потом кто то водкой траванётся а скажет что твоим хотдогом, узнаешь почём рубероид.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 10:46
Додано: Пон 05 сер, 2024 10:58
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Дімон, от Ви накидали різних відосіків, а самі можете дати якісь конкретні поради?
Чи все просто - "хто бореться, той має шанс на перемогу, а хто ні - того бізнес вилітає в трубу?"
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:01
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:03
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мухіч, ну що там з бургерними відосами? Наркотой торгує мабуть в твоїй уяві, прям з того пікапу ))))
Успіх, яких порад ти чекаешь? Родмап як зробити так, щоб працювало? То це тобі франшизу шукати. Оно ти скорив чі малу сумму, яку ти навіть не мріяв отримати у власному магазині. Тоді ти писав - ось якщо б грошенят, можно булоб те і се... Ось тобі грошенята. Жіка вдома. Купа часу стрікотіти на форумі, але всеодно чогось не хватає...А ти хочеш порад якихось, щоб у випадку чогось звинуватити порадника, а не себе....
Подивись навіть цього бургщика - відкрив, не знав що буде, просто йому подобалось. Ти диви як він відноситься до життя, це найголовніше. А не оті ціфри,що ти завжди рахуєшь. Треба бути трохи авантюристом. Та жити по правді. Це моє ІМХО.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 05 сер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:06
detroytred
Тобто варіант що Україну повернуть до нью СССР ви апріорі не розглядаєте?
А мені цей варіант здається більш вірогідним. В Івропі ми не потрібні, а скинути нас як баласт на руки росіянцям, більш вигідно. Це буде і троянський кінь на націоналістичному грунті і можна сплату по нашим кредитам з росії стягнути. Варіант.
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:07
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:08
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:17
За крок до перевороту думок©
Так, тоді ліз би голіруч у вогонь))
А зараз вже все обдумую/зважую
Це - ілюзія...
Так, завжди здається що от-от на грані створення чогось грандіозного/крутого бізнесу... - але наче не вистачає всього лиш маленького болтика, чи гаєчки, щоб остаточно докрутити/додумати той бізнес до кінця!
...а потім прокидаєшся і закидуєш кошти на гривнедепо, чи просто купуєш долари...🤦🏻😁😁😁
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