Успіх написав:

dimo_0n написав: Мені вчора на ютубі попався такій відос https://youtu.be/3rTdYf_zEBY?si=shKDpV8jhLhcXou6





Я даю 100% що більшість скаже що то все брехня, та так не можливо, то все знято для реклами. А хтось скаже - молодці юнаки... Ось і все. Мені вчора на ютубі попався такій відосЯ даю 100% що більшість скаже що то все брехня, та так не можливо, то все знято для реклами. А хтось скаже - молодці юнаки... Ось і все.

Не можу я спокійно пройти повз такі відосики, так як я колишній підприємець і в мене є ота жилка "підприємницького азарту"!Тому кину я це відео "картинкою" - може ще хтось гляне))Але в голові виникло купа різних думок:- відео віддає позитивом, але корисної інформації не несе. Лише мотивацію трохи піднімає))- за 3 чи 4 роки - це досить крутий ріст: і дві автівки, і великих будинок в Києві, і ще квартиру(-и) здають в оренду!- але хочеться цифри! Максимум цифрів! А не те, скільки йде коштів на упакування цих труселів))- де саме купують, яка маржа, на яких сайтах продають, що такі великі об'єми продають труселів?- ну і звичайно: дівчина з батьками нехай займається бізнесом, а ти молодий бику - на фронт!Бо одні Успіхи по окопах сидять, а інші під час війни #рубаютьбаблонєпадєцкіЯ розумію, що донатите - але вже пора і мінятисьЯ ж теж бажаю пожити цивільним життям з своєю родиною/сім'єю!