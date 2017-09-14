Додано: Пон 05 сер, 2024 01:33

Українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад і двома типами ракет "повітря-повітря".



Літаки отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад виробництва компанії Terma, якими оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF), пише Мілітарний.



Пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16 у 2018 році замовили Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія. Ця система забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, даючи змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.



MWS складається з шести датчиків і одного комп'ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонів, що забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп'ютер встановлений у правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота. Вона, у свою чергу, вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+.



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Головною несподіванкою оснащення українських F-16 є контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, що дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози ракетної атаки за рахунок, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються, пишуть аналітики Defense Express.



Водночас, зберігається можливість підвіски до цього контейнера озброєння, тобто кріплення для зброї не втрачається і під ECIPS/CJS можливо підвісити озброєння. Контейнер ECIPS/CJS є новою розробкою та станом на 2021 рік проходив випробування. Такі пілони встановлювались на данські літаки, а за непідтвердженою інформацію, також на бельгійські, нідерландські та норвезькі F-16.



Винищувачі також озброєні двома типами ракет "повітря-повітря" - AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120, яка відповідає за середню та більшу дальність.



Аналітики звернули увагу і на незвичний золотий колір ліхтаря кабіни. Вони пояснили, що у його покритті дійсно використовується золото і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16.