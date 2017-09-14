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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:07
tester7336 написав: pesikot написав:
Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму
Або купив ) Що вирогідніше
как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.
что мешает изменить даже город работы ради брони?
тем более что у кого сейчас жена с ребенком за бугром как бы все равно в каком городе возвращаться в пустую хату.
но вы скорее всего думаете в меру своего восприятия мира и распущенности.
фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.
але так напевне некоректно просто звинувачувати не маючи підстав. але й доводити щось на анонімному форумі - теж якась незрозуміла ідея, навіщо?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:09
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.
І жодного не *ізувєчілі*.
Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?
не "вже", а "поки що"
А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев
ни один погон не пинул когда отмазали от грантоедов от службы одним росчерком пера
а инженеров - зась: "а шо народ скажет, а багати викдкупяться, ааа"
Я вот вам могу вместо берии побыть, трижды будете думать кому вы чушь пишете
"До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється."?
и вместо коб-ипсо, представляйте как пишете чистосердечные признанния, сплевывая окровавленые зубы на протокол
Якісь дивні у вас виверти))
Дивіться, ви ж написали самі: *изувечат того кто ПОПРОБУЕТ такое втирать*.
А тепер на якесь *поки що* перестрибнули.
Ви розповіли, що берія зробить зі мною, а як що з вами? -- то кажете "А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев" (тобто того берію і не видно на горизонті).
Треба бути послідовним... коли наїзджаєте на когось.
Зранку Холява наїхав голослівно і зістрибнув.
Тепер вам схотілося.
З.и. і знов не вигадуйте. Я вам навів думки про фортецю цивільних. По буквах -- цивільних.
А ви про якихось пулітковських тулите.
Оперуйте тим, що є по факту.
Скільки можна-то виправляти вас показом, що суцільні вигадки.
Не будуйте претензії-закиди на вигадках.
____________________________
Це не цивільний?
*Є певна рамка, яка задається не нами. І ця рамка полягає в тому, що ми країна, яка – хочемо ми цього чи ні – житиме в постійній загрозі воєнного конфлікту з нашим північним сусідом, який може в будь-який момент розпочати військові дії навіть після підписання світу... Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни. У країні-фортеці галузь номер один – це ВПК", – пояснив Гетманцев.
я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.
и так любой, в кого не ткни.
Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю
єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече
В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.
А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:10
Успіх
З тими приколами звертайся до Флер))
Ідея цікава, але це точно допоможе тобі звільнитись?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:13
detroytred написав: Игорь Алексеевич написав:
Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху.
Скоріше все в точності навпаки.
Не дано ніяких вказівок зверху і немає ніякої реакції зверху на порушення.
Тому тцк і роблять, як хочуть.
ИМХО все на много проще.
был период когда повально начали снимать начальников тцк
сразу же пошел провал в мобилизации.
что бы выровнять хоть как то ситуацию с мобилизацией скорее всего просто договорились - тцк делает планы а власть не вмешивается в методы достижения планов.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:13
fox767676 написав:
я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.
и так любой, в кого не ткни.
Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю
єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече
В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.
А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.
Зав'язуйте вже.
Ну дійсно вже не смішно.
Про якого берію гетьманцева ви кажете?
До чого Гетьманцев до берії?
Коли про берію -- це було одне.
А про фортецю Гетьманцева інше.
Досвідос...
Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете.
(Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).
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