Додано: Нед 04 сер, 2024 21:36

fox767676 написав: detroytred написав: fox767676 написав: я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.

и так любой, в кого не ткни.

Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю

єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече

В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.

А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках. я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.и так любой, в кого не ткни.Но повышение расходов на ВПК это не про фортецюєто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встречеВ Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.

Зав'язуйте вже.

Ну дійсно вже не смішно.



Про якого берію гетьманцева ви кажете?

До чого Гетьманцев до берії?

Коли про берію -- це було одне.

А про фортецю Гетьманцева інше.



Досвідос...

Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете.

(Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).



Читати текст хоч навчиться.

*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*

По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.

Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.



Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів.

Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте.

Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами. Зав'язуйте вже.Ну дійсно вже не смішно.Про якого берію гетьманцева ви кажете?До чого Гетьманцев до берії?Коли про берію -- це було одне.А про фортецю Гетьманцева інше.Досвідос...Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете.(Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).Читати текст хоч навчиться.*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів.Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте.Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.



воспринимайте как товарищескую критику

захожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили"

виглядає підозріло провокативно та настирливо

якщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки.

Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха воспринимайте как товарищескую критикузахожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили"виглядає підозріло провокативно та настирливоякщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки.Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха

Заходьте частіше.Свою хатєлку, своє бажання, своє бачення, як краще, я вже озвучував декілька разів здавна і постійно, нещодавно --- хоч чушкой, хоч чучелом, за будь-яку ціну в ЄС. Тільки це нас врятує від інших варіантів.А про фортецю наголошують я вам вказав хто. І ще цілий ряд...І оскільки те, що наші можновладці поступляться своїми інтересами і потягнуть нас в ЄС повноцінно... і нас там приймуть з іншим функціоналом, ніж фортеця, я маю сумніви, то з інших варіантів самий ймовірний і про який вказують вони ж і Ко -- це ота фортеця.І для цього є усі підстави.Пояснив?Я не свої бажання розглядаю, а заяви і напрям можливий розвитку подій.Тому й питаю тих, хто бачить інші варіанти-напрямки, то, будь ласка, показуйте, аргументуйте.Тільки не ТІЛЬКИ тим, що вам так хочеться, а й ще якимось аргументами.