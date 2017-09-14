Примат написав:Я не с убеждениями, а с личным опытом, и могу сказать, что да, если уходить от налогов, пошлин и т.п., то да, можно вести личный бизнес. Ну а далее уже следствие такой системы - выживают, пробивают хитрые проныры или простыми словами - барыги. Страна барыг получается, а во главе ...
+1000500 Хитрі, пронири -- це той же різновид сильних. А також працьовитих, як воли, і впертих, як барани (цілеустрємльоних))) --- будівельників. Це сильні...
Цю очевидну річ навіть розумним не доведеш. І ці розумні ще щось хочуть від мас простих роботяг. Щоб миші стали їжаками.... Сміх та й годі.
А треба зробити умови (налогов, пошлин и т.п.), щоб навіть менш сильні могли займатися підприємництвом та розвивати бізнес. Умови в ринку створюють регулятори ринку --- влада. Можновладці. Оскільки умов в нас таких нема, то слабкі (навіть оті, що в 90-ті успішно бізнесували) йдуть або в найм, безробітні тут або за кордон в заробітчани.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 09:03, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Це поради аля Кіосакі. Для одиниць. Які самі зможуть.
Це зі старту поганга позиція жертви. Зможуть одиниці, масса не зможе, а я масса, тому чого я буду паритись. Вірно? ))) Ось так і живемо...
Але то все ваша думка. Нехай вона залишається вашою. Не бачу ніякого сенсу переконувати. В мене інша. Та купа прикладів навіть з особистого життя. Навіть на цьому форумі ще кілька днів тому песікот був впевнений в собі та всім доказував що я купив бронь. Він навіть не мог уявити, що можно іх отримати влаштувавштсь на якусь посаду туди, де ії дають, та ще поеднувати з іншими справами. Тобто людина настільки зашугана, що скрізь баче лише корупцію та взятки... Ну та нехай баче. Та таких багато насправді... Оно примат також впевнений - що тільки вкравши можна купити нормальну тачку та жити в нормальному будинку.... Мені вчора на ютубі попався такій відос https://youtu.be/3rTdYf_zEBY?si=shKDpV8jhLhcXou6
Я даю 100% що більшість скаже що то все брехня, та так не можливо, то все знято для реклами. А хтось скаже - молодці юнаки... Ось і все.
detroytred написав:Це поради аля Кіосакі. Для одиниць. Які самі зможуть.
Це зі старту поганга позиція жертви. Зможуть одиниці, масса не зможе, а я масса, тому чого я буду паритись. Вірно? ))) Ось так і живемо...
Але то все ваша думка. Нехай вона залишається вашою. Не бачу ніякого сенсу переконувати. В мене інша. Та купа прикладів навіть з особистого життя. Навіть на цьому форумі ще кілька днів тому песікот був впевнений в собі та всім доказував що я купив бронь. Він навіть не мог уявити, що можно іх отримати влаштувавштсь на якусь посаду туди, де ії дають, та ще поеднувати з іншими справами. Тобто людина настільки зашугана, що скрізь баче лише корупцію та взятки... Ну та нехай баче. Та таких багато насправді... Оно примат також впевнений - що тільки вкравши можна купити нормальну тачку та жити в нормальному будинку.... Мені вчора на ютубі попався такій відос https://youtu.be/3rTdYf_zEBY?si=shKDpV8jhLhcXou6
Я даю 100% що більшість скаже що то все брехня, та так не можливо, то все знято для реклами. А хтось скаже - молодці юнаки... Ось і все.
Угу. Фактично раболепські раби (азіати. Подивіться, який в них був, да і є культ жертви, хазяїна) запросто з новими умовами стали ким? --- японці та південнокорейці. Чого досягли в масі вони. І чого ми.
А уж українці на порядки волелюбніші... І не жертви!!!! --- вони їдуть за кордон. В заробітчани.
А ти і Ко залишаєтеся у розбитого корита --- у вас добре (ви не в кориті))), але навкруги розбите корито. І співаєте: миші, станьте їжаками.
З.и. таке ж чучхе співали коммі. Хотіли зробити з селюка-роботяги свідомого потужного будівельника. А Куань, американська адміністрація працювали з тим, що є --- з отими ж самими слабкими несвідомими сінгапурцями, корейцями, японцями. Зробили для них інші умови. І отримали результат. Для всієї країни, суспільства. А за битієм (за новими умовами. в нових умовах) вже і свідомість в цих сінгапурців, корейців, японців підтягнулась.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 09:22, всього редагувалось 2 разів.
dimo_0n написав:Отступлю. Наверное самая большая проблема у нас у народа - перекласть ответственность на кого-то. Всегда виноват кто-то и всегда этот кто-то должен мне. Именно поэтому большинство работает на дядю, видя в этом стабильность. а в США люди стараются сами, и процент этих самозанятых выше... Люди стают осознанней, беря свою жизнь в свои руки, а не пуская ее на волю работодателя\власти. ИМХО.
Це наслідок. Наслідок. І в нас він міг би бути таким же. Тобто більшість працювала б на себе. Як у 90-ті навіть совки кинулися в кооперативи і т.д. З задоволенням, масово.... Працювати на себе.
Корінець -- це боінги, форди, майкромофти і т.д....
А от потім, оте бабло і сила, яку вони отримують родничками йде до низу. І там працюючий на себе відщипує собі... Частинку того, що велетень відкусив на всій земній кулі... І захистив 6-м Флотом.
Ну і само собою: ті ж гіганти скидають частину роботи дрібним ... Впритул до НІОКРів. Начебто цей дрібний працює на себе!!!!, але по суті на Боінга!!!! Той же Фольцваген скидає закази на дрібних...
А що в нас?)))) Метал зерно... Який об'єм попиту вони потягнуть... І кому віддадуть частинки...? Мізеру.
Звісно є моделі економіки країн без гігантів... Але там спробуй ще виграй конкуренцію в інших країн.
Як не Крути, а все замикається на зовнішні ринки. Всі інші байки -- це Мюнхаузен себе за волосся з болота. А на зовнішні Україні з чим? Проштовхувати та захищати як? Це корейці або японці... тому що США. Але стільці зайняли. На усіх стільців в Штатів не вистачить. __________________ Бытие определяет сознание. Бытие. А сознание подтянется за бытием.
Враховуючи що? Я на минулому тижні спілкувався з непублічною особою яка після атак по Одесі втратила окрім житла також свій бізнес. Доки територію України ворог обстрілює - немає гарантій щодо успішного бізнесу та його розвиток, хіба що згадати хаби Нової Пошти
Я даю 100% що більшість скаже що то все брехня, та так не можливо, то все знято для реклами. А хтось скаже - молодці юнаки... Ось і все.
Не можу я спокійно пройти повз такі відосики, так як я колишній підприємець і в мене є ота жилка "підприємницького азарту"! Тому кину я це відео "картинкою" - може ще хтось гляне)) Але в голові виникло купа різних думок: - відео віддає позитивом, але корисної інформації не несе. Лише мотивацію трохи піднімає))
- за 3 чи 4 роки - це досить крутий ріст: і дві автівки, і великих будинок в Києві, і ще квартиру(-и) здають в оренду!
- але хочеться цифри! Максимум цифрів! А не те, скільки йде коштів на упакування цих труселів))
- де саме купують, яка маржа, на яких сайтах продають, що такі великі об'єми продають труселів?
- ну і звичайно: дівчина з батьками нехай займається бізнесом, а ти молодий бику - на фронт! Бо одні Успіхи по окопах сидять, а інші під час війни #рубаютьбаблонєпадєцкі Я розумію, що донатите - але вже пора і мінятись Я ж теж бажаю пожити цивільним життям з своєю родиною/сім'єю!
Примат написав:Я не с убеждениями, а с личным опытом, и могу сказать, что да, если уходить от налогов, пошлин и т.п., то да, можно вести личный бизнес. Ну а далее уже следствие такой системы - выживают, пробивают хитрые проныры или простыми словами - барыги. Страна барыг получается, а во главе ...
+1000500 Хитрі, пронири -- це той же різновид сильних. А також працьовитих, як воли, і впертих, як барани (цілеустрємльоних))) --- будівельників. Це сильні...
Цю очевидну річ навіть розумним не доведеш. І ці розумні ще щось хочуть від мас простих роботяг. Щоб миші стали їжаками.... Сміх та й годі.
А треба зробити умови (налогов, пошлин и т.п.), щоб навіть менш сильні могли займатися підприємництвом та розвивати бізнес. Умови в ринку створюють регулятори ринку --- влада. Можновладці. Оскільки умов в нас таких нема, то слабкі (навіть оті, що в 90-ті успішно бізнесували) йдуть або в найм, безробітні тут або за кордон в заробітчани.
Хитрі , це навіть ті хто під виглядом " волонтери" роблять бізнес на дронах,генераторах і т.і.
Banderlog написав:В учєбках якість все гірша. В учєбках якість зара ніякаінвалід на інваліді.
Внаслідок "відбору" до лав армії потрапляють бійці віком 55+ з букетом хронічних хвороб. Від високих показників гіпертонії та критичних стадій геморою до астигматизму і гепатитів.
Проблема не в тому, що ці бусифіковані чоловіки потрапили в армію. Проблема в тому, що вони миттєво опинилися в штурмових підрозділах, там, де від них ЗСУ може отримати найменший ефект.
Їхній максимум це дійти до позицій, не те що пробути там декілька днів під постійними обстрілами. Таким чином вони перетворюються на тягар для підрозділу.
Держава витрачає ресурси на військовослужбовців, які не будуть ефективними там, куди їх направили.
Спочатку їх мобілізували та заповнили ними РТЦкашки, потім направили на полігони, де їх "навчали", одягали, транспортували в штурмові підрозділи, які ведуть найзапекліші бої на передовій – проте ці бійці ніколи не стануть штурмовиками.
В гонитві за кількістю ми забуваємо про якість. Сотні людей номінально формують штатний розпис бойових підрозділів. Ті змушені витрачати ресурси свої та навколишніх закладів охорони здоров'я, щоби повернути цих людей назад і позбутися тягаря. https://www.pravda.com.ua/columns/2024/08/5/7468956/
fox767676 написав:[*]flyman шарікови зараз по лондонам, перетворюються з розпальцованих сільпошників на високорозвинених особистей, проходять ініціації і взяагалі не плутайте в тисі ухилянти-бігунці, хай це буде провідний іт-розробник залишавшийся в Україні заради літніх батьків, чи сзч добровільно повернувшийся в Україну на почтаку повномаштабного , і втративший будь-які надії. А в Лондоні - то еліта, повернуться - збираються керувати. Так дестройтед пророкує але ми їм їх гнилий сценарій поламаємо з божою помічю
Валерій Залужний is at Oxford University; Oxford, England. · London, United Kingdom · Неймовірні відчуття переповнюють тебе, коли вперше потрапляєш в Оксфорд. Дійсно, головний храм не тільки освіти а й науки. Перехоплює подих, коли розумієш, що саме тут вчилися люди, які своїми діями писали і продовжують писати світову історію. Відчуття гордості за нашу країну не полишають мене, бо тут вчаться й кращі українські студенти. Зовсім скоро, отримавши фундаментальні знання, вони повернуться додому. Величезне задоволення отримав поспілкувавшись з майбутніми українськими Президентами, премʼєрами та міністрами. У них попереду важка праця, але їх серця сповнені енергії та надії. Україна чекає на Вас, молодих, амбітних, освічених і щиро люблячих свою Батьківщину.
так смачно плюнути в обличчя тих хто залишився, ще треба постаратись