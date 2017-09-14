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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 сер, 2024 23:17
Banderlog написав: stm написав: Shaman написав:
Мадам, а ви великий спеціаліст по планам, як можна зараз дембельнутися? бо ця проблема не лише в Успіх
а. поділіться з загалом
Месьё, зачем будить лихо?
а чого Ви спите в таке время?)))
Понедельник - день тяжёлый, даже лиху нужно набраться сил )
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stm
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Додано: Нед 04 сер, 2024 23:24
buratinyo написав:
Надеюсь Banderlog, не считает, что если брехливая новость про Волынь вышла сразу на нескольких телеграмм-каналах и даже попала на сайт, то она правдива, а не является продуктом кремлевской ИПСО?
Учебка не хочет нести ответственность за вероятные смерти от физической нагрузки при поступлении к ней больных мужчин. Так что о коррупции здесь говорить не приходится. Тем более решение работника ТЦК утверждается военкомом, который более
Если бы его появление в ТЦК стало следствием бусификации, то результат лично мне был бы неизвестен. Так как бусификация заниматься может решением срочного набора мобилизованных для закрытия образовавшихся дыр на фронте. Могут хватать кого попало и с любыми
за волинь поняття не маю. Що одпустили і сбу не передавила мітингарів то можє і іпсо. По крайній мірі мені хочеться вірити що влада іще працює.
А за решту... не знаю з якою ціллю... но
харош. Дира на фронті в людях є постійно і вона лиш збільшується. В учєбках якість все гірша. В учєбках якість зара ніякаінвалід на інваліді.
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Banderlog
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Додано: Нед 04 сер, 2024 23:24
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flyman
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Додано: Нед 04 сер, 2024 23:33
Да, ребята....
Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....
Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))
Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.
Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...
На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...
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dimo_0n
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Додано: Нед 04 сер, 2024 23:38
Banderlog написав:
харош. Дира на фронті в людях є постійно і вона лиш збільшується. В учєбках якість все гірша. В учєбках якість зара ніякаінвалід на інваліді.
а розовощикий майданівець сирожа зривкін зато може кацапами обізвать всіх 55+ хто не готовий на самопожертву
і в нього "стало ж краще"
може йому його інтрнет боротьбу в стаж убд зараховують, як іншим грантоїдам
але йому життя не буде
як він попав в моє поле зору
що ти гніда ,зривкін, міг проти мене мати??
ти уєбан заховайся так щоб тебе ніколи не бачили
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fox767676
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Додано: Нед 04 сер, 2024 23:51
dimo_0n написав:
Да, ребята....
Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....
Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))
Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.
Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...
На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...
нищета какая-то
и люди с зп 40 тис не спешат идти в армию, бронь какую-ту себе придумывают
а что ж вы тогда хотите от людей с 150-250т давно встроенных в западную економику
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fox767676
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Додано: Пон 05 сер, 2024 00:20
fox767676 написав: dimo_0n написав:
Да, ребята....
Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....
Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))
Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.
Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...
На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...
нищета какая-то
и люди с зп 40 тис не спешат идти в армию, бронь какую-ту себе придумывают
а что ж вы тогда хотите от людей с 150-250т давно встроенных в западную економику
а що можуть хотіти Шарікові і Швондери?
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flyman
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Додано: Пон 05 сер, 2024 00:45
[*]flyman
шарікови зараз по лондонам, перетворюються з розпальцованих сільпошників на високорозвинених особистей,
проходять ініціації
і взяагалі не плутайте
в тисі ухилянти-бігунці, хай це буде проідний іт-розробник залишавшийся в Україні заради літніх батьків, чи сзч добровільно повернувшийся в Україну на почтаку повномаштабного , і втративший будь-які надії.
А в Лондоні - то еліта, повернуться - збираються керувати.
Так дестройтед пророкує
але ми їм їх гнилий сценарій поламаємо з божою помічю
Валерій Залужний
is at Oxford University; Oxford, England.
· London, United Kingdom ·
Неймовірні відчуття переповнюють тебе, коли вперше потрапляєш в Оксфорд. Дійсно, головний храм не тільки освіти а й науки. Перехоплює подих, коли розумієш, що саме тут вчилися люди, які своїми діями писали і продовжують писати світову історію.
Відчуття гордості за нашу країну не полишають мене, бо тут вчаться й кращі українські студенти. Зовсім скоро, отримавши фундаментальні знання, вони повернуться додому.
Величезне задоволення отримав поспілкувавшись з майбутніми українськими Президентами, премʼєрами та міністрами. У них попереду важка праця, але їх серця сповнені енергії та надії. Україна чекає на Вас, молодих, амбітних, освічених і щиро люблячих свою Батьківщину.
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fox767676
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