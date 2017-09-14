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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 932393249325932693279328>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:07

  tester7336 написав:
  pesikot написав:Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму

Або купив ) Що вирогідніше

как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.

что мешает изменить даже город работы ради брони?

тем более что у кого сейчас жена с ребенком за бугром как бы все равно в каком городе возвращаться в пустую хату.

но вы скорее всего думаете в меру своего восприятия мира и распущенности.

фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.

але так напевне некоректно просто звинувачувати не маючи підстав. але й доводити щось на анонімному форумі - теж якась незрозуміла ідея, навіщо?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:09

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Я вам навів купу прикладів, що ВЖЕ це *втирають*. Можу навести ще більше.
І жодного не *ізувєчілі*.

Краще розкажіть, що з вами берія зробить. Про мене вже розповіли, а про себе?


не "вже", а "поки що"

А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев
ни один погон не пинул когда отмазали от грантоедов от службы одним росчерком пера
а инженеров - зась: "а шо народ скажет, а багати викдкупяться, ааа"
Я вот вам могу вместо берии побыть, трижды будете думать кому вы чушь пишете
"До чого у вас тягнуться руки -- якось не має ніякого значення в питанні, яке обговорюється."?
и вместо коб-ипсо, представляйте как пишете чистосердечные признанния, сплевывая окровавленые зубы на протокол

Якісь дивні у вас виверти))

Дивіться, ви ж написали самі: *изувечат того кто ПОПРОБУЕТ такое втирать*.
А тепер на якесь *поки що* перестрибнули.

Ви розповіли, що берія зробить зі мною, а як що з вами? -- то кажете "А кто берия ? покажите мне. вижу только духовных пигмеев" (тобто того берію і не видно на горизонті).

Треба бути послідовним... коли наїзджаєте на когось.
Зранку Холява наїхав голослівно і зістрибнув.
Тепер вам схотілося.

З.и. і знов не вигадуйте. Я вам навів думки про фортецю цивільних. По буквах -- цивільних.
А ви про якихось пулітковських тулите.
Оперуйте тим, що є по факту.
Скільки можна-то виправляти вас показом, що суцільні вигадки.
Не будуйте претензії-закиди на вигадках.
____________________________
Це не цивільний?
*Є певна рамка, яка задається не нами. І ця рамка полягає в тому, що ми країна, яка – хочемо ми цього чи ні – житиме в постійній загрозі воєнного конфлікту з нашим північним сусідом, який може в будь-який момент розпочати військові дії навіть після підписання світу... Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни. У країні-фортеці галузь номер один – це ВПК", – пояснив Гетманцев.



я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.
и так любой, в кого не ткни.
Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю
єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече
В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.
А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:10

Успіх

З тими приколами звертайся до Флер))


Ідея цікава, але це точно допоможе тобі звільнитись? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:13

  detroytred написав:
  Игорь Алексеевич написав:Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху.


Скоріше все в точності навпаки.
Не дано ніяких вказівок зверху і немає ніякої реакції зверху на порушення.
Тому тцк і роблять, як хочуть.


ИМХО все на много проще.
был период когда повально начали снимать начальников тцк
сразу же пошел провал в мобилизации.
что бы выровнять хоть как то ситуацию с мобилизацией скорее всего просто договорились - тцк делает планы а власть не вмешивается в методы достижения планов.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:13

  fox767676 написав:я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.
и так любой, в кого не ткни.
Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю
єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече
В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.
А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.

Зав'язуйте вже.
Ну дійсно вже не смішно.

Про якого берію гетьманцева ви кажете?
До чого Гетьманцев до берії?
Коли про берію -- це було одне.
А про фортецю Гетьманцева інше.

Досвідос...
Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете.
(Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).

Читати текст хоч навчиться.
*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*
По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.

Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів.
Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте.
Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:30

"Максім нє знал - смеятса ілі плакать?"©

Не пройшло і 2,5роки, як ф-16 з'явились в Україні!
Скільки?
100шт?
200?
А, тільки декілька штук? :roll:
Ну нічого, до листопада - вистачить! :mrgreen: 🤦🏻
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:33

  Успіх написав:Не пройшло і 2,5роки, як ф-16 з'явились в Україні!
Скільки?
100шт?
200?
А, тільки декілька штук? :roll:
Ну нічого, до листопада - вистачить! :mrgreen: 🤦🏻

Да добре, що взагалі з'явились. Ще й навіть до осені.
Чергові захопливі історії НЕОБХІДНІ. Вкрай необхідні.
Для балансу...

Бо ознака недобра - від Вовчанська, Липців ворога так і не відкинули до кордону.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 сер, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:36

  Shaman написав:фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.


это вы себя так успокаиваете что типа те у кого бронь то они мало получают зп?
да такую зп не каждый частник еще даст. в разные нафтогазы и все структуры что под ним и без брони было просто так не устроится. а щас так двойной бонус - и зп и бронь. и я думаю не только в структуре нафтогаза норм зп. просто нужно знать правильные гос предприятия.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 04 сер, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:45

vitaliiangel

вот если б флер их застукала, вопрос быстрее бы решился.


Коли тобі 50+ і ти давно не виходив з ірпінської квартири…..
Віталік, а ти оптиміст чи песиміст?
Бо у песиміста давно не було сексу.
А оптиміста був, але давно.
:lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*

detroytred Ці всі слова про фортецю, бла-бла-бла ітд. Просто слова.

Це така ж сама ситуація, як з славнозвісним патронним заводом в Україні. З 2014 року одні бла-бла-бла, нам треба ітд ітп. Навіть повномасштабна війна і окупація 25% країни не заставила українських можновладців побудувати цей завод! А Ви тут пишете про якусь міфічну фортецю ім. Данила Гетьманцева.
BIGor
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  #<1 ... 932393249325932693279328>
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