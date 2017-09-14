Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху. Потом начинаются волнения людей, которые могут перерасти в неповиновение и майдан. А может это Власти и нужно?, что бы потом спихнуть всё на людей за свои ошибки на фронте. Легче всегда отвести толпу не по тому курсу и при этом замять реальную ситуацию на фронте. И далее разыграть сцену, что эти митинги проплачено рашей и поэтому мы теряем территории, т.к не хватает людей. А может людей по др. причинам не хватает, т.к. их просто нет, а те кто остался уже поняли откуда растут ноги и кому без оружия выгодно вести эту войну.
Под ТЦК вряд ли могут быть какие-то конфликты до сих пор, когда мужчины еще обновляют данные или получают бронь. Споры бывают, маты бывают, но зачинщиками всегда являются клиенты ТЦК, а не работники, среди которых есть и явные инвалиды - т.е. лица, не имеющие физических способностей проявлять физическое насилие над мобилизованными. Для них это просто каждодневная работа, а не выживание в экстремальной ситуации часто под воздействием ипсо.
Конфликты, которые возникали в ТЦК в последние 2.5 месяца, преимущественно нескольких типов. Первый самый массовый относится к конфликтам в очередях, когда клиенты устают ждать в очереди, чтобы попасть на прием в ТЦК и часто лезут без очереди, за что получают по ебалу. Второй менее массовый относится к конфликтам из-за низкой квалификации работников ТЦК в юридических вопросах, связанных с мобилизацией, постановкой, снятием и исключением с воинского учета. Третий самый редкий относится к вопросу прохождения ВЛК с последующей мобилизацией в случае, если мужчина морально либо физически не готов идти убивать кремлевских наемников.
Расскажу случай, когда мужчину лет 55-60 больного вдруг ВЛК признало годным и ТЦК принимает решение мобилизовать его. В ответ мужчина выдает работнику ТЦК длинную тираду о том, что он не хочет отвечать и идти убивать из-за того, что кто-то из власти устраивал майданы и создавал условия по которым вдруг часть населения Украины вдруг захотело отделиться. После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.
Из вышеизложенного следует, что массовые??? волнения в Волыне с вероятностью 100% спровоцированы фсб.
И далее у меня вопрос откуда данные, что ВСУ без оружия ведет сейчас оборонительную войну? И главный вопрос - откуда ноги растут на самом деле?
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 04 сер, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав: скорее всего просто договорились - тцк делает планы а власть не вмешивается в методы достижения планов.
Вам часто доводиться домовлятись? З чого ви взяли що це "просто"? Та ще й з усіма 100+ тцк одразу?.. З чого ви взяли, що тцк мають бути зацікавлені в планах влади?.. З чого ви взяли, що якась там "просто дагаварьонность" захистить конкретних порушників від криміналу і тюрми, не зараз, так пізніше? Досі поражаюсь людям у яких все "просто"...
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Нед 04 сер, 2024 21:10, всього редагувалось 4 разів.
fox767676 написав:я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия. и так любой, в кого не ткни. Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру. А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.
Зав'язуйте вже. Ну дійсно вже не смішно.
Про якого берію гетьманцева ви кажете? До чого Гетьманцев до берії? Коли про берію -- це було одне. А про фортецю Гетьманцева інше.
Досвідос... Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете. (Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).
Читати текст хоч навчиться. *Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.* По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни. Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів. Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте. Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.
воспринимайте как товарищескую критику захожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили" виглядає підозріло провокативно та настирливо якщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки. Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха