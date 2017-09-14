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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9323932493259326
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:17

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Shaman написав:Мадам, а ви великий спеціаліст по планам, як можна зараз дембельнутися? бо ця проблема не лише в Успіха. поділіться з загалом

Месьё, зачем будить лихо? :)
а чого Ви спите в таке время?)))

Понедельник - день тяжёлый, даже лиху нужно набраться сил )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:24

  buratinyo написав:
Надеюсь Banderlog, не считает, что если брехливая новость про Волынь вышла сразу на нескольких телеграмм-каналах и даже попала на сайт, то она правдива, а не является продуктом кремлевской ИПСО?
Учебка не хочет нести ответственность за вероятные смерти от физической нагрузки при поступлении к ней больных мужчин. Так что о коррупции здесь говорить не приходится. Тем более решение работника ТЦК утверждается военкомом, который более

Если бы его появление в ТЦК стало следствием бусификации, то результат лично мне был бы неизвестен. Так как бусификация заниматься может решением срочного набора мобилизованных для закрытия образовавшихся дыр на фронте. Могут хватать кого попало и с любыми
за волинь поняття не маю. Що одпустили і сбу не передавила мітингарів то можє і іпсо. По крайній мірі мені хочеться вірити що влада іще працює.
А за решту... не знаю з якою ціллю... но
харош. Дира на фронті в людях є постійно і вона лиш збільшується. В учєбках якість все гірша. В учєбках якість зара ніякаінвалід на інваліді.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:24

відмазка

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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да, ребята....
Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....

Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))

Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.

Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...

На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:38

  Banderlog написав:харош. Дира на фронті в людях є постійно і вона лиш збільшується. В учєбках якість все гірша. В учєбках якість зара ніякаінвалід на інваліді.


а розовощикий майданівець сирожа зривкін зато може кацапами обізвать всіх 55+ хто не готовий на самопожертву
і в нього "стало ж краще"
може йому його інтрнет боротьбу в стаж убд зараховують, як іншим грантоїдам
але йому життя не буде
як він попав в моє поле зору

що ти гніда ,зривкін, міг проти мене мати??
ти уєбан заховайся так щоб тебе ніколи не бачили
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:51

  dimo_0n написав:Да, ребята....
Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....

Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))

Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.

Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...

На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...



нищета какая-то
и люди с зп 40 тис не спешат идти в армию, бронь какую-ту себе придумывают
а что ж вы тогда хотите от людей с 150-250т давно встроенных в западную економику
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 00:20

  fox767676 написав:
  dimo_0n написав:Да, ребята....
Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....

Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))

Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.

Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...

На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...



нищета какая-то
и люди с зп 40 тис не спешат идти в армию, бронь какую-ту себе придумывают
а что ж вы тогда хотите от людей с 150-250т давно встроенных в западную економику

а що можуть хотіти Шарікові і Швондери?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 00:45

[*]flyman

шарікови зараз по лондонам, перетворюються з розпальцованих сільпошників на високорозвинених особистей,
проходять ініціації

і взяагалі не плутайте
в тисі ухилянти-бігунці, хай це буде провідний іт-розробник залишавшийся в Україні заради літніх батьків, чи сзч добровільно повернувшийся в Україну на почтаку повномаштабного , і втративший будь-які надії.
А в Лондоні - то еліта, повернуться - збираються керувати.
Так дестройтед пророкує
але ми їм їх гнилий сценарій поламаємо з божою помічю

Валерій Залужний
is at Oxford University; Oxford, England.
· London, United Kingdom ·
Неймовірні відчуття переповнюють тебе, коли вперше потрапляєш в Оксфорд. Дійсно, головний храм не тільки освіти а й науки. Перехоплює подих, коли розумієш, що саме тут вчилися люди, які своїми діями писали і продовжують писати світову історію.
Відчуття гордості за нашу країну не полишають мене, бо тут вчаться й кращі українські студенти. Зовсім скоро, отримавши фундаментальні знання, вони повернуться додому.
Величезне задоволення отримав поспілкувавшись з майбутніми українськими Президентами, премʼєрами та міністрами. У них попереду важка праця, але їх серця сповнені енергії та надії. Україна чекає на Вас, молодих, амбітних, освічених і щиро люблячих свою Батьківщину.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 01:33

Українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад і двома типами ракет "повітря-повітря".

Літаки отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад виробництва компанії Terma, якими оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF), пише Мілітарний.

Пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16 у 2018 році замовили Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія. Ця система забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, даючи змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.

MWS складається з шести датчиків і одного комп'ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонів, що забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп'ютер встановлений у правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота. Вона, у свою чергу, вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше" - Зеленський

Головною несподіванкою оснащення українських F-16 є контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, що дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози ракетної атаки за рахунок, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються, пишуть аналітики Defense Express.

Водночас, зберігається можливість підвіски до цього контейнера озброєння, тобто кріплення для зброї не втрачається і під ECIPS/CJS можливо підвісити озброєння. Контейнер ECIPS/CJS є новою розробкою та станом на 2021 рік проходив випробування. Такі пілони встановлювались на данські літаки, а за непідтвердженою інформацію, також на бельгійські, нідерландські та норвезькі F-16.

Винищувачі також озброєні двома типами ракет "повітря-повітря" - AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120, яка відповідає за середню та більшу дальність.

Аналітики звернули увагу і на незвичний золотий колір ліхтаря кабіни. Вони пояснили, що у його покритті дійсно використовується золото і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 02:10

  fox767676 написав: А в Лондоні - то еліта, повернуться - збираються керувати.


а вы думаете будет по другому? еще и героями будут. они же ВЕРНУЛИСЬ.
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