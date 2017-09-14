fox767676 написав:detroytred написав:fox767676 написав:я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.
и так любой, в кого не ткни.
Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю
єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече
В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.
А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.
Зав'язуйте вже.
Ну дійсно вже не смішно.
Про якого берію гетьманцева ви кажете?
До чого Гетьманцев до берії?
Коли про берію -- це було одне.
А про фортецю Гетьманцева інше.
Досвідос...
Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете.
(Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).
Читати текст хоч навчиться.
*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*
По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів.
Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте.
Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.
воспринимайте как товарищескую критику
захожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили"
виглядає підозріло провокативно та настирливо
якщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки.
Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха
Заходьте частіше.
Свою хатєлку, своє бажання, своє бачення, як краще, я вже озвучував декілька разів здавна і постійно, нещодавно --- хоч чушкой, хоч чучелом, за будь-яку ціну в ЄС. Тільки це нас врятує від інших варіантів.
А про фортецю наголошують я вам вказав хто. І ще цілий ряд...
І оскільки те, що наші можновладці поступляться своїми інтересами і потягнуть нас в ЄС повноцінно... і нас там приймуть з іншим функціоналом, ніж фортеця, я маю сумніви, то з інших варіантів самий ймовірний і про який вказують вони ж і Ко -- це ота фортеця.
І для цього є усі підстави.
Пояснив?
Я не свої бажання розглядаю, а заяви і напрям можливий розвитку подій.
Тому й питаю тих, хто бачить інші варіанти-напрямки, то, будь ласка, показуйте, аргументуйте.
Тільки не ТІЛЬКИ тим, що вам так хочеться, а й ще якимось аргументами.