50 тис. надійшло в червні.
І до кінця року обіцяють то лі 500 чи більше, вже не пам'ятаю.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 08:06
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:13
У відрядженні до вас не завітали?
Там цікаво, що у секретарів зп, як у самих міністрів...
І у міністрів нема сєкрєткі...
І отакі стрибки між окладами серед міністрів. Да і у прем'єра якось дивно менший оклад.
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти не то рахуєш.... Спрбуй порівняти їх дохід та спосіб життя....
туди не їдуть за ЗРЯплатою...
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:15
Далекі люди від війни
А що будуть збивати лише великі ворожі ракети, кружляючи над Києвом?
Якщо арта почне стріляти з автоматів кацапів, то буде вже крайня/остання стадія поразки...
А а от снарядами/осколками від них наша батарея вже цілу купу знищила, як кацапів, так і їхньої техніки!
Думаю, що тобі більше 5років)) і ти вже маєш розуміти, що одну бойову машину обслуговує декілька солдат, щоб вона могла нищити ворога?
А в нас вона не одна!
п.с.
Тепер ти мені скажи, чи плануєш своє повернення в Україну для постійного проживання після завершення війни?
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:29
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Я й не сумнівався))
Думаю, що то мені сниться, що ми так влучно по орках шмаляємо обіцянками))
Кажуть, що Кличко приїзджав дивитись, що ми таке будували А я з ним десь розминувся Хоч не раз бачив, що там крутезні автівки періодично приїзджали...
Треба буде в ютубі пошукати - бо казали, що інтерв'ю записували там у Кличка.
Та досить навіть їхніх зарплат))
Бо якщо дивитись на їх спосіб життя, то 🤬
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 05 сер, 2024 08:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:31
Це наслідок. Наслідок. І в нас він міг би бути таким же. Тобто більшість працювала б на себе.
Як у 90-ті навіть совки кинулися в кооперативи і т.д.
З задоволенням, масово....
Працювати на себе.
Корінець -- це боінги, форди, майкромофти і т.д....
А от потім, оте бабло і сила, яку вони отримують родничками йде до низу. І там працюючий на себе відщипує собі...
Частинку того, що велетень відкусив на всій земній кулі... І захистив 6-м Флотом.
Ну і само собою: ті ж гіганти скидають частину роботи дрібним ... Впритул до НІОКРів.
Начебто цей дрібний працює на себе!!!!, але по суті на Боінга!!!!
Той же Фольцваген скидає закази на дрібних...
А що в нас?))))
Метал зерно...
Який об'єм попиту вони потягнуть...
І кому віддадуть частинки...? Мізеру.
Звісно є моделі економіки країн без гігантів...
Але там спробуй ще виграй конкуренцію в інших країн.
Як не Крути, а все замикається на зовнішні ринки.
Всі інші байки -- це Мюнхаузен себе за волосся з болота.
А на зовнішні Україні з чим?
Проштовхувати та захищати як?
Це корейці або японці... тому що США. Але стільці зайняли.
На усіх стільців в Штатів не вистачить.
__________________
Бытие определяет сознание. Бытие.
А сознание подтянется за бытием.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На Марсі. А то зараз тобі прилеплять Фаріон ))
Это именно про то, что я говорю.
Пока вы живете с таким убеждением - у вас ничего и не будет. Даю вам 100% гарантию. Все изменения начинаются в голове, а не в кошельке. И они основополагающие.
Бедность - состояние мозгов, а не кошелька(с)
detroytred - ти знов про гроши. А я про мізки, які холява так полюбляє ))
Сама людина взявши на себе відповідальність за своє життя - стає більш свідомим... А гроши - то вже все результат тієї трансфрормації свідомості
Розкажи про Сінгапур. Чому Україна не може хочаб наполовину так само?
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:43
Це згодиться для одиниць.
Це поради аля Кіосакі. Для одиниць. Які самі зможуть.
А для мас ні. Їх треба саме витаскувати. Робити сприятливі умови навіть для слабких. Щоб слабкі могли.
Звісно за таких умов сильні отримують ще кращі умови.
Всі зміни починаються в головах... тих, в кого ричаги управління та ресурси.
В суспільстві. В масштабах суспільства.
А зроби сам себе .... це Кіосакі тощо. Порад повно. Працюючих.
Але в масах апріорі це не працює. Ніколи кожен! не вивчить оті поради і почне робити.
Ніколи кожен! не підійде до дзеркала і ...
Да учора про Сінгапур розповів.
Тому що Лі Куань. І вікно можливостей. І!!!
З тими ж самими по свідомості сінгапурцями)))))))
Да і навіть з тим же самим Лі Куанем, який до цього соплі стільки років жував)))
Тіко потім зменив свою мету управління... В себе в голові прийняв рішення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:46
Я не с убеждениями, а с личным опытом, и могу сказать, что да, если уходить от налогов, пошлин и т.п., то да, можно вести личный бизнес. Ну а далее уже следствие такой системы - выживают, пробивают хитрые проныры или простыми словами - барыги. Страна барыг получается, а во главе ...
Додано: Пон 05 сер, 2024 08:48
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Ну все, тепер поки Юкраініан відпочиває по Канадах - ф-16 взялись до роботи!
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