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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9324932593269327
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 05:02

Також певною мірою перевага окупантів, за словами Цехоцького, полягає в тому, що вони весь час брешуть, зокрема й одне одному. Механізм цього офіцер пояснив на прикладі типового бою.

"Групі з шісти-десяти людей, кажуть висунутися на певну точку і закріпитися. Група виходить, ми її вираховуємо, завдаємо ураження – кого знищили, кого поранили, хтось просто заховався. Через короткий проміжок часу, вони надсилають другу групу і їй розповідають, що перша група закріпилась. Кажуть, що група активно тримає оборону, а ви йдете на підкріплення. Далі група бачить, як насправді, але назад дороги немає. А це ж противник, який зі зброєю, який знаходиться з засобами РЕБ і так далі", – розповів військовий.
https://war.obozrevatel.com/ukr/sprava- ... ryamku.htm
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  #<1 ... 9324932593269327
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