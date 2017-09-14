Додано: Пон 05 сер, 2024 08:31

dimo_0n написав: Отступлю. Наверное самая большая проблема у нас у народа - перекласть ответственность на кого-то. Всегда виноват кто-то и всегда этот кто-то должен мне. Именно поэтому большинство работает на дядю, видя в этом стабильность. а в США люди стараются сами, и процент этих самозанятых выше... Люди стают осознанней, беря свою жизнь в свои руки, а не пуская ее на волю работодателя\власти. ИМХО.

Отступлю. Наверное самая большая проблема у нас у народа - перекласть ответственность на кого-то. Всегда виноват кто-то и всегда этот кто-то должен мне. Именно поэтому большинство работает на дядю, видя в этом стабильность. а в США люди стараются сами, и процент этих самозанятых выше... Люди стают осознанней, беря свою жизнь в свои руки, а не пуская ее на волю работодателя\власти. ИМХО.

Це наслідок. Наслідок. І в нас він міг би бути таким же. Тобто більшість працювала б на себе.Як у 90-ті навіть совки кинулися в кооперативи і т.д.З задоволенням, масово....Працювати на себе.Корінець -- це боінги, форди, майкромофти і т.д....А от потім, оте бабло і сила, яку вони отримують родничками йде до низу. І там працюючий на себе відщипує собі...Частинку того, що велетень відкусив на всій земній кулі... І захистив 6-м Флотом.Ну і само собою: ті ж гіганти скидають частину роботи дрібним ... Впритул до НІОКРів.Начебто цей дрібний працює на себе!!!!, але по суті на Боінга!!!!Той же Фольцваген скидає закази на дрібних...А що в нас?))))Метал зерно...Який об'єм попиту вони потягнуть...І кому віддадуть частинки...? Мізеру.Звісно є моделі економіки країн без гігантів...Але там спробуй ще виграй конкуренцію в інших країн.Як не Крути, а все замикається на зовнішні ринки.Всі інші байки -- це Мюнхаузен себе за волосся з болота.А на зовнішні Україні з чим?Проштовхувати та захищати як?Це корейці або японці... тому що США. Але стільці зайняли.На усіх стільців в Штатів не вистачить.__________________Бытие определяет сознание. Бытие.А сознание подтянется за бытием.