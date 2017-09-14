fox767676 написав: А в Лондоні - то еліта, повернуться - збираються керувати.
а вы думаете будет по другому? еще и героями будут. они же ВЕРНУЛИСЬ.
Іронія долі: Флай і Ко вважає і дивиться на отримуючих до 40к. шаріковими-швондерами. Повернувшаяся *еліта* нарахує собі відповідні оклади, займе посади в наглядових радах, візьме татусевий бізнес ... і буде вважати-дивитися на флаїв, як на шарікових-швондерів.
Фігня хто на кого як дивиться і ким вважає. Практичне значення має лише те в кого влада. Той і банкує.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 07:57, всього редагувалось 1 раз.
прем’єр-міністр: посадовий оклад – 48 077,50 грн; заробітна плата за час відрядження – 48 077,50 грн.
віцепрем’єр-міністерки: посадовий оклад – 43 706,82 грн; заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 грн; допомога з тимчасової непрацездатності коштом організації – 11026,36 грн.
віцепрем’єр-міністерки: посадовий оклад – 83 042,95 грн; заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 грн.
міністр: Нарахована заробітна плата – 96 155 гривень, всю цю суму становив посадовий оклад
міністр: посадовий оклад – 74 301,59 грн; заробітна плата за час відрядження – 21 853,41 грн
міністр: посадовий оклад – 87 413,64 гривні; відпустка – 2780,57 грн; матеріальна допомога на оздоровлення – 84 350,04 грн; заробітна плата за час відрядження – 4370,68 грн.
Держсекретар)): посадовий оклад – 71 010,55 грн; надбавка за ранг – 800 грн; надбавка за вислугу років – 25 730,88 грн; надбавка за роботу з таємними документами – 18 379,20 грн; заробітна плата за час відрядження – 20 885,45 грн.
Заступник держсекретаря: посадовий оклад – 67 459,86 грн; надбавка за ранг – 800 грн; надбавка за вислугу років – 22 698,26 грн; надбавка за роботу з таємними документами – 13 095,15 грн. заробітна плата за час відрядження – 19 841,14 грн. https://portal.lviv.ua/news/2024/05/06/ ... hynovnykiv
прем’єр-міністр: посадовий оклад – 48 077,50 грн; заробітна плата за час відрядження – 48 077,50 грн.
віцепрем’єр-міністерки: посадовий оклад – 43 706,82 грн; заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 грн; допомога з тимчасової непрацездатності коштом організації – 11026,36 грн.
віцепрем’єр-міністерки: посадовий оклад – 83 042,95 грн; заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 грн.
міністр: Нарахована заробітна плата – 96 155 гривень, всю цю суму становив посадовий оклад
міністр: посадовий оклад – 74 301,59 грн; заробітна плата за час відрядження – 21 853,41 грн
міністр: посадовий оклад – 87 413,64 гривні; відпустка – 2780,57 грн; матеріальна допомога на оздоровлення – 84 350,04 грн; заробітна плата за час відрядження – 4370,68 грн.
Держсекретар)): посадовий оклад – 71 010,55 грн; надбавка за ранг – 800 грн; надбавка за вислугу років – 25 730,88 грн; надбавка за роботу з таємними документами – 18 379,20 грн; заробітна плата за час відрядження – 20 885,45 грн.
Заступник держсекретаря: посадовий оклад – 67 459,86 грн; надбавка за ранг – 800 грн; надбавка за вислугу років – 22 698,26 грн; надбавка за роботу з таємними документами – 13 095,15 грн. заробітна плата за час відрядження – 19 841,14 грн. https://portal.lviv.ua/news/2024/05/06/ ... hynovnykiv
Судячи з зарплат - то всі вони знаходяться десь поруч Серібрянського лісу?
fox767676 написав:нищета какая-то и люди с зп 40 тис не спешат идти в армию, бронь какую-ту себе придумывают
Ну почему нищета и не спешат идти в армию? Вон сама флер сказала, шо 100-200К и шанс остаться целым в течении месяца - 2-3%. А тут и шансов побольше... И там ты раз получил 200К и на ремонт. А тут можно за год 500К и целым... Так что смотря что и с чем сравнивать... И суммы я назвал ОТ и лишь для того, чтобы дать понять пану сенсу что есть не только 12К с бронью. И что разницы на руки - это все от лукавого. Я же не говорю каким-нить слесарем идти в ТЕЦ и трубы ремотировать. Можно же пойти управленцем на бумаги и быть занятым 1-2 часа в день... Но у кого-то это в голове не складывается. Ведь если работать - то от петухов и до захода солнца... еще и на дядю...
Отступлю. Наверное самая большая проблема у нас у народа - перекласть ответственность на кого-то. Всегда виноват кто-то и всегда этот кто-то должен мне. Именно поэтому большинство работает на дядю, видя в этом стабильность. а в США люди стараются сами, и процент этих самозанятых выше... Люди стают осознанней, беря свою жизнь в свои руки, а не пуская ее на волю работодателя\власти. ИМХО.
fox767676 написав:а что ж вы тогда хотите от людей с 150-250т давно встроенных в западную економику
Я не знаю чего ОНИ хотят от людей, встроенных в западную экономику. Но я вижу, что раз-два в неделю по новостям(даже на финансе) обсасывают что по опросам "большинство вернется, работу найти не могут, и жить там тяжело"... Прям как успокоительная пилюля по графику оставшимся...
Кстати, все из осташихся готовы пошипаным быть? новый ПКУ на подходе )))