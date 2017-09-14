Додано: Пон 05 сер, 2024 09:01

detroytred написав: Це поради аля Кіосакі. Для одиниць. Які самі зможуть. Це поради аля Кіосакі. Для одиниць. Які самі зможуть.

Це зі старту поганга позиція жертви. Зможуть одиниці, масса не зможе, а я масса, тому чого я буду паритись. Вірно? )))Ось так і живемо...Але то все ваша думка. Нехай вона залишається вашою. Не бачу ніякого сенсу переконувати. В мене інша. Та купа прикладів навіть з особистого життя.Навіть на цьому форумі ще кілька днів тому песікот був впевнений в собі та всім доказував що я купив бронь. Він навіть не мог уявити, що можно іх отримати влаштувавштсь на якусь посаду туди, де ії дають, та ще поеднувати з іншими справами. Тобто людина настільки зашугана, що скрізь баче лише корупцію та взятки... Ну та нехай баче. Та таких багато насправді... Оно примат також впевнений - що тільки вкравши можна купити нормальну тачку та жити в нормальному будинку....Мені вчора на ютубі попався такій відосЯ даю 100% що більшість скаже що то все брехня, та так не можливо, то все знято для реклами. А хтось скаже - молодці юнаки... Ось і все.