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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:19
Успіх написав:
але наче не вистачає всього лиш маленького болтика, чи гаєчки, щоб остаточно докрутити/додумати той бізнес до кінця!
Дії не хватає. Не тої дії що в телефоні)))
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dimo_0n
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:21
dimo_0n написав:
, ну що там з бургерними відосами? Наркотой торгує мабуть в твоїй уяві, прям з того пікапу ))))
Успіх, яких порад ти чекаешь? Родмап як зробити так, щоб працювало? То це тобі франшизу шукати. Оно ти скорив чі малу сумму, яку ти навіть не мріяв отримати у власному магазині. Тоді ти писав - ось якщо б грошенят, можно булоб те і се... Ось тобі грошенята. Жіка вдома. Купа часу стрікотіти на форумі, але всеодно чогось не хватає...А ти хочеш порад якихось, щоб у випадку чогось звинуватити порадника, а не себе....
Подивись навіть цього бургщика - відкрив, не знав що буде, просто йому подобалось. Ти диви як він відноситься до життя, це найголовніше. А не оті ціфри,що ти завжди рахуєшь. Треба бути трохи авантюристом. Та жити по правді. Це моє ІМХО.
відкрий бургерну, повтори помилку вижившого, от подобалося, і раз, гроші з тумбочки, прміщення в спадщину
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 сер, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:22
Mimohod написав:detroytred
Тобто варіант що Україну повернуть до нью СССР ви апріорі не розглядаєте?
А мені цей варіант здається більш вірогідним. В Івропі ми не потрібні, а скинути нас як баласт на руки росіянцям, більш вигідно. Це буде і троянський кінь на націоналістичному грунті і можна сплату по нашим кредитам з росії стягнути. Варіант.
Теоретично можливо будь-що.
І змінитися може все.
Але на даний момент, імхо, найгірший варіант - по Дніпру. Окуповані рфією території їй тільки для дистанції (а не ньюСРСР), а також зв'язку з і захистом Криму. Бо Крим - це контроль Чорного моря, шельфу, маршруту.
Найліпший - прогнози Деніка (капець рфії).
Це якщо не брати аля прогнози багатобуквенного про крах долара тощо про розпад ЄС.
Реальних розкладів ми і приблизно не знаємо.
В Матриці)))
Що вона подає, тим і харчуємося.
Побачити в прямому б етері реал -- оті розмови за зачиненими дверями між президентами, розвідками, про що Міллі з Залужним говорить, навіщо отой француз приїжджав, що Прітцкер каже. І т.д.
А вся оця чухня зі СМІ....
Тільки інсайд.
Все інше чухня.
Ну і ще фундамент трохи.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 05 сер, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:26
UA написав:
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
Фольксштурм просуществлвал только семь месяцев. С октября по май 1945 го.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:27
Mimohod написав:detroytred
Тобто варіант що Україну повернуть до нью СССР ви апріорі не розглядаєте?
А мені цей варіант здається більш вірогідним. В Івропі ми не потрібні, а скинути нас як баласт на руки росіянцям, більш вигідно. Це буде і троянський кінь на націоналістичному грунті і можна сплату по нашим кредитам з росії стягнути. Варіант.
Скинути, щоб потім українці у визвольній армії ЗСРФ омивала чоботи в Ла-Манші, як каже детроєд, теорія має право на життя
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 сер, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:28
UA написав:
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
Раньше казалось, что анекдоты про военкомов, краску травы, армейский абсурд - гиперболизированы.
Оказалось нет
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:29
Goodman написав: Mimohod написав:
Тобто варіант що Україну повернуть до нью СССР ви апріорі не розглядаєте?
його ніхто не розглядає... нема того срср, мертвий.
на трьох республіках срср не построїш
а якщо це буде "слов'яньске ядро"?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:32
Mimohod написав: UA написав:
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
Фольксштурм просуществлвал только семь месяцев. С октября по май 1945 го.
Фолькштурм, це коли детроєд і хотаб з лопатами винахідника взводного Куліби під командуванням ротного Арахамії з бригадирним Гетьманцівим обороняють Раду, а Шмигаль подає набої як Гаврош
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 сер, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:34
flyman написав: dimo_0n написав:
, ну що там з бургерними відосами? Наркотой торгує мабуть в твоїй уяві, прям з того пікапу ))))
Успіх, яких порад ти чекаешь? Родмап як зробити так, щоб працювало? То це тобі франшизу шукати. Оно ти скорив чі малу сумму, яку ти навіть не мріяв отримати у власному магазині. Тоді ти писав - ось якщо б грошенят, можно булоб те і се... Ось тобі грошенята. Жіка вдома. Купа часу стрікотіти на форумі, але всеодно чогось не хватає...А ти хочеш порад якихось, щоб у випадку чогось звинуватити порадника, а не себе....
Подивись навіть цього бургщика - відкрив, не знав що буде, просто йому подобалось. Ти диви як він відноситься до життя, це найголовніше. А не оті ціфри,що ти завжди рахуєшь. Треба бути трохи авантюристом. Та жити по правді. Це моє ІМХО.
відкрий бургерну, повтори помилку вижившого
А давайте розберемо отой бізнес на "щепки"?))
Я подивився його на х1,5 і скажу наступне:
- от власник не дуже хоче урізноманітнити меню...
✓ А я б урізноманітнив(але в міру)
- от власник вклався двічі в дорогий ремонт(в один заклад і другий)
✓ А накуя, якщо це не настільки впливає на клієнта, як сам смак їжі?(в заклад йдуть смачно поїсти, а не пороздивлятись ремонт)
- сам власник замітає і т. п.
✓ Щось це мені нагадує не бізнес, а самозайнятість
(як і в мене колись)
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Додано: Пон 05 сер, 2024 11:35
Успіх написав:
- сам власник замітає і т. п.
✓ Щось це мені нагадує не бізнес, а самозайнятість
(як і в мене колись)
або йому це подобається, або нема грошей найняти прибиральницю
- от власник не дуже хоче урізноманітнити меню...
добавити до м"яса громадьських голубів смак м"яса публічних котів?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 сер, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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