Додано: Нед 04 сер, 2024 20:51

Игорь Алексеевич написав: На Волині під ТЦК зібрався натовп осіб. Конфлікт підтримувався російськими спецслужбами - військові.



https://gazeta.ua/articles/np/_na-volin ... eo/1189447



Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху. Потом начинаются волнения людей, которые могут перерасти в неповиновение и майдан.

А может это Власти и нужно?, что бы потом спихнуть всё на людей за свои ошибки на фронте. Легче всегда отвести толпу не по тому курсу и при этом замять реальную ситуацию на фронте.

И далее разыграть сцену, что эти митинги проплачено рашей и поэтому мы теряем территории, т.к не хватает людей. А может людей по др. причинам не хватает, т.к. их просто нет, а те кто остался уже поняли откуда растут ноги и кому без оружия выгодно вести эту войну. На Волині під ТЦК зібрався натовп осіб. Конфлікт підтримувався російськими спецслужбами - військові.Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху. Потом начинаются волнения людей, которые могут перерасти в неповиновение и майдан.А может это Власти и нужно?, что бы потом спихнуть всё на людей за свои ошибки на фронте. Легче всегда отвести толпу не по тому курсу и при этом замять реальную ситуацию на фронте.И далее разыграть сцену, что эти митинги проплачено рашей и поэтому мы теряем территории, т.к не хватает людей. А может людей по др. причинам не хватает, т.к. их просто нет, а те кто остался

Под ТЦК вряд ли могут быть какие-то конфликты до сих пор, когда мужчины еще обновляют данные или получают бронь. Споры бывают, маты бывают, но зачинщиками всегда являются клиенты ТЦК, а не работники, среди которых есть и явные инвалиды - т.е. лица, не имеющие физических способностей проявлять физическое насилие над мобилизованными. Для них это просто каждодневная работа, а не выживание в экстремальной ситуации часто под воздействием ипсо.Конфликты, которые возникали в ТЦК в последние 2.5 месяца, преимущественно нескольких типов. Первый самый массовый относится к конфликтам в очередях, когда клиенты устают ждать в очереди, чтобы попасть на прием в ТЦК и часто лезут без очереди, за что получают по ебалу. Второй менее массовый относится к конфликтам из-за низкой квалификации работников ТЦК в юридических вопросах, связанных с мобилизацией, постановкой, снятием и исключением с воинского учета. Третий самый редкий относится к вопросу прохождения ВЛК с последующей мобилизацией в случае, если мужчина морально либо физически не готов идти убивать кремлевских наемников.Расскажу случай, когда мужчину лет 55-60 больного вдруг ВЛК признало годным и ТЦК принимает решение мобилизовать его. В ответ мужчина выдает работнику ТЦК длинную тираду о том, что он не хочет отвечать и идти убивать из-за того, что. После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.Из вышеизложенного следует, что массовые??? волнения в Волыне с вероятностью 100% спровоцированы фсб.И далее у меня вопрос откуда данные, что ВСУ без оружия ведет сейчас оборонительную войну? И главный вопрос - откуда ноги растут на самом деле?