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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9325932693279328>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:18

  барабашов написав:Байден, Харрис - где Апачи???
Кто то залежался на диване в еврозоне, выбирая бунгало под инвестицию.

Прямые поставки разобранными в контейнерах на озерку. Днепровская свиноматка в звании лейтенанта запаса неспроможна собрать, не тот ВОС
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А "АнатолейШевченко" то не меняется
Сучёнышем был, в таком же звании полетит дамбить ростовский цирк, взяв на борт МИ-8 10 трёхтонных фабов
Проверим ПВО Ростова?
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:25

  барабашов написав:А "АнатолейШевченко" то не меняется
Сучёнышем был, в таком же звании полетит дамбить ростовский цирк, взяв на борт МИ-8 10 трёхтонных фабов
Проверим ПВО Ростова?

Хрюша, ты сегодня бражки лизнула?)
С Вадиком вместе, или по видео с мюнхеном, с семьей?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 сер, 2024 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:25

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 сер, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:26

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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:30

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму

Або купив ) Що вирогідніше

как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.

что мешает изменить даже город работы ради брони?

тем более что у кого сейчас жена с ребенком за бугром как бы все равно в каком городе возвращаться в пустую хату.

но вы скорее всего думаете в меру своего восприятия мира и распущенности.

фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.

але так напевне некоректно просто звинувачувати не маючи підстав. але й доводити щось на анонімному форумі - теж якась незрозуміла ідея, навіщо?


Можу допомогти з працевлаштуванням до такого підприємства в м.Одеса, посадовий оклад 12000.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему герой-орденоносец-вертолётоуправитель ещё не высечен на барельефе "Они сражались за Родину..." где нибудь на монументе возле Липок?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:34

  барабашов написав:Почему герой-орденоносец-вертолётоуправитель ещё не высечен на барельефе "Они сражались за Родину..." где нибудь на монументе возле Липок?

Потому что все запасы меди пошли на хлебало барабашова на рынке Озерка :lol:
«Он продавал тут шубы еще с розовой челкой в 90-х»
ЧПУ никак не нарежут 3 складки сала на холке
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 сер, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:35

  tester7336 написав:
  Shaman написав:фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.


это вы себя так успокаиваете что типа те у кого бронь то они мало получают зп?
да такую зп не каждый частник еще даст. в разные нафтогазы и все структуры что под ним и без брони было просто так не устроится. а щас так двойной бонус - и зп и бронь. и я думаю не только в структуре нафтогаза норм зп. просто нужно знать правильные гос предприятия.

В Києві , дивлюся навіть не державне https://www.work.ua/jobs/5769742/

Зп на руки менше 12000
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І нагадаю ще орки рисують розмір ФНБ 12,5 трлн та 5 трлн.
https://www.interfax.ru/business/953710
А що там по факту ліквідного - хз.
Denik
 
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