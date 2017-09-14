buratinyo написав: Надеюсь Banderlog, не считает, что если брехливая новость про Волынь вышла сразу на нескольких телеграмм-каналах и даже попала на сайт, то она правдива, а не является продуктом кремлевской ИПСО? Учебка не хочет нести ответственность за вероятные смерти от физической нагрузки при поступлении к ней больных мужчин. Так что о коррупции здесь говорить не приходится. Тем более решение работника ТЦК утверждается военкомом, который более
Если бы его появление в ТЦК стало следствием бусификации, то результат лично мне был бы неизвестен. Так как бусификация заниматься может решением срочного набора мобилизованных для закрытия образовавшихся дыр на фронте. Могут хватать кого попало и с любыми
за волинь поняття не маю. Що одпустили і сбу не передавила мітингарів то можє і іпсо. По крайній мірі мені хочеться вірити що влада іще працює. А за решту... не знаю з якою ціллю... но харош. Дира на фронті в людях є постійно і вона лиш збільшується. В учєбках якість все гірша. В учєбках якість зара ніякаінвалід на інваліді.
Да, ребята.... Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....
Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))
Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.
Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...
На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...
dimo_0n написав:Да, ребята.... Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....
Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))
Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.
Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...
На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...
нищета какая-то и люди с зп 40 тис не спешат идти в армию, бронь какую-ту себе придумывают а что ж вы тогда хотите от людей с 150-250т давно встроенных в западную економику
dimo_0n написав:Да, ребята.... Рад конечно, что гадаете про меня... Но гадалки с вас так себе....
Для понимания примерного порядка цифр. ИТ в Новой Почте/монобанк/эпицентр/приват - это ОТ 40К. Монтажники у нормальных провайдеров - 20К. Водители перевозчиков межнародников - от 30К, менеджера/ИТ в Агрохолдингах - от 30К. И там также есть бронь... Просто вакансии нормальные люди из этой сферы давно выкладывают не на ворк/работа. Ну и дают бронь не за красивые глаза и кол-во постов на форумах)))
Бронь есть в паливной сфере. Так же ее дают комунальным предприятиям типо ТЭЦов. И ещё есть уйма таких предприятий в стране.
Следующая ошибка вашего следователя песикота - он на фантазировал себе, шо человек может вести только один бизнесс, работать на одной работе. У него в голове не склдывается, что можно работать на нескольких работах или иметь несколько бизнесом. А ещё можно это и совмещать...
На счёт зарплат в 12К и бронь.... Ну если можно там числиться за эти деньги - ОК. Я не представляю как можно жить на эту сумму, ещё и впахивая там 8/5...
нищета какая-то и люди с зп 40 тис не спешат идти в армию, бронь какую-ту себе придумывают а что ж вы тогда хотите от людей с 150-250т давно встроенных в западную економику
шарікови зараз по лондонам, перетворюються з розпальцованих сільпошників на високорозвинених особистей, проходять ініціації
і взяагалі не плутайте в тисі ухилянти-бігунці, хай це буде провідний іт-розробник залишавшийся в Україні заради літніх батьків, чи сзч добровільно повернувшийся в Україну на почтаку повномаштабного , і втративший будь-які надії. А в Лондоні - то еліта, повернуться - збираються керувати. Так дестройтед пророкує але ми їм їх гнилий сценарій поламаємо з божою помічю
Валерій Залужний is at Oxford University; Oxford, England. · London, United Kingdom · Неймовірні відчуття переповнюють тебе, коли вперше потрапляєш в Оксфорд. Дійсно, головний храм не тільки освіти а й науки. Перехоплює подих, коли розумієш, що саме тут вчилися люди, які своїми діями писали і продовжують писати світову історію. Відчуття гордості за нашу країну не полишають мене, бо тут вчаться й кращі українські студенти. Зовсім скоро, отримавши фундаментальні знання, вони повернуться додому. Величезне задоволення отримав поспілкувавшись з майбутніми українськими Президентами, премʼєрами та міністрами. У них попереду важка праця, але їх серця сповнені енергії та надії. Україна чекає на Вас, молодих, амбітних, освічених і щиро люблячих свою Батьківщину.
Українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад і двома типами ракет "повітря-повітря".
Літаки отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад виробництва компанії Terma, якими оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF), пише Мілітарний.
Пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16 у 2018 році замовили Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія. Ця система забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, даючи змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.
MWS складається з шести датчиків і одного комп'ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонів, що забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп'ютер встановлений у правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213 розміщеній у кабіні пілота. Вона, у свою чергу, вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+.
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Головною несподіванкою оснащення українських F-16 є контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, що дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози ракетної атаки за рахунок, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються, пишуть аналітики Defense Express.
Водночас, зберігається можливість підвіски до цього контейнера озброєння, тобто кріплення для зброї не втрачається і під ECIPS/CJS можливо підвісити озброєння. Контейнер ECIPS/CJS є новою розробкою та станом на 2021 рік проходив випробування. Такі пілони встановлювались на данські літаки, а за непідтвердженою інформацію, також на бельгійські, нідерландські та норвезькі F-16.
Винищувачі також озброєні двома типами ракет "повітря-повітря" - AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120, яка відповідає за середню та більшу дальність.
Аналітики звернули увагу і на незвичний золотий колір ліхтаря кабіни. Вони пояснили, що у його покритті дійсно використовується золото і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16.
Також певною мірою перевага окупантів, за словами Цехоцького, полягає в тому, що вони весь час брешуть, зокрема й одне одному. Механізм цього офіцер пояснив на прикладі типового бою.
"Групі з шісти-десяти людей, кажуть висунутися на певну точку і закріпитися. Група виходить, ми її вираховуємо, завдаємо ураження – кого знищили, кого поранили, хтось просто заховався. Через короткий проміжок часу, вони надсилають другу групу і їй розповідають, що перша група закріпилась. Кажуть, що група активно тримає оборону, а ви йдете на підкріплення. Далі група бачить, як насправді, але назад дороги немає. А це ж противник, який зі зброєю, який знаходиться з засобами РЕБ і так далі", – розповів військовий. https://war.obozrevatel.com/ukr/sprava- ... ryamku.htm