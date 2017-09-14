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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9330933193329333
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:відкрий бургерну, повтори помилку вижившого, от подобалося, і раз, гроші з тумбочки, прміщення в спадщину

Осьо. Яскравий приклад думкі гречкосія(галерского раба з ФАІР).
Ти хоч відоси дивився? Він жив у амеріці, та повернувся.
Це як наш Успіх, тільки Америка в нього на нулі )))
  flyman написав:або йому це подобається, або нема грошей найняти прибиральницю

Враховуючи що він відкрив другу бургерну, та втикнув туді генича за 10-ку баксів, то ти чи дурний чи ідіот якщо написав другий варіант )))

  flyman написав:формула успішного Успіху на файєрі ( F.I.R.E.)

А потім такій ФАІР пише на ДОУ, що вигорів, та не знає що робити... Та починає вести блог про бомжування ))
Флай, тобі хоч 30 є? десь у 40 тебе почне ковиряти самотність, бо ні дружини, ні дітей, ні нормальних друзів... Осьо мені нещодавно писал один мужик з Кривого Рогу. Одна з сфер мого бізнесу перетинається з його:
Зображення
Зображення

Так шо не переймайся ти так.. В тебе все ще попереду.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 05 сер, 2024 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:59

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона :mrgreen:
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.

потом приказ привязать на себя взрывчатку и под вражеский танк. В итоге ни танка на паркинсона. win-win

навіщо, можна тупо відсвічувати в теплік, звідки москалі будуть знати, там Рембо чи Паркінсон, дрони ще не діагнозтують через РЕР
:mrgreen: Це все☝️ було б дуже смішно і весело, якщо б...
Якщо б ми реально не рухались у цьому напрямку!🤬🤬🤬🤦🏻
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:00

  Mimohod написав:
  Goodman написав:
  Mimohod написав:Тобто варіант що Україну повернуть до нью СССР ви апріорі не розглядаєте?
його ніхто не розглядає... нема того срср, мертвий.
на трьох республіках срср не построїш

Та ну, всі республіки на місті, окрім прибалтів. Ну і азербайджан може трохи повозбухать. Але Турція то далеко, а перша армія європи близьенько.

Для воскрєшєнія срср воскрєсіть совдеп (реальний совдеп...) треба перш за все в самій рфії.
Спочатку))
Щоб одна велика маса нахилила іншу велику масу. Як робочі селян...
Адміністративна економіка - це прямий примус.
Хтось когось.

Питання завжди одне --- за чий рахунок банкет буде?

Ринкова економіка по суті теж нахил...
Але цивілізований. Непрямий. Через умови.
А на найвищому етапі перенесений на зовнішні ринки (країни).
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:07

  Успіх написав:- з додаванням маринованої цибулі+кріп+петрушка
- з додаванням моркви-по корейськи
- з червоним солоненьким філе риби
- з підсмаженими помідорами/болгарським перцем/баклажанами

чем тебя кормят кроме сосисок?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:09

  UA написав:Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона :mrgreen:
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.

Це ж яким треба бути, щоб вірити в таку маячню.
Тут нещодавно один петросян писав, що всі потопельникі з Тиси з кульовими пораненнями\отворами, два вумних брата акробата "на яких пропаганда не діє"(((
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:10

  detroytred написав:Питання завжди одне --- за чий рахунок банкет буде?
не хотел встревать. Имхо им даже Запорожье и Херсон об.центры не нужны. Это затраты. А рф не такая богатая. Война идет пока не поменяют Зе на когото лояльного к путину, что нато и ес поставил на паузу. Это можно выдать за победу. А Херсон русскому пэрэсичному не нужен, тем более херсонский пенсионер. В Кремле это понимают и перед большими завоеваниями разрушают города, чтобы никаких пенсов там не было.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 05 сер, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:10

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона :mrgreen:
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.

потом приказ привязать на себя взрывчатку и под вражеский танк. В итоге ни танка на паркинсона. win-win

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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:13

UA надо этих актёров нанять инструкторами.
vitaliiangel
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  #<1 ... 9330933193329333
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