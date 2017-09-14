"Групі з шісти-десяти людей, кажуть висунутися на певну точку і закріпитися. Група виходить, ми її вираховуємо, завдаємо ураження – кого знищили, кого поранили, хтось просто заховався. Через короткий проміжок часу, вони надсилають другу групу і їй розповідають, що перша група закріпилась. Кажуть, що група активно тримає оборону, а ви йдете на підкріплення. Далі група бачить, як насправді, але назад дороги немає. А це ж противник, який зі зброєю, який знаходиться з засобами РЕБ і так далі", – розповів військовий.