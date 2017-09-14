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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9326932793289329
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:51

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Хитрі, пронири -- це той же різновид сильних.
+100500 Это умные люди, чей ум мыслит нетривиально. Не путать их с казнокрадами, сидящих на откатах и коррупционерами. С виду одно и то же, но придумывать и тырить это разные вещи.

хотабо-детройди напишуть що перші це злочинний елемент, а других захищає Закон і це поважні люди

Вже двічі ти злився, відмовчуючись.

Давай втретє? Нагадай де і коли Детройт визначав кого злочинним.

Це якась секта ... будівельників на вигадках. Згенерив вигадку і висунув. ... А потім злився. Відсидівся, але натура взяла своє - і згенерив нову (або стару по колу витягнув). На одну строчічку, не парячись.

Добре. Поясни хоча б навіщо ти це отак робиш.

З.и. вибачаюсь!
В тебе про майбутнє - напишуть.
О як))) Але суть та ж.
Одразу тебе заперечую -- не напишу. І підстав для такого не було. Не вигадуй.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:52

  Успіх написав:
  dimo_0n написав:Мені вчора на ютубі попався такій відос https://youtu.be/3rTdYf_zEBY?si=shKDpV8jhLhcXou6


Я даю 100% що більшість скаже що то все брехня, та так не можливо, то все знято для реклами. А хтось скаже - молодці юнаки... Ось і все.
Не можу я спокійно пройти повз такі відосики, так як я колишній підприємець і в мене є ота жилка "підприємницького азарту"! :D
Тому кину я це відео "картинкою" - може ще хтось гляне))
Але в голові виникло купа різних думок:
- відео віддає позитивом, але корисної інформації не несе. Лише мотивацію трохи піднімає))

- за 3 чи 4 роки - це досить крутий ріст: і дві автівки, і великих будинок в Києві, і ще квартиру(-и) здають в оренду!

- але хочеться цифри! Максимум цифрів! А не те, скільки йде коштів на упакування цих труселів))

- де саме купують, яка маржа, на яких сайтах продають, що такі великі об'єми продають труселів?

- ну і звичайно: дівчина з батьками нехай займається бізнесом, а ти молодий бику - на фронт! :mrgreen:
Бо одні Успіхи по окопах сидять, а інші під час війни #рубаютьбаблонєпадєцкі :lol:
Я розумію, що донатите - але вже пора і мінятись ;)
Я ж теж бажаю пожити цивільним життям з своєю родиною/сім'єю!

там основний бізнес не на упакуванні труселів, а так би сказати "під їх прикриттям", точніше без нього, з чим борються наші інтеледжент сервіси, тому інтимних деталей тобі не покажуть публічно, хіба що в приватному чаті, з рейтом х100 ЛБЗ за онлайн перебування "на гарячому передку"... як варіант "японський бізнес", де в АТМ можна купити не тільки банояку кокаколи, але труселя школярки із не тільки запахом вчорашньої мохнатки
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 сер, 2024 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:там основний бізнес не на упакуванні труселів, а так би сказати "під їх прикриттям", точніше без нього, з чим борються наші інтеледжент сервіси, тому інтимних деталей тобі не покажуть публічно, хіба що в приватному чаті, з рейтом х100 ЛБЗ за онлайн перебування "на гарячому передку"

Так ржачно это читать от чувака, который выгорел на голере и писал про это на ДОУ ))) Помойму песикот ссылки кидал.

Ок, накину еще экспертам, что тут не так и не то. 2 видоса, один предприниматель. Разница почти год.

https://youtu.be/1Yl1Hi8fPQ0?si=DxXRN-uYmzrB0PFe
https://youtu.be/vPHewnp8DlE?si=PhSF_B6kMUwA8QxS

Разоблачайте )))
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тобто, ти вважаєш, що вона труселями мало що заробляє, а насправді гладить свої груди(і не тільки їх) перед камерою онлайн?

Він же прихильнік ФАІР. То вони живуть як бомжі, звучи це мінімалізмом )))
Звісно що суми для нього дикі. Він навіть веде десь блог, як самотужки щось там робе дома, купив дачу, та там все самотужки ремонтує... як жеве на 2-4тис\місяць )))
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:От і з Україною це попереду...
Але до цього вітка глобаліації ще далеченько.
Поки це майданчик для стіни. Фортеці.

Як втримати людей? Вже всім ясно, що земна куля не така й вже велика, доступ до знань не обмежений, місць для життя багато, людина, яка працює у всьому цивільному світі може забезпечити собі існування краще ніж тут. Фортеця пенсіонерів жінок за 65?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:12

  Успіх написав:Я мав на увазі, що ти шариш в тому, як розміщати товар/рекламу на різних сайтах/площадках.

Чи я помиляюсь?
ошибаешься. размещать видосики и товар не одно и то же. А олх ты владеешь не хуже меня, только там аудитория бомжи которым фигшо продашь.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:15

  dimo_0n написав:
  Успіх написав:Тобто, ти вважаєш, що вона труселями мало що заробляє, а насправді гладить свої груди(і не тільки їх) перед камерою онлайн?

Він же прихильнік ФАІР. То вони живуть як бомжі, звучи це мінімалізмом )))
Звісно що суми для нього дикі. Він навіть веде десь блог, як самотужки щось там робе дома, купив дачу, та там все самотужки ремонтує... як жеве на 2-4тис\місяць )))

дімон, камон, які 2-4 тис.міс., відстав ти від життя, наразі не 2010 рік.,
https://fi202x.blogspot.com/2024/05/2024-148.html
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:21

  flyman написав:дімон, камон, які 2-4 тис.міс., відстав ти від життя, наразі не 2010 рік.,
https://fi202x.blogspot.com/2024/05/2024-148.html

либо звиздешь либо кушаешь на мусорке
Январь 7185 грн.
Февраль 6783 грн.
Март 5426 грн

я только на еду столько трачу + 2500 (зимой 4000) комуналка
пучок петрушка+укроп 35 грн. в 2020 был 15
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 05 сер, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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