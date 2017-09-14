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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93249325932693279328>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:47

  Hotab написав:Коли тобі 50+ і ти давно не виходив з ірпінської квартири…..
Віталік, а ти оптиміст чи песиміст?
у тебя особый талант к ошибкам. нет мне 50. и еще не скоро будет. Как я не выхожу из квартиры) самокат сам накатывает по 1000 км за сезон? ))
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:51

  Игорь Алексеевич написав:На Волині під ТЦК зібрався натовп осіб. Конфлікт підтримувався російськими спецслужбами - військові.

https://gazeta.ua/articles/np/_na-volin ... eo/1189447

Интересно, если сотрудники ТЦК везде по стране так буро себя ведут, значит им дано такое указание сверху. Потом начинаются волнения людей, которые могут перерасти в неповиновение и майдан.
А может это Власти и нужно?, что бы потом спихнуть всё на людей за свои ошибки на фронте. Легче всегда отвести толпу не по тому курсу и при этом замять реальную ситуацию на фронте.
И далее разыграть сцену, что эти митинги проплачено рашей и поэтому мы теряем территории, т.к не хватает людей. А может людей по др. причинам не хватает, т.к. их просто нет, а те кто остался уже поняли откуда растут ноги и кому без оружия выгодно вести эту войну. :roll:

Под ТЦК вряд ли могут быть какие-то конфликты до сих пор, когда мужчины еще обновляют данные или получают бронь. Споры бывают, маты бывают, но зачинщиками всегда являются клиенты ТЦК, а не работники, среди которых есть и явные инвалиды - т.е. лица, не имеющие физических способностей проявлять физическое насилие над мобилизованными. Для них это просто каждодневная работа, а не выживание в экстремальной ситуации часто под воздействием ипсо.

Конфликты, которые возникали в ТЦК в последние 2.5 месяца, преимущественно нескольких типов. Первый самый массовый относится к конфликтам в очередях, когда клиенты устают ждать в очереди, чтобы попасть на прием в ТЦК и часто лезут без очереди, за что получают по ебалу. Второй менее массовый относится к конфликтам из-за низкой квалификации работников ТЦК в юридических вопросах, связанных с мобилизацией, постановкой, снятием и исключением с воинского учета. Третий самый редкий относится к вопросу прохождения ВЛК с последующей мобилизацией в случае, если мужчина морально либо физически не готов идти убивать кремлевских наемников.

Расскажу случай, когда мужчину лет 55-60 больного вдруг ВЛК признало годным и ТЦК принимает решение мобилизовать его. В ответ мужчина выдает работнику ТЦК длинную тираду о том, что он не хочет отвечать и идти убивать из-за того, что кто-то из власти устраивал майданы и создавал условия по которым вдруг часть населения Украины вдруг захотело отделиться. После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.

Из вышеизложенного следует, что массовые??? волнения в Волыне с вероятностью 100% спровоцированы фсб.

И далее у меня вопрос откуда данные, что ВСУ без оружия ведет сейчас оборонительную войну? И главный вопрос - откуда ноги растут на самом деле? :mrgreen:
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 04 сер, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:53

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Коли тобі 50+ і ти давно не виходив з ірпінської квартири…..
Віталік, а ти оптиміст чи песиміст?
у тебя особый талант к ошибкам. нет мне 50. и еще не скоро будет. Как я не выхожу из квартиры) самокат сам накатывает по 1000 км за сезон? ))

Що там ти проїхав, то ніхто не знає. А от 5809 повідомлень за останні 12 місяців самі себе написали?
І це тільки тут, ще треба 300 тг каналів прочитати. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Байден, Харрис - где Апачи???
Кто то залежался на диване в еврозоне, выбирая бунгало под инвестицию.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:03

  tester7336 написав: скорее всего просто договорились - тцк делает планы а власть не вмешивается в методы достижения планов.

Вам часто доводиться домовлятись? З чого ви взяли що це "просто"? Та ще й з усіма 100+ тцк одразу?..
З чого ви взяли, що тцк мають бути зацікавлені в планах влади?..
З чого ви взяли, що якась там "просто дагаварьонность" захистить конкретних порушників від криміналу і тюрми, не зараз, так пізніше?
Досі поражаюсь людям у яких все "просто"...

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Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Нед 04 сер, 2024 21:10, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:04

  Успіх написав:Не пройшло і 2,5роки, як ф-16 з'явились в Україні!
Скільки?
100шт?
200?
А, тільки декілька штук? :roll:
Ну нічого, до листопада - вистачить! :mrgreen: 🤦🏻

Коли є 10 пілотів і двадцять умовних техніків при нормі навантаженні два пілоти на літак навіщо 100 чи 200 літаків ? В тебе багато вільного часу от і подумай.
ПС застрелив хоч одного кацапа ?
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:04

  buratinyo написав:
После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.

це брехня. Такого і восени 22року вже не було. Якби тоді бусифікація працювала якщо б тих хто не хоче одпускали?)
І яке він взагалі право мав відпускати? Йому одразу корупцію пришиють.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:06

  Ukrainian написав:

ПС застрелив хоч одного кацапа ?

А ви скільки застрелили кацапів? Чи по канаді вони не ходять? )
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:07

  detroytred написав:
  fox767676 написав:я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.
и так любой, в кого не ткни.
Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю
єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече
В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.
А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.

Зав'язуйте вже.
Ну дійсно вже не смішно.

Про якого берію гетьманцева ви кажете?
До чого Гетьманцев до берії?
Коли про берію -- це було одне.
А про фортецю Гетьманцева інше.

Досвідос...
Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете.
(Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).

Читати текст хоч навчиться.
*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*
По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.

Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів.
Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте.
Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.


воспринимайте как товарищескую критику
захожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили"
виглядає підозріло провокативно та настирливо
якщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки.
Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:12

  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.

це брехня.

Звісно. Це ж пише кацап.
sergey_sryvkin
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