|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:36
flyman написав: Goodman написав: Mimohod написав:
Тобто варіант що Україну повернуть до нью СССР ви апріорі не розглядаєте?
його ніхто не розглядає... нема того срср, мертвий.
на трьох республіках срср не построїш
а якщо це буде "слов'яньске ядро"?
Ключове, фундамент --- рфія імперія, яка йде на спад. Вона бореться за виживання.
Оці всі перспективи про ядро, ньюСРСР -- були доречні для минулого етапу.
Глобально пісня оркостану вже спєта...
Тільки й може виживати за рахунок знищення інших. Поки чужих...
А там і за своїх візьметься. І гакне остаточно.
ЄС, до речі, теж хрін зна що...
Але слабкість його в іншому -- зарано така глобалістська штука утворилась. Слабка. Може витримає, а може й ні. Хоча він і йде на розвиток. На відміну від рашки.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 05 сер, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29752
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:37
flyman написав:
відкрий бургерну, повтори помилку вижившого, от подобалося, і раз, гроші з тумбочки, прміщення в спадщину
Але спочатку треба підійти до дзеркала!© Будівельник
😁😁😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6683
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:37
detroytred написав:
Ключове, фундамент --- рфія імперія, яка йде на спад. Вона бореться за виживання.
Оці всі перспективи про ядро, ньюСРСР -- були доречні для минулого етапу.
Глобально пісня оркостану вже спєта...
Тільки й може виживати за рахунок знищення інших. Поки чужих...
А там і за своїх візьметься. І гакне остаточно.
Денік не покусав у повнолуння?
загниваючий запад, крах долара, рфія бореться за виживання...
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 сер, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35871
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:38
UA написав:
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
потом приказ привязать на себя взрывчатку и под вражеский танк. В итоге ни танка на паркинсона. win-win
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24412
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2406 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:42
Успіх написав:
...а потім прокидаєшся і закидуєш кошти на гривнедепо, чи просто купуєш долари...🤦🏻😁😁😁
формула успішного Успіху на файєрі ( F.I.R.E.)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35871
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:42
flyman написав: detroytred написав:
Ключове, фундамент --- рфія імперія, яка йде на спад. Вона бореться за виживання.
Оці всі перспективи про ядро, ньюСРСР -- були доречні для минулого етапу.
Глобально пісня оркостану вже спєта...
Тільки й може виживати за рахунок знищення інших. Поки чужих...
А там і за своїх візьметься. І гакне остаточно.
Денік не покусав у повнолуння?
загниваючий запад, крах долара, рфія бореться за виживання...
Конкретніше попрошу.
Як у блозі своєму.
А не рефлексії на строчку.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29752
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:43
vitaliiangel написав: UA написав:
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
потом приказ привязать на себя взрывчатку и под вражеский танк. В итоге ни танка на паркинсона. win-win
навіщо, можна тупо відсвічувати в теплік, звідки москалі будуть знати, там Рембо чи Паркінсон, дрони ще не діагнозтують через РЕР
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35871
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:44
detroytred написав:
Але на даний момент, імхо, найгірший варіант - по Дніпру.
імхо найгірший варіант це безкінечна (30-річна чи столітня) конвекційна війна.
неважливо де будуть кордони через 50 років якщо доведеться воювати цьому і наступному поколінню. Люди не мурахи (в плані колонія/рід/вид понад усе) щоб думати "нехай я і мій син загинуть, зате правнуки сусіда нарешті заживуть без москалів"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1609
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:51
Goodman написав: Mimohod написав:
Тобто варіант що Україну повернуть до нью СССР ви апріорі не розглядаєте?
його ніхто не розглядає... нема того срср, мертвий.
на трьох республіках срср не построїш
Та ну, всі республіки на місті, окрім прибалтів. Ну і азербайджан може трохи повозбухать. Але Турція то далеко, а перша армія європи близьенько.
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:55
flyman написав:
або йому це подобається, або нема грошей найняти прибиральницю
Подобатись підмести може бути раз в тиждень, чи в 2 тижня... - але ж не щодня!
Якщо подобається підмітати щодня, то влаштуйся двірником!)))
flyman написав:
добавити до м"яса громадьських голубів смак м"яса публічних котів?
Добавити в меню борщ і зупу.
Гамбургерів має бути з 8-10смаків, наприклад:
- з додаванням маринованої цибулі+кріп+петрушка
- з додаванням моркви-по корейськи
- з червоним солоненьким філе риби
- з підсмаженими помідорами/болгарським перцем/баклажанами
Ну і т.д. і т.п.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6683
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63369
|
|
|1493
|222711
|
|
|6076
|708374
|
|