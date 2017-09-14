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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:07
Успіх написав:
- з додаванням маринованої цибулі+кріп+петрушка
- з додаванням моркви-по корейськи
- з червоним солоненьким філе риби
- з підсмаженими помідорами/болгарським перцем/баклажанами
чем тебя кормят кроме сосисок?
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vitaliiangel
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:09
UA написав:
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
Це ж яким треба бути, щоб вірити в таку маячню.
Тут нещодавно один петросян писав, що всі потопельникі з Тиси з кульовими пораненнями\отворами, два вумних брата акробата "на яких пропаганда не діє"(((
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:10
vitaliiangel написав: UA написав:
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
потом приказ привязать на себя взрывчатку и под вражеский танк. В итоге ни танка на паркинсона. win-win
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UA
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:13
UA надо этих актёров нанять инструкторами.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:18
UA написав: vitaliiangel написав: UA написав:
Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.
потом приказ привязать на себя взрывчатку и под вражеский танк. В итоге ни танка на паркинсона. win-win
Так це лопати Кулеби.
Лопати, як наш варіант отих мечів.
Нічого нового в історії нема.
Або *порох* від Залужного, або *лопати* від Кулеби.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:30
Mimohod написав:
Нью ссср будет на полу-рыночных принципах.
не будет никакого нью ссср, посмотрите видос про Казахстан, там молодежь русского языка не знает и на Москву никто не ориентируется. Поезд СССР ушёл. Киркизия/Армения была б рада в ссср но никто её не зовёт. Чтобы возродить ссср в это должен включиться Китай. Всё что говорит путин это туфта, его оскорбляет что в Украине враждебный режим. Я думаю это единственная причина войны. Оскорбленный царь плохо спит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 05 сер, 2024 12:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:33
vitaliiangel написав:UA
надо этих актёров нанять инструкторами.
Їх і режисерів - в піхоту на нуль!
Щоб куєту другий раз не знімали!
З мечами/пістолетами на танки з кулеметами, серйозно?
Отак натаран?
Ну камон🤦🏻
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:44
vitaliiangel написав: Успіх написав:
- з додаванням маринованої цибулі+кріп+петрушка
- з додаванням моркви-по корейськи
- з червоним солоненьким філе риби
- з підсмаженими помідорами/болгарським перцем/баклажанами
чем тебя кормят кроме сосисок?
Я ж писав неодноразово, що відносно нормально/калорійно тут годують!
Навіть ківі недавно, замість бананів/апельсинів дали
Мясо(свинне/куряче)
Риба
Ковбаси
Сир
Шоколадки/батончики
Печиво
Різні крупи
Картопля/цибуля/морква...
Сметана/масло/молоко/йогурти
Звичайно, що лобстерів і креветок не будуть давати
Але крабові палички періодично дають
+ одягають
+ зарплати/премії як у депутатів/міністрів
Ехххххххх, бракує лише ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ, щоб народ ломанувся в ЗСУ!
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:47
Черчіль, знову в Броварах облави нема
ТЦК душили та намагалися дістати чоловіка через вікно його автівки
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 05 сер, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 12:49
somilitark написав:
писав, що всі потопельникі з Тиси з кульовими пораненнями\отворами
тепер моя черга зробити зауваження за прибрехане слово "всі"
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