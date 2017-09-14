RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 932593269327932893299330>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:06

  Успіх написав:п.с.
Нагадайте мені, що там з обіцяним лямом(чи скільки там?) снарядів з Чехії? І які там мали бути - 122 і 155?
Бо я за новинами не дуже слідкую...
Хоч результат бачу у снах...

50 тис. надійшло в червні.
І до кінця року обіцяють то лі 500 чи більше, вже не пам'ятаю.
detroytred
 
Повідомлень: 29746
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:13

  Успіх написав:Судячи з зарплат - то всі вони знаходяться десь поруч Серібрянського лісу? :lol:

Тоді чому я з ними не пересікаюсь?🤔😁😁😁

У відрядженні до вас не завітали?

Там цікаво, що у секретарів зп, як у самих міністрів...
І у міністрів нема сєкрєткі...
І отакі стрибки між окладами серед міністрів. Да і у прем'єра якось дивно менший оклад.
detroytred
 
Повідомлень: 29746
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Судячи з зарплат - то всі вони знаходяться десь поруч Серібрянського лісу? :lol:

Тоді чому я з ними не пересікаюсь?

Ти не то рахуєш.... Спрбуй порівняти їх дохід та спосіб життя....

  detroytred написав:І отакі стрибки між окладами серед міністрів. Да і у прем'єра якось дивно менший оклад.

туди не їдуть за ЗРЯплатою...
dimo_0n
 
Повідомлень: 463
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:15

Далекі люди від війни

  Ukrainian написав:Десять літаків каби точно збивати не будуть
А що будуть збивати лише великі ворожі ракети, кружляючи над Києвом?
  Ukrainian написав:ПС нагадай мені скільки ти кацапів уже застрелив ?
Якщо арта почне стріляти з автоматів кацапів, то буде вже крайня/остання стадія поразки...

А а от снарядами/осколками від них наша батарея вже цілу купу знищила, як кацапів, так і їхньої техніки!

Думаю, що тобі більше 5років)) і ти вже маєш розуміти, що одну бойову машину обслуговує декілька солдат, щоб вона могла нищити ворога?
А в нас вона не одна!

п.с.
Тепер ти мені скажи, чи плануєш своє повернення в Україну для постійного проживання після завершення війни?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:29

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  detroytred написав:до кінця року обіцяють
Я й не сумнівався))

Думаю, що то мені сниться, що ми так влучно по орках шмаляємо обіцянками))
  detroytred написав:У відрядженні до вас не завітали?
Кажуть, що Кличко приїзджав дивитись, що ми таке будували :shock: А я з ним десь розминувся :roll: Хоч не раз бачив, що там крутезні автівки періодично приїзджали...
Треба буде в ютубі пошукати - бо казали, що інтерв'ю записували там у Кличка.
  dimo_0n написав:Ти не то рахуєш.... Спрбуй порівняти їх дохід та спосіб життя....
Та досить навіть їхніх зарплат))
Бо якщо дивитись на їх спосіб життя, то 🤬
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 05 сер, 2024 08:38, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:31

  dimo_0n написав:Отступлю. Наверное самая большая проблема у нас у народа - перекласть ответственность на кого-то. Всегда виноват кто-то и всегда этот кто-то должен мне. Именно поэтому большинство работает на дядю, видя в этом стабильность. а в США люди стараются сами, и процент этих самозанятых выше... Люди стают осознанней, беря свою жизнь в свои руки, а не пуская ее на волю работодателя\власти. ИМХО.

Це наслідок. Наслідок. І в нас він міг би бути таким же. Тобто більшість працювала б на себе.
Як у 90-ті навіть совки кинулися в кооперативи і т.д.
З задоволенням, масово....
Працювати на себе.

Корінець -- це боінги, форди, майкромофти і т.д....

А от потім, оте бабло і сила, яку вони отримують родничками йде до низу. І там працюючий на себе відщипує собі...
Частинку того, що велетень відкусив на всій земній кулі... І захистив 6-м Флотом.

Ну і само собою: ті ж гіганти скидають частину роботи дрібним ... Впритул до НІОКРів.
Начебто цей дрібний працює на себе!!!!, але по суті на Боінга!!!!
Той же Фольцваген скидає закази на дрібних...

А що в нас?))))
Метал зерно...
Який об'єм попиту вони потягнуть...
І кому віддадуть частинки...? Мізеру.

Звісно є моделі економіки країн без гігантів...
Але там спробуй ще виграй конкуренцію в інших країн.


Як не Крути, а все замикається на зовнішні ринки.
Всі інші байки -- це Мюнхаузен себе за волосся з болота.
А на зовнішні Україні з чим?
Проштовхувати та захищати як?
Це корейці або японці... тому що США. Але стільці зайняли.
На усіх стільців в Штатів не вистачить.
__________________
Бытие определяет сознание. Бытие.
А сознание подтянется за бытием.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 08:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29746
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Бо якщо дивитись на їх спосіб життя, то рука сама тягнеться до "автомата правосуддя")))

На Марсі. А то зараз тобі прилеплять Фаріон ))


  Примат написав:у нас в Украине, честный и порядочный гражданин, который будет работать по закону, не сможет выжить, в лучшем случае он заработает на еду (даже на одеться не хватит). Поэтому легче забить и пойти в найм к работодателю.

Это именно про то, что я говорю.
Пока вы живете с таким убеждением - у вас ничего и не будет. Даю вам 100% гарантию. Все изменения начинаются в голове, а не в кошельке. И они основополагающие.
Бедность - состояние мозгов, а не кошелька(с)


detroytred - ти знов про гроши. А я про мізки, які холява так полюбляє ))
Сама людина взявши на себе відповідальність за своє життя - стає більш свідомим... А гроши - то вже все результат тієї трансфрормації свідомості

Розкажи про Сінгапур. Чому Україна не може хочаб наполовину так само?
dimo_0n
 
Повідомлень: 463
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:43

  dimo_0n написав:Это именно про то, что я говорю.
Пока вы живете с таким убеждением - у вас ничего и не будет. Даю вам 100% гарантию. Все изменения начинаются в голове, а не в кошельке. И они основополагающие.
Бедность - состояние мозгов, а не кошелька(с)

Це згодиться для одиниць.
Це поради аля Кіосакі. Для одиниць. Які самі зможуть.

А для мас ні. Їх треба саме витаскувати. Робити сприятливі умови навіть для слабких. Щоб слабкі могли.
Звісно за таких умов сильні отримують ще кращі умови.

Всі зміни починаються в головах... тих, в кого ричаги управління та ресурси.
В суспільстві. В масштабах суспільства.
А зроби сам себе .... це Кіосакі тощо. Порад повно. Працюючих.
Але в масах апріорі це не працює. Ніколи кожен! не вивчить оті поради і почне робити.
Ніколи кожен! не підійде до дзеркала і ...

Да учора про Сінгапур розповів.
Тому що Лі Куань. І вікно можливостей. І!!!
З тими ж самими по свідомості сінгапурцями)))))))
Да і навіть з тим же самим Лі Куанем, який до цього соплі стільки років жував)))
Тіко потім зменив свою мету управління... В себе в голові прийняв рішення.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 08:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29746
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:46

  Примат написав:Пока вы живете с таким убеждением - у вас ничего и не будет. Даю вам 100% гарантию. Все изменения начинаются в голове, а не в кошельке. И они основополагающие.
Бедность - состояние мозгов, а не кошелька(с)

Я не с убеждениями, а с личным опытом, и могу сказать, что да, если уходить от налогов, пошлин и т.п., то да, можно вести личный бизнес. Ну а далее уже следствие такой системы - выживают, пробивают хитрые проныры или простыми словами - барыги. Страна барыг получается, а во главе ... :mrgreen:
Примат
 
Повідомлень: 539
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:48

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Ну все, тепер поки Юкраініан відпочиває по Канадах - ф-16 взялись до роботи!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 18.03.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 932593269327932893299330>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63369
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222711
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.