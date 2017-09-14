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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:07
Banderlog написав: buratinyo написав:
После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.
це брехня. Такого і восени 22року вже не було. Якби тоді бусифікація працювала якщо б тих хто не хоче одпускали?)
І яке він взагалі право мав відпускати? Йому одразу корупцію пришиють.
Брехня это все то, что можно прочитать на сайтах в интернете в статейках и телеграмм каналах, где работа и присутствие фсб практически бесспорны. Надеюсь Banderlog, не считает, что если брехливая новость про Волынь вышла сразу на нескольких телеграмм-каналах и даже попала на сайт, то она правдива, а не является продуктом кремлевской ИПСО?
Идем далее про работника ТЦК, которому по мнению Banderlog можно пришить коррупцию за то, что не мобилизовал того мужчину. Юридически рассмотрим вопрос подробнее.
Мужчина пришел сам в ТЦК для обновления данных чтобы выполнить Закон Украины. Моральный дух и система его жизненных ценностей является элементом, по которому также определяется пригодность мужчины к мобилизации. И если физически больной мужчина престарелого возраста был признан годным, то из-за системы жизненных взглядов он признан непригодным. Вот не зря же принудительно не мобилизуют и мужчин, просидевших даже несколько лет в тюрьме.
К ТЦК постепенно учебки начинают все чаще предъявлять дополнительные критерии к мобилизованным, которые к ним попадают после мобилизации. И работник ТЦК в этом конкретном случае с большой вероятностью принял свое решение в соответствии с подобными требованиями от учебки
. Это ведь является логичным. Учебка не хочет нести ответственность за вероятные смерти от физической нагрузки при поступлении к ней больных мужчин. Так что о коррупции здесь говорить не приходится. Тем более решение работника ТЦК утверждается военкомом, который более грамотен и ничего не делает не прикрывшись нужным документом.
Если бы его появление в ТЦК стало следствием бусификации, то результат лично мне был бы неизвестен. Так как бусификация заниматься может решением срочного набора мобилизованных для закрытия образовавшихся дыр на фронте. Могут хватать кого попало и с любыми мозгами. Это в принципе объясняет методы их работы, которые попадают в информационные каналы благодаря коротким видео, заснятым свидетелями на телефон.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:09
sergey_sryvkin написав: tester7336 написав:
скорее всего просто договорились - тцк делает планы а власть не вмешивается в методы достижения планов.
Вам часто доводиться домовлятись? З чого ви взяли що це "просто"? Та ще й з усіма 100+ тцк одразу?..
З чого ви взяли, що тцк мають бути зацікавлені в планах влади?..
З чого ви взяли, що якась там "просто дагаварьонность" захистить конкретних порушників від криміналу і тюрми, не зараз, так пізніше?
Досі поражаюсь людям у яких все "просто"...
ну вы можете верить в честность постовых и далее по списку.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:09
ви явно не чули в своєму житті прислів'я "Поки товстий схудне, худий здохне".
так, в рашки будуть певні проблеми, якесь там незначне падіння видобутку нафти на 3% в рік, напевно з ФНБ шось вкрали і там менше коштів ніж декларують, ще рубль можливо девальвують на 100+
але нажаль худою є Україна ((
і тільки зовнішня крапельниця нас підтримує, як в фінансовому так і військовому сенсі.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:13
не ну если выискивать по сайтам куда уходит только то что не ушло по рукам внутри системы и по знакомым то да. тогда 12К
ЗЫ
недавно знаю пробегало мимо 20К и это не в Киеве. Причем на руки. Но неинтересно.
Востаннє редагувалось tester7336
в Нед 04 сер, 2024 22:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:21
buratinyo написав:
К ТЦК постепенно учебки начинают все чаще предъявлять дополнительные критерии к мобилизованным, которые к ним попадают после мобилизации.
шо-шо, учєбка пише прєд'яву на ТЦК? ))
куди пише - на главк?
це за порєбріком таке є?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:24
sergey_stasyuk555 написав: buratinyo написав:
К ТЦК постепенно учебки начинают все чаще предъявлять дополнительные критерии к мобилизованным, которые к ним попадают после мобилизации.
шо-шо, учєбка пише прєд'яву на ТЦК? ))
куди пише - на главк?
це за порєбріком таке є?
а якщо "не востребувана ВОС", то відправляють додому чекати коли відкриється вакансія із тою, а якщо востребувана, то потрібно ще пройти ВЛК та що і Валєрій
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 04 сер, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:27
Shaman написав:
Мадам, а ви великий спеціаліст по планам, як можна зараз дембельнутися? бо ця проблема не лише в Успіх
а. поділіться з загалом
Месьё, зачем будить лихо?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:27
buratinyo написав:
Расскажу случай, когда мужчину лет 55-60 больного вдруг ВЛК признало годным и ТЦК принимает решение мобилизовать его. В ответ мужчина выдает работнику ТЦК длинную тираду о том, что он не хочет отвечать и идти убивать из-за того, что кто-то из власти устраивал майданы и создавал условия по которым вдруг часть населения Украины вдруг захотело отделиться
. После того, как он успокоился, работник ТЦК сказал, что видит полную неготовность и непригодность мужчины для мобилизации и отпустил его домой. Пока.
Тату Януковича на грудях найкращий оберіг від ТЦК
В Славянск - Краматорск мобілізації практично немає.
buratinyo молодець.
тролінг рагулів високого рівня
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:49
Думаю тот евроскептичный чахлый старичок изувечил бы розовощекого майдановца серёжу срывкина, попадись бы он под руку во время обьяснения с военкомом
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Додано: Нед 04 сер, 2024 23:09
stm написав: Shaman написав:
Мадам, а ви великий спеціаліст по планам, як можна зараз дембельнутися? бо ця проблема не лише в Успіх
а. поділіться з загалом
Месьё, зачем будить лихо?
а чого Ви спите в таке время?)))
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Banderlog
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