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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:09
fox767676 написав:
какая нахрен "фортеця" ?
изувечат того кто попробует такое втирать
не побоятся генеральских погон и распальцовки
Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.
І жодного не *ізувєчілі*.
Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:09
Успіх
А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁
при наявності двох синів і візиту у Львів весною?
Давай виручимо, якщо тебе не пускають вже додому 😅
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:16
Успіх написав: stm написав:
Успих, зачехляйте лопату и домой к семьё
Так не пускають!
Не дають право вибору!
А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁
В смысле, не дают? Цепями на ночь к комбату пристегивают?
План Ж разработан? Или ещё не столь плохо?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:16
Hotab написав:Успіх
А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁
при наявності двох синів і візиту у Львів весною?
Давай виручимо, якщо тебе не пускають вже додому 😅
Sad but true ))
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:31
detroytred написав: fox767676 написав:
какая нахрен "фортеця" ?
изувечат того кто попробует такое втирать
не побоятся генеральских погон и распальцовки
Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.
І жодного не *ізувєчілі*.
Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?
не "вже", а "поки що"
А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев
ни один погон не пинул когда отмазали от грантоедов от службы одним росчерком пера
а инженеров - зась: "а шо народ скажет, а багати викдкупяться, ааа"
Я вот вам могу вместо берии побыть, трижды будете думать кому вы чушь пишете
"До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється."?
и вместо коб-ипсо, представляйте как пишете чистосердечные признанния, сплевывая окровавленые зубы на протокол
Берия - инженер-архитектор, БАБ - ученый-математик
а вы это ...
фортецю они мне собрались построить на потеху шелупони
Направляясь в Чечню, Борис Березовский (в тот момент официальный представитель федерального центра) сначала поехал к Масхадову, а только потом прилетел в Ханкалу, в штаб ОГВ.
Выслушав облечённого высокой властью Березовского, Пуликовский побледнел, но тут же, собравшись, начал чеканить слова:
— Я, как командующий группировкой, не согласен с такой позицией и считаю, что вы должны были прежде всего встретиться с руководством Объединённой группировки войск. Мы здесь давно собрались и ждём вас. Нам есть что сказать. Неужели перед встречей с Масхадовым вас не интересовало наше мнение, наша оценка ситуации?
— Ты, генерал, можешь считать всё, что угодно, — сверкнул глазами столичный визитёр. — Твоя задача: молчать, слушать и выполнять то, что тебе мы с Лебедем говорим. Понял?
— Вы говорите, не думая о тех людях, которые сейчас в Грозном в полном окружении кровью харкают, — «закипал» Пуликовский. — Они ждут моей помощи. Я обещал…
— Я тебя, генерал, вместе с твоими людьми, вместе со всей вашей дохлой группировкой сейчас куплю и перепродам! Понял, чего стоят твои обещания и ультиматумы?..
Офицеры, невольные свидетели разговора, опустили головы. Пуликовский с трудом сдержал себя. Стиснул кулаки, круто развернулся и пошёл прочь, чувствуя спиной «расстрельный» взгляд Бориса Абрамовича…
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:43
stm написав: Успіх написав: stm написав:
Успих, зачехляйте лопату и домой к семьё
Так не пускають!
Не дають право вибору!
А план Б - це не казка)) яка "скоро сказиваєтса, да нє скоро дєло дєлаїтса"©😁
В смысле, не дают? Цепями на ночь к комбату пристегивают?
План Ж разработан? Или ещё не столь плохо?
Мадам, а ви великий спеціаліст по планам, як можна зараз дембельнутися? бо ця проблема не лише в Успіх
а. поділіться з загалом
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:44
fox767676 написав: detroytred написав: fox767676 написав:
какая нахрен "фортеця" ?
изувечат того кто попробует такое втирать
не побоятся генеральских погон и распальцовки
Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.
І жодного не *ізувєчілі*.
Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?
не "вже", а "поки що"
А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев
ни один погон не пинул когда отмазали от грантоедов от службы одним росчерком пера
а инженеров - зась: "а шо народ скажет, а багати викдкупяться, ааа"
Я вот вам могу вместо берии побыть, трижды будете думать кому вы чушь пишете
"До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється."?
и вместо коб-ипсо, представляйте как пишете чистосердечные признанния, сплевывая окровавленые зубы на протокол
Якісь дивні у вас виверти))
Дивіться, ви ж написали самі: *изувечат того кто ПОПРОБУЕТ такое втирать*.
А тепер на якесь *поки що* перестрибнули.
Ви розповіли, що берія зробить зі мною, а як що з вами? -- то кажете "А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев" (тобто того берію і не видно на горизонті).
Треба бути послідовним... коли наїзджаєте на когось.
Зранку Холява наїхав голослівно і зістрибнув.
Тепер вам схотілося.
З.и. і знов не вигадуйте. Я вам навів думки про фортецю цивільних. По буквах -- цивільних.
А ви про якихось пулітковських тулите.
Оперуйте тим, що є по факту.
Скільки можна-то виправляти вас показом, що суцільні вигадки.
Не будуйте претензії-закиди на вигадках.
____________________________
Це не цивільний?
*Є певна рамка, яка задається не нами. І ця рамка полягає в тому, що ми країна, яка – хочемо ми цього чи ні – житиме в постійній загрозі воєнного конфлікту з нашим північним сусідом, який може в будь-який момент розпочати військові дії навіть після підписання світу... Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни. У країні-фортеці галузь номер один – це ВПК", – пояснив Гетманцев.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 сер, 2024 19:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:48
Ukrainian написав: Бетон написав: Бетон написав:
Армія рф перетнула кордон міста Торецьк, — військовий 24ОШБ «Айдар»
Також пише, що ситуація в Нью-Йорку дуже погана, росіяни вже мають огляд на н.п. Неліпівка, а звідси логічним є вогневий контроль.
Здають потихенько території до досягнутих у "перемовинах" меж.
Така майнула думка.
Та какой там сдают.
Оружия мало.
Пишут про 10 самолётов, когда нужно минимум 300.
А який буде толк від 300 літаків якщо є 10 пілотів і умовно 20 техніків ? Норма навантаження два пілоти на літак.
В кацапомовних інший світогляд.
погано так про себе - про кацапомовного зовсім недавно.
але, якщо ти вважаєш обділеним світоглядом - президента, який сказав що "ЗСУ потрібно щонайменше 128 західних літаків, щоб протистояти РФ, яка використовує близько 300 бортів", а для перемоги логічно, що 300, то ти вже сам розберись кто з вас двох більший кацап
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:54
Hotab написав:
при наявності двох синів і візиту у Львів весною?
Давай виручимо, якщо тебе не пускають вже додому
З тими приколами звертайся до Флер))
stm написав:
План Ж разработан? Или ещё не столь плохо?
Ну не Ж, а план С - розроблений))
С - сзч))
Але так, ще не настільки погано, хоча вже наближається до "грані"
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:58
pesikot написав:
Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму
Або купив ) Що вирогідніше
как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.
что мешает изменить даже город работы ради брони?
тем более что у кого сейчас жена с ребенком за бугром как бы все равно в каком городе возвращаться в пустую хату.
но вы скорее всего думаете в меру своего восприятия мира и распущенности.
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