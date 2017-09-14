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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9323932493259326
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:17

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Shaman написав:Мадам, а ви великий спеціаліст по планам, як можна зараз дембельнутися? бо ця проблема не лише в Успіха. поділіться з загалом

Месьё, зачем будить лихо? :)
а чого Ви спите в таке время?)))

Понедельник - день тяжёлый, даже лиху нужно набраться сил )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:24

  buratinyo написав:
Надеюсь Banderlog, не считает, что если брехливая новость про Волынь вышла сразу на нескольких телеграмм-каналах и даже попала на сайт, то она правдива, а не является продуктом кремлевской ИПСО?
Учебка не хочет нести ответственность за вероятные смерти от физической нагрузки при поступлении к ней больных мужчин. Так что о коррупции здесь говорить не приходится. Тем более решение работника ТЦК утверждается военкомом, который более

Если бы его появление в ТЦК стало следствием бусификации, то результат лично мне был бы неизвестен. Так как бусификация заниматься может решением срочного набора мобилизованных для закрытия образовавшихся дыр на фронте. Могут хватать кого попало и с любыми
за волинь поняття не маю. Що одпустили і сбу не передавила мітингарів то можє і іпсо. По крайній мірі мені хочеться вірити що влада іще працює.
А за решту... не знаю з якою ціллю... но
харош. Дира на фронті в людях є постійно і вона лиш збільшується. В учєбках якість все гірша. В учєбках якість зара ніякаінвалід на інваліді.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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flyman
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  #<1 ... 9323932493259326
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