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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9324932593269327
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 07:33

  tester7336 написав:
  fox767676 написав: А в Лондоні - то еліта, повернуться - збираються керувати.


а вы думаете будет по другому? еще и героями будут. они же ВЕРНУЛИСЬ.

Іронія долі:
Флай і Ко вважає і дивиться на отримуючих до 40к. шаріковими-швондерами.
Повернувшаяся *еліта* нарахує собі відповідні оклади, займе посади в наглядових радах, візьме татусевий бізнес ... і буде вважати-дивитися на флаїв, як на шарікових-швондерів.

Фігня хто на кого як дивиться і ким вважає.
Практичне значення має лише те в кого влада. Той і банкує.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 07:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 07:45

Цікаво побудована система:

прем’єр-міністр:
посадовий оклад – 48 077,50 грн;
заробітна плата за час відрядження – 48 077,50 грн.

віцепрем’єр-міністерки:
посадовий оклад – 43 706,82 грн;
заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 грн;
допомога з тимчасової непрацездатності коштом організації – 11026,36 грн.

віцепрем’єр-міністерки:
посадовий оклад – 83 042,95 грн;
заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 грн.

міністр:
Нарахована заробітна плата – 96 155 гривень, всю цю суму становив посадовий оклад

міністр:
посадовий оклад – 74 301,59 грн;
заробітна плата за час відрядження – 21 853,41 грн

міністр:
посадовий оклад – 87 413,64 гривні;
відпустка – 2780,57 грн;
матеріальна допомога на оздоровлення – 84 350,04 грн;
заробітна плата за час відрядження – 4370,68 грн.

Держсекретар)):
посадовий оклад – 71 010,55 грн;
надбавка за ранг – 800 грн;
надбавка за вислугу років – 25 730,88 грн;
надбавка за роботу з таємними документами – 18 379,20 грн;
заробітна плата за час відрядження – 20 885,45 грн.

Заступник держсекретаря:
посадовий оклад – 67 459,86 грн;
надбавка за ранг – 800 грн;
надбавка за вислугу років – 22 698,26 грн;
надбавка за роботу з таємними документами – 13 095,15 грн.
заробітна плата за час відрядження – 19 841,14 грн.
https://portal.lviv.ua/news/2024/05/06/ ... hynovnykiv
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 07:56

Доброго ранку, Україно!

Ну що ж, тепер як вже є ф-16, треба буде прослідкувати, наскільки збільшиться збиття ракет педерації?

Ну, і наче, ворожі КАБи вони також мають збивати?


Ну а покищо, цієї ночі декілька КАБів прилетіло....



п.с.
Нагадайте мені, що там з обіцяним лямом(чи скільки там?) снарядів з Чехії? І які там мали бути - 122 і 155?
Бо я за новинами не дуже слідкую...
Хоч результат бачу у снах...
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:02

  Успіх написав:Ну що ж, тепер як вже є ф-16, треба буде прослідкувати, наскільки збільшиться збиття ракет педерації?

Ну, і наче, ворожі КАБи вони також мають збивати?


Ну а покищо, цієї ночі декілька КАБів прилетіло....



п.с.
Нагадайте мені, що там з обіцяним лямом(чи скільки там?) снарядів з Чехії? І які там мали бути - 122 і 155?
Бо я за новинами не дуже слідкую...
Хоч результат бачу у снах...

Десять літаків каби точно збивати не будуть.
ПС нагадай мені скільки ти кацапів уже застрелив ?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:02

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Цікаво побудована система:

прем’єр-міністр:
посадовий оклад – 48 077,50 грн;
заробітна плата за час відрядження – 48 077,50 грн.

віцепрем’єр-міністерки:
посадовий оклад – 43 706,82 грн;
заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 грн;
допомога з тимчасової непрацездатності коштом організації – 11026,36 грн.

віцепрем’єр-міністерки:
посадовий оклад – 83 042,95 грн;
заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 грн.

міністр:
Нарахована заробітна плата – 96 155 гривень, всю цю суму становив посадовий оклад

міністр:
посадовий оклад – 74 301,59 грн;
заробітна плата за час відрядження – 21 853,41 грн

міністр:
посадовий оклад – 87 413,64 гривні;
відпустка – 2780,57 грн;
матеріальна допомога на оздоровлення – 84 350,04 грн;
заробітна плата за час відрядження – 4370,68 грн.

Держсекретар)):
посадовий оклад – 71 010,55 грн;
надбавка за ранг – 800 грн;
надбавка за вислугу років – 25 730,88 грн;
надбавка за роботу з таємними документами – 18 379,20 грн;
заробітна плата за час відрядження – 20 885,45 грн.

Заступник держсекретаря:
посадовий оклад – 67 459,86 грн;
надбавка за ранг – 800 грн;
надбавка за вислугу років – 22 698,26 грн;
надбавка за роботу з таємними документами – 13 095,15 грн.
заробітна плата за час відрядження – 19 841,14 грн.
https://portal.lviv.ua/news/2024/05/06/ ... hynovnykiv
Судячи з зарплат - то всі вони знаходяться десь поруч Серібрянського лісу? :lol:

Тоді чому я з ними не пересікаюсь?🤔😁😁😁
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:06

  Успіх написав:п.с.
Нагадайте мені, що там з обіцяним лямом(чи скільки там?) снарядів з Чехії? І які там мали бути - 122 і 155?
Бо я за новинами не дуже слідкую...
Хоч результат бачу у снах...

50 тис. надійшло в червні.
І до кінця року обіцяють то лі 500 чи більше, вже не пам'ятаю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:нищета какая-то
и люди с зп 40 тис не спешат идти в армию, бронь какую-ту себе придумывают

Ну почему нищета и не спешат идти в армию? Вон сама флер сказала, шо 100-200К и шанс остаться целым в течении месяца - 2-3%. А тут и шансов побольше... И там ты раз получил 200К и на ремонт. А тут можно за год 500К и целым... Так что смотря что и с чем сравнивать... И суммы я назвал ОТ и лишь для того, чтобы дать понять пану сенсу что есть не только 12К с бронью. И что разницы на руки - это все от лукавого. Я же не говорю каким-нить слесарем идти в ТЕЦ и трубы ремотировать. Можно же пойти управленцем на бумаги и быть занятым 1-2 часа в день... Но у кого-то это в голове не складывается. Ведь если работать - то от петухов и до захода солнца... еще и на дядю...

Отступлю. Наверное самая большая проблема у нас у народа - перекласть ответственность на кого-то. Всегда виноват кто-то и всегда этот кто-то должен мне. Именно поэтому большинство работает на дядю, видя в этом стабильность. а в США люди стараются сами, и процент этих самозанятых выше... Люди стают осознанней, беря свою жизнь в свои руки, а не пуская ее на волю работодателя\власти. ИМХО.

  fox767676 написав:а что ж вы тогда хотите от людей с 150-250т давно встроенных в западную економику

Я не знаю чего ОНИ хотят от людей, встроенных в западную экономику. Но я вижу, что раз-два в неделю по новостям(даже на финансе) обсасывают что по опросам "большинство вернется, работу найти не могут, и жить там тяжело"... Прям как успокоительная пилюля по графику оставшимся...

Кстати, все из осташихся готовы пошипаным быть? новый ПКУ на подходе )))
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:13

  Успіх написав:Судячи з зарплат - то всі вони знаходяться десь поруч Серібрянського лісу? :lol:

Тоді чому я з ними не пересікаюсь?🤔😁😁😁

У відрядженні до вас не завітали?

Там цікаво, що у секретарів зп, як у самих міністрів...
І у міністрів нема сєкрєткі...
І отакі стрибки між окладами серед міністрів. Да і у прем'єра якось дивно менший оклад.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Судячи з зарплат - то всі вони знаходяться десь поруч Серібрянського лісу? :lol:

Тоді чому я з ними не пересікаюсь?

Ти не то рахуєш.... Спрбуй порівняти їх дохід та спосіб життя....

  detroytred написав:І отакі стрибки між окладами серед міністрів. Да і у прем'єра якось дивно менший оклад.

туди не їдуть за ЗРЯплатою...
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:15

Далекі люди від війни

  Ukrainian написав:Десять літаків каби точно збивати не будуть
А що будуть збивати лише великі ворожі ракети, кружляючи над Києвом?
  Ukrainian написав:ПС нагадай мені скільки ти кацапів уже застрелив ?
Якщо арта почне стріляти з автоматів кацапів, то буде вже крайня/остання стадія поразки...

А а от снарядами/осколками від них наша батарея вже цілу купу знищила, як кацапів, так і їхньої техніки!

Думаю, що тобі більше 5років)) і ти вже маєш розуміти, що одну бойову машину обслуговує декілька солдат, щоб вона могла нищити ворога?
А в нас вона не одна!

п.с.
Тепер ти мені скажи, чи плануєш своє повернення в Україну для постійного проживання після завершення війни?
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