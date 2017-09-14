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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93229323932493259326>
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:04

  Успіх написав:Не пройшло і 2,5роки, як ф-16 з'явились в Україні!
Скільки?
100шт?
200?
А, тільки декілька штук? :roll:
Ну нічого, до листопада - вистачить! :mrgreen: 🤦🏻

Коли є 10 пілотів і двадцять умовних техніків при нормі навантаженні два пілоти на літак навіщо 100 чи 200 літаків ? В тебе багато вільного часу от і подумай.
ПС застрелив хоч одного кацапа ?
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:04

  buratinyo написав:
После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.

це брехня. Такого і восени 22року вже не було. Якби тоді бусифікація працювала якщо б тих хто не хоче одпускали?)
І яке він взагалі право мав відпускати? Йому одразу корупцію пришиють.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:06

  Ukrainian написав:

ПС застрелив хоч одного кацапа ?

А ви скільки застрелили кацапів? Чи по канаді вони не ходять? )
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:07

  detroytred написав:
  fox767676 написав:я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.
и так любой, в кого не ткни.
Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю
єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече
В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.
А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.

Зав'язуйте вже.
Ну дійсно вже не смішно.

Про якого берію гетьманцева ви кажете?
До чого Гетьманцев до берії?
Коли про берію -- це було одне.
А про фортецю Гетьманцева інше.

Досвідос...
Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете.
(Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).

Читати текст хоч навчиться.
*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*
По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.

Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів.
Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте.
Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.


воспринимайте как товарищескую критику
захожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили"
виглядає підозріло провокативно та настирливо
якщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки.
Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:30

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму

Або купив ) Що вирогідніше

как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.

что мешает изменить даже город работы ради брони?

тем более что у кого сейчас жена с ребенком за бугром как бы все равно в каком городе возвращаться в пустую хату.

но вы скорее всего думаете в меру своего восприятия мира и распущенности.

фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.

але так напевне некоректно просто звинувачувати не маючи підстав. але й доводити щось на анонімному форумі - теж якась незрозуміла ідея, навіщо?


Можу допомогти з працевлаштуванням до такого підприємства в м.Одеса, посадовий оклад 12000.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:35

  tester7336 написав:
  Shaman написав:фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.


это вы себя так успокаиваете что типа те у кого бронь то они мало получают зп?
да такую зп не каждый частник еще даст. в разные нафтогазы и все структуры что под ним и без брони было просто так не устроится. а щас так двойной бонус - и зп и бронь. и я думаю не только в структуре нафтогаза норм зп. просто нужно знать правильные гос предприятия.

В Києві , дивлюся навіть не державне https://www.work.ua/jobs/5769742/

Зп на руки менше 12000
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І нагадаю ще орки рисують розмір ФНБ 12,5 трлн та 5 трлн.
https://www.interfax.ru/business/953710
А що там по факту ліквідного - хз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:36

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия.
и так любой, в кого не ткни.
Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю
єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече
В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру.
А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.

Зав'язуйте вже.
Ну дійсно вже не смішно.

Про якого берію гетьманцева ви кажете?
До чого Гетьманцев до берії?
Коли про берію -- це було одне.
А про фортецю Гетьманцева інше.

Досвідос...
Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете.
(Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).

Читати текст хоч навчиться.
*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*
По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.

Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів.
Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте.
Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.


воспринимайте как товарищескую критику
захожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили"
виглядає підозріло провокативно та настирливо
якщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки.
Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха

Заходьте частіше.

Свою хатєлку, своє бажання, своє бачення, як краще, я вже озвучував декілька разів здавна і постійно, нещодавно --- хоч чушкой, хоч чучелом, за будь-яку ціну в ЄС. Тільки це нас врятує від інших варіантів.

А про фортецю наголошують я вам вказав хто. І ще цілий ряд...

І оскільки те, що наші можновладці поступляться своїми інтересами і потягнуть нас в ЄС повноцінно... і нас там приймуть з іншим функціоналом, ніж фортеця, я маю сумніви, то з інших варіантів самий ймовірний і про який вказують вони ж і Ко -- це ота фортеця.
І для цього є усі підстави.

Пояснив?
Я не свої бажання розглядаю, а заяви і напрям можливий розвитку подій.
Тому й питаю тих, хто бачить інші варіанти-напрямки, то, будь ласка, показуйте, аргументуйте.
Тільки не ТІЛЬКИ тим, що вам так хочеться, а й ще якимось аргументами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:48

  BIGor написав:
  detroytred написав:*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*

detroytred Ці всі слова про фортецю, бла-бла-бла ітд. Просто слова.

Це така ж сама ситуація, як з славнозвісним патронним заводом в Україні. З 2014 року одні бла-бла-бла, нам треба ітд ітп. Навіть повномасштабна війна і окупація 25% країни не заставила українських можновладців побудувати цей завод! А Ви тут пишете про якусь міфічну фортецю ім. Данила Гетьманцева.

Я на істинність свого бачення не претендую.

Покажіть інший варіант.
Але часи отак бовтатися ніким-нічим для України скінчилися.
Нас сприймуть тільки з якоюсь функцією.
Да по суті і сприйняли вже з такою функцією.
Да і з-за війни хочнехоч, а структурні зміни відбуваються. Зміняться і принципи. І суспільні відносини.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:54

  tester7336 написав:
  Shaman написав:фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.

это вы себя так успокаиваете что типа те у кого бронь то они мало получают зп?
да такую зп не каждый частник еще даст. в разные нафтогазы и все структуры что под ним и без брони было просто так не устроится. а щас так двойной бонус - и зп и бронь. и я думаю не только в структуре нафтогаза норм зп. просто нужно знать правильные гос предприятия.

ще один професійний пропагандон, який перекручує - й для цього стирає попередні повідомлення. я кажу про те, що влаштуватися там де броня з нормальної зп - це не так легко. а ти казав
как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.

це дуже невірогідний сценарій. скоріш отримав бронь там, де працює. знову ж таки не будемо звинувачувати як саме. це ж теж російське ІПСО - більше чвар. в цьому випадку між заброньованими та ні.

в Нафтогаз чи Укренерго не так просто дійсно влаштуватися на роботу - але й робота в них відповідальна, якби хто не глузував...
Shaman
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