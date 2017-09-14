Додано: Нед 04 сер, 2024 22:07

Banderlog написав: buratinyo написав:

После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока. После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.

це брехня. Такого і восени 22року вже не було. Якби тоді бусифікація працювала якщо б тих хто не хоче одпускали?)

І яке він взагалі право мав відпускати? Йому одразу корупцію пришиють. це брехня. Такого і восени 22року вже не було. Якби тоді бусифікація працювала якщо б тих хто не хоче одпускали?)І яке він взагалі право мав відпускати? Йому одразу корупцію пришиють.

Брехня это все то, что можно прочитать на сайтах в интернете в статейках и телеграмм каналах, где работа и присутствие фсб практически бесспорны. Надеюсь Banderlog, не считает, что если брехливая новость про Волынь вышла сразу на нескольких телеграмм-каналах и даже попала на сайт, то она правдива, а не является продуктом кремлевской ИПСО?Идем далее про работника ТЦК, которому по мнению Banderlog можно пришить коррупцию за то, что не мобилизовал того мужчину. Юридически рассмотрим вопрос подробнее.Мужчина пришел сам в ТЦК для обновления данных чтобы выполнить Закон Украины. Моральный дух и система его жизненных ценностей является элементом, по которому также определяется пригодность мужчины к мобилизации. И если физически больной мужчина престарелого возраста был признан годным, то из-за системы жизненных взглядов он признан непригодным. Вот не зря же принудительно не мобилизуют и мужчин, просидевших даже несколько лет в тюрьме.К ТЦК постепенно учебки начинают все чаще предъявлять дополнительные критерии к мобилизованным, которые к ним попадают после мобилизации. И. Это ведь является логичным. Учебка не хочет нести ответственность за вероятные смерти от физической нагрузки при поступлении к ней больных мужчин. Так что о коррупции здесь говорить не приходится. Тем более решение работника ТЦК утверждается военкомом, который более грамотен и ничего не делает не прикрывшись нужным документом.Если бы его появление в ТЦК стало следствием бусификации, то результат лично мне был бы неизвестен. Так как бусификация заниматься может решением срочного набора мобилизованных для закрытия образовавшихся дыр на фронте. Могут хватать кого попало и с любыми мозгами. Это в принципе объясняет методы их работы, которые попадают в информационные каналы благодаря коротким видео, заснятым свидетелями на телефон.