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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93319332933393349335>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:07

  Успіх написав:- з додаванням маринованої цибулі+кріп+петрушка
- з додаванням моркви-по корейськи
- з червоним солоненьким філе риби
- з підсмаженими помідорами/болгарським перцем/баклажанами

чем тебя кормят кроме сосисок?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:09

  UA написав:Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона :mrgreen:
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.

Це ж яким треба бути, щоб вірити в таку маячню.
Тут нещодавно один петросян писав, що всі потопельникі з Тиси з кульовими пораненнями\отворами, два вумних брата акробата "на яких пропаганда не діє"(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:10

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона :mrgreen:
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.

потом приказ привязать на себя взрывчатку и под вражеский танк. В итоге ни танка на паркинсона. win-win

UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:13

UA надо этих актёров нанять инструкторами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:18

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона :mrgreen:
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.

потом приказ привязать на себя взрывчатку и под вражеский танк. В итоге ни танка на паркинсона. win-win


Так це лопати Кулеби.
Лопати, як наш варіант отих мечів.

Нічого нового в історії нема.
Або *порох* від Залужного, або *лопати* від Кулеби.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:30

  Mimohod написав:Нью ссср будет на полу-рыночных принципах.
не будет никакого нью ссср, посмотрите видос про Казахстан, там молодежь русского языка не знает и на Москву никто не ориентируется. Поезд СССР ушёл. Киркизия/Армения была б рада в ссср но никто её не зовёт. Чтобы возродить ссср в это должен включиться Китай. Всё что говорит путин это туфта, его оскорбляет что в Украине враждебный режим. Я думаю это единственная причина войны. Оскорбленный царь плохо спит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 05 сер, 2024 12:35, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:33

  vitaliiangel написав:UA надо этих актёров нанять инструкторами.

Їх і режисерів - в піхоту на нуль!
Щоб куєту другий раз не знімали!

З мечами/пістолетами на танки з кулеметами, серйозно?
Отак натаран?

Ну камон🤦🏻
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:44

Запрошую на ситні сніданки/обіди/вечері!)))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:- з додаванням маринованої цибулі+кріп+петрушка
- з додаванням моркви-по корейськи
- з червоним солоненьким філе риби
- з підсмаженими помідорами/болгарським перцем/баклажанами

чем тебя кормят кроме сосисок?

Я ж писав неодноразово, що відносно нормально/калорійно тут годують!

Навіть ківі недавно, замість бананів/апельсинів дали :mrgreen:

Мясо(свинне/куряче)
Риба
Ковбаси
Сир
Шоколадки/батончики
Печиво
Різні крупи
Картопля/цибуля/морква...
Сметана/масло/молоко/йогурти


Звичайно, що лобстерів і креветок не будуть давати :mrgreen:

Але крабові палички періодично дають :mrgreen:

+ одягають

+ зарплати/премії як у депутатів/міністрів :mrgreen:

Ехххххххх, бракує лише ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ, щоб народ ломанувся в ЗСУ!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Черчіль, знову в Броварах облави нема

ТЦК душили та намагалися дістати чоловіка через вікно його автівки
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 05 сер, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:писав, що всі потопельникі з Тиси з кульовими пораненнями\отворами

тепер моя черга зробити зауваження за прибрехане слово "всі"
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