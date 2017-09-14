fox767676 написав:я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия. и так любой, в кого не ткни. Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру. А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.
Зав'язуйте вже. Ну дійсно вже не смішно.
Про якого берію гетьманцева ви кажете? До чого Гетьманцев до берії? Коли про берію -- це було одне. А про фортецю Гетьманцева інше.
Досвідос... Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете. (Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).
Читати текст хоч навчиться. *Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.* По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни. Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів. Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте. Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.
воспринимайте как товарищескую критику захожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили" виглядає підозріло провокативно та настирливо якщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки. Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха
pesikot написав:Тому виникає просте питання, який такий бізнес у ДимОн'чика, що підпадає під критичну інфраструктуру, та ще й по максимуму
Або купив ) Що вирогідніше
как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.
что мешает изменить даже город работы ради брони?
тем более что у кого сейчас жена с ребенком за бугром как бы все равно в каком городе возвращаться в пустую хату.
но вы скорее всего думаете в меру своего восприятия мира и распущенности.
фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.
але так напевне некоректно просто звинувачувати не маючи підстав. але й доводити щось на анонімному форумі - теж якась незрозуміла ідея, навіщо?
Можу допомогти з працевлаштуванням до такого підприємства в м.Одеса, посадовий оклад 12000.
Shaman написав:фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.
это вы себя так успокаиваете что типа те у кого бронь то они мало получают зп? да такую зп не каждый частник еще даст. в разные нафтогазы и все структуры что под ним и без брони было просто так не устроится. а щас так двойной бонус - и зп и бронь. и я думаю не только в структуре нафтогаза норм зп. просто нужно знать правильные гос предприятия.
fox767676 написав:я дважды написал почему Гетьманцев мне ,да и украинцам вообще, точно не берия. и так любой, в кого не ткни. Но повышение расходов на ВПК это не про фортецю єто про то что полковники должны инженерам и плательщикаам налогов честь отдавать при встрече В Пакистане, Иране повышенные расходы на армию, но люди свободно ездят по миру. А ваша провозглашаемая модель козако-крипаччины, где все финансируется извне, а в Украине подневольная запорожская сечь , без производства и воспроизводства, - это нежизнеспособная химера, такое мого только лютый украинофоб придумать в методичках.
Зав'язуйте вже. Ну дійсно вже не смішно.
Про якого берію гетьманцева ви кажете? До чого Гетьманцев до берії? Коли про берію -- це було одне. А про фортецю Гетьманцева інше.
Досвідос... Алаверди - самі ви якусь чухню люту українофобську несете. (Про модель в мене поки не було... Тільки про функціонал - фортецю. Ви знов тупо прибрехали-приписали. Будуєте виключно на брехні).
Читати текст хоч навчиться. *Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.* По буквах -- як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни. Разів п'ять прочитайте - так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.
Набридли ці рефлексії на окремі слова. Вибрав слово в тексті, відрефклесив на нього, ще й притулив куди сам схотів. Для своїх опусів робіть, як заманеться. Вигадуйте, що бажаєте. Але якщо наїзджаєте, звертаєтесь з закидами, то хоч напружтесь трохи і оперуйте фактами.
воспринимайте как товарищескую критику захожу реже, но как зайду - "фортеця, фортеця все вже вирішили" виглядає підозріло провокативно та настирливо якщо є якась гіпотеза - проведіть розслідування , співставте факти, побудуйте логічні ланцюжки. Гетьманцев та сміхуючки камали то явне притягування за вуха
Заходьте частіше.
Свою хатєлку, своє бажання, своє бачення, як краще, я вже озвучував декілька разів здавна і постійно, нещодавно --- хоч чушкой, хоч чучелом, за будь-яку ціну в ЄС. Тільки це нас врятує від інших варіантів.
А про фортецю наголошують я вам вказав хто. І ще цілий ряд...
І оскільки те, що наші можновладці поступляться своїми інтересами і потягнуть нас в ЄС повноцінно... і нас там приймуть з іншим функціоналом, ніж фортеця, я маю сумніви, то з інших варіантів самий ймовірний і про який вказують вони ж і Ко -- це ота фортеця. І для цього є усі підстави.
Пояснив? Я не свої бажання розглядаю, а заяви і напрям можливий розвитку подій. Тому й питаю тих, хто бачить інші варіанти-напрямки, то, будь ласка, показуйте, аргументуйте. Тільки не ТІЛЬКИ тим, що вам так хочеться, а й ще якимось аргументами.
detroytred написав:*Ми повинні перетворити країну на фортецю. Це взагалі інша філософія, інший погляд як на економіку, так і зміст наших суспільних відносин усередині країни.*
detroytred Ці всі слова про фортецю, бла-бла-бла ітд. Просто слова.
Це така ж сама ситуація, як з славнозвісним патронним заводом в Україні. З 2014 року одні бла-бла-бла, нам треба ітд ітп. Навіть повномасштабна війна і окупація 25% країни не заставила українських можновладців побудувати цей завод! А Ви тут пишете про якусь міфічну фортецю ім. Данила Гетьманцева.
Я на істинність свого бачення не претендую.
Покажіть інший варіант. Але часи отак бовтатися ніким-нічим для України скінчилися. Нас сприймуть тільки з якоюсь функцією. Да по суті і сприйняли вже з такою функцією. Да і з-за війни хочнехоч, а структурні зміни відбуваються. Зміняться і принципи. І суспільні відносини.
Shaman написав:фантазії, фантазії - бо там де бронь - критична інфраструктура чи оборонка - не надто високі зп, щоб міняти місто на багатьох посадах. а там де високі, нема проблем з персоналом, щоб так легко влаштуватися. тому вірогідність "вирішення питання" є.
это вы себя так успокаиваете что типа те у кого бронь то они мало получают зп? да такую зп не каждый частник еще даст. в разные нафтогазы и все структуры что под ним и без брони было просто так не устроится. а щас так двойной бонус - и зп и бронь. и я думаю не только в структуре нафтогаза норм зп. просто нужно знать правильные гос предприятия.
ще один професійний пропагандон, який перекручує - й для цього стирає попередні повідомлення. я кажу про те, що влаштуватися там де броня з нормальної зп - це не так легко. а ти казав
как по мне то более вероятно что устроился на работу где есть бронь.
це дуже невірогідний сценарій. скоріш отримав бронь там, де працює. знову ж таки не будемо звинувачувати як саме. це ж теж російське ІПСО - більше чвар. в цьому випадку між заброньованими та ні.
в Нафтогаз чи Укренерго не так просто дійсно влаштуватися на роботу - але й робота в них відповідальна, якби хто не глузував...