pesikot написав:Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму
Або купив ) Що вирогідніше
как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.
что мешает изменить даже город работы ради брони?
тем более что у кого сейчас жена с ребенком за бугром как бы все равно в каком городе возвращаться в пустую хату.
но вы скорее всего думаете в меру своего восприятия мира и распущенности.
фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.
але так напевне некоректно просто звинувачувати не маючи підстав. але й доводити щось на анонімному форумі - теж якась незрозуміла ідея, навіщо?
Можу допомогти з працевлаштуванням до такого підприємства в м.Одеса, посадовий оклад 12000.
Shaman написав:фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.
это вы себя так успокаиваете что типа те у кого бронь то они мало получают зп? да такую зп не каждый частник еще даст. в разные нафтогазы и все структуры что под ним и без брони было просто так не устроится. а щас так двойной бонус - и зп и бронь. и я думаю не только в структуре нафтогаза норм зп. просто нужно знать правильные гос предприятия.