кому вы чушь пишете
"До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється."?
и вместо коб-ипсо, представляйте как пишете чистосердечные признанния, сплевывая окровавленые зубы на протокол



Берия - инженер-архитектор, БАБ - ученый-математик
а вы это ...
фортецю они мне собрались построить на потеху шелупони

Направляясь в Чечню, Борис Березовский (в тот момент официальный представитель федерального центра) сначала поехал к Масхадову, а только потом прилетел в Ханкалу, в штаб ОГВ.
Выслушав облечённого высокой властью Березовского, Пуликовский побледнел, но тут же, собравшись, начал чеканить слова:
— Я, как командующий группировкой, не согласен с такой позицией и считаю, что вы должны были прежде всего встретиться с руководством Объединённой группировки войск. Мы здесь давно собрались и ждём вас. Нам есть что сказать. Неужели перед встречей с Масхадовым вас не интересовало наше мнение, наша оценка ситуации?
— Ты, генерал, можешь считать всё, что угодно, — сверкнул глазами столичный визитёр. — Твоя задача: молчать, слушать и выполнять то, что тебе мы с Лебедем говорим. Понял?
— Вы говорите, не думая о тех людях, которые сейчас в Грозном в полном окружении кровью харкают, — «закипал» Пуликовский. — Они ждут моей помощи. Я обещал…
— Я тебя, генерал, вместе с твоими людьми, вместе со всей вашей дохлой группировкой сейчас куплю и перепродам! Понял, чего стоят твои обещания и ультиматумы?..
Офицеры, невольные свидетели разговора, опустили головы. Пуликовский с трудом сдержал себя. Стиснул кулаки, круто развернулся и пошёл прочь, чувствуя спиной «расстрельный» взгляд Бориса Абрамовича…
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:43

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:Успих, зачехляйте лопату и домой к семьё
Так не пускають!
Не дають право вибору!

А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁

В смысле, не дают? Цепями на ночь к комбату пристегивают?
План Ж разработан? Или ещё не столь плохо?

Мадам, а ви великий спеціаліст по планам, як можна зараз дембельнутися? бо ця проблема не лише в Успіха. поділіться з загалом
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:44

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:какая нахрен "фортеця" ?
изувечат того кто попробует такое втирать
не побоятся генеральских погон и распальцовки

Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.
І жодного не *ізувєчілі*.

Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?


не "вже", а "поки що"

А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев
ни один погон не пинул когда отмазали от грантоедов от службы одним росчерком пера
а инженеров - зась: "а шо народ скажет, а багати викдкупяться, ааа"
Я вот вам могу вместо берии побыть, трижды будете думать кому вы чушь пишете
"До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється."?
и вместо коб-ипсо, представляйте как пишете чистосердечные признанния, сплевывая окровавленые зубы на протокол

Якісь дивні у вас виверти))

Дивіться, ви ж написали самі: *изувечат того кто ПОПРОБУЕТ такое втирать*.
А тепер на якесь *поки що* перестрибнули.

Ви розповіли, що берія зробить зі мною, а як що з вами? -- то кажете "А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев" (тобто того берію і не видно на горизонті).

Треба бути послідовним... коли наїзджаєте на когось.
Зранку Холява наїхав голослівно і зістрибнув.
Тепер вам схотілося.

З.и. і знов не вигадуйте. Я вам навів думки про фортецю цивільних. По буквах -- цивільних.
А ви про якихось пулітковських тулите.
Оперуйте тим, що є по факту.
Скільки можна-то виправляти вас показом, що суцільні вигадки.
Не будуйте претензії-закиди на вигадках.
____________________________
Це не цивільний?
*Є певна рамка, яка задається не нами. І ця рамка полягає в тому, що ми країна, яка – хочемо ми цього чи ні – житиме в постійній загрозі воєнного конфлікту з нашим північним сусідом, який може в будь-який момент розпочати військові дії навіть після підписання світу... Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни. У країні-фортеці галузь номер один – це ВПК", – пояснив Гетманцев.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 19:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:48

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Армія рф перетнула кордон міста Торецьк, — військовий 24ОШБ «Айдар»

Також пише, що ситуація в Нью-Йорку дуже погана, росіяни вже мають огляд на н.п. Неліпівка, а звідси логічним є вогневий контроль.


Здають потихенько території до досягнутих у "перемовинах" меж.
Така майнула думка.
Та какой там сдают.
Оружия мало.
Пишут про 10 самолётов, когда нужно минимум 300.

А який буде толк від 300 літаків якщо є 10 пілотів і умовно 20 техніків ? Норма навантаження два пілоти на літак.

В кацапомовних інший світогляд.

погано так про себе - про кацапомовного зовсім недавно.
але, якщо ти вважаєш обділеним світоглядом - президента, який сказав що "ЗСУ потрібно щонайменше 128 західних літаків, щоб протистояти РФ, яка використовує близько 300 бортів", а для перемоги логічно, що 300, то ти вже сам розберись кто з вас двох більший кацап
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:54

Допоки сонце сяє, поки вода тече - ооооо, надія є!©))

  Hotab написав:при наявності двох синів і візиту у Львів весною?
Давай виручимо, якщо тебе не пускають вже додому
З тими приколами звертайся до Флер))
  stm написав:План Ж разработан? Или ещё не столь плохо?
Ну не Ж, а план С - розроблений))
С - сзч))

Але так, ще не настільки погано, хоча вже наближається до "грані" :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:58

  pesikot написав:Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму

Або купив ) Що вирогідніше


как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.

что мешает изменить даже город работы ради брони?

тем более что у кого сейчас жена с ребенком за бугром как бы все равно в каком городе возвращаться в пустую хату.

но вы скорее всего думаете в меру своего восприятия мира и распущенности.
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