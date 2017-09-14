detroytred написав:

fox767676 написав: detroytred написав: Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.

І жодного не *ізувєчілі*.



Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе? Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.І жодного не *ізувєчілі*.Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?



не "вже", а "поки що"



А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев

ни один погон не пинул когда отмазали от грантоедов от службы одним росчерком пера

а инженеров - зась: "а шо народ скажет, а багати викдкупяться, ааа"

Я вот вам могу вместо берии побыть, трижды будете думать кому вы чушь пишете

"До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється."?

и вместо коб-ипсо, представляйте как пишете чистосердечные признанния, сплевывая окровавленые зубы на протокол

не "вже", а "поки що"А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеевни один погон не пинул когда отмазали от грантоедов от службы одним росчерком пераа инженеров - зась: "а шо народ скажет, а багати викдкупяться, ааа"Я вот вам могу вместо берии побыть, трижды будете думать кому вы чушь пишете"До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється."?и вместо коб-ипсо, представляйте как пишете чистосердечные признанния, сплевывая окровавленые зубы на протокол

Якісь дивні у вас виверти))Дивіться, ви ж написали самі: *изувечат того кто ПОПРОБУЕТ такое втирать*.А тепер на якесь *поки що* перестрибнули.Ви розповіли, що берія зробить зі мною, а як що з вами? -- то кажете "А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев" (тобто того берію і не видно на горизонті).Треба бути послідовним... коли наїзджаєте на когось.Зранку Холява наїхав голослівно і зістрибнув.Тепер вам схотілося.З.и. і знов не вигадуйте. Я вам навів думки про фортецю цивільних. По буквах -- цивільних.А ви про якихось пулітковських тулите.Оперуйте тим, що є по факту.Скільки можна-то виправляти вас показом, що суцільні вигадки.Не будуйте претензії-закиди на вигадках.____________________________Це не цивільний?*Є певна рамка, яка задається не нами. І ця рамка полягає в тому, що ми країна, яка – хочемо ми цього чи ні – житиме в постійній загрозі воєнного конфлікту з нашим північним сусідом, який може в будь-який момент розпочати військові дії навіть після підписання світу... Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни. У країні-фортеці галузь номер один – це ВПК", – пояснив Гетманцев.