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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9332933393349335>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:57

Щоб тут не флудити, є така гарна гілка>>>

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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:59

  Mimohod написав:Давайте посмотрим на молдован. Ради ЕС они даже готовы стать ежиками (румынами), но их все равно туда не берут. Хотя сколько там той молдовы. А почему?
раньше румыны лоббировали братьев. Щас что то молчат.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:05

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Питання завжди одне --- за чий рахунок банкет буде?
не хотел встревать. Имхо им даже Запорожье и Херсон об.центры не нужны. Это затраты. А рф не такая богатая. Война идет пока не поменяют Зе на когото лояльного к путину, что нато и ес поставил на паузу. Это можно выдать за победу. А Херсон русскому пэрэсичному не нужен, тем более херсонский пенсионер. В Кремле это понимают и перед большими завоеваниями разрушают города, чтобы никаких пенсов там не было.

По логіці згоден.

Але по факту, чому воюють і чи лояльного рфії будуть ставити, є питання.
Дивіться: корейська війна....
Сотні тисяч китайців, вважай КНР (вважай рфяне зараз) воюють за що і чому?
Території кндр їм не потрібні. Грошей тоді зайвих в Китаю, як і у РФ зараз, нема. Лояльна влада в Південній Кореє не світить.
Але воювали ж....
Чому і заради чого (з якою метою)?

Тобто є ще якийсь фактор (причина), яка перевищує ваші перелічені.
Який?

За великим рахунком то така ж війна, як зараз...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 сер, 2024 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:08



і "холодільник не переможе телевізор",
русні ніякий"мир" не потрібен
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:15

  Goodman написав:
  Mimohod написав:Тобто варіант що Україну повернуть до нью СССР ви апріорі не розглядаєте?
його ніхто не розглядає... нема того срср, мертвий.
на трьох республіках срср не построїш


Чтоб построить союз нужно богатое ядро - тогда при образовании СССР это были сильные сельскохозяйственные районы европейской его части, далее при образовании ЕС это были сильные промышленные Германия+Франция, теперь пока других сильных центров кроме Китая не намечается, то есть союзов пока больше не будет на нашем континенте.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:15

  Бетон написав:Черчіль, знову в Броварах облави нема

ТЦК душили та намагалися дістати чоловіка через вікно його автівки

За Черчилля не волнуйся. Трохи полиняет, но порешает
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:19

  UA написав:
  Бетон написав:Черчіль, знову в Броварах облави нема

ТЦК душили та намагалися дістати чоловіка через вікно його автівки

За Черчилля не волнуйся. Трохи полиняет, но порешает

в ЛОМа Чаплиги теж є Черчіль
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:31

  vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:Давайте посмотрим на молдован. Ради ЕС они даже готовы стать ежиками (румынами), но их все равно туда не берут. Хотя сколько там той молдовы. А почему?
раньше румыны лоббировали братьев. Щас что то молчат.

Все простіше - ще не дозріли. Нагадаю, там ще недавно був при владі Додон. І ситуація нагадує нас в нульових - одні вибори оранжеві виграють, інші - біло-сині. Ви б на місці ЄС брали зразу такі країни при приході умовних "оранжевих"? А потім владу захватить Додон і буде блокада всіх рішень ЄС на користь кремля. Вже один такий є (Орбан)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:35

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:- з додаванням маринованої цибулі+кріп+петрушка
- з додаванням моркви-по корейськи
- з червоним солоненьким філе риби
- з підсмаженими помідорами/болгарським перцем/баклажанами

чем тебя кормят кроме сосисок?

Я ж писав неодноразово, що відносно нормально/калорійно тут годують!

Навіть ківі недавно, замість бананів/апельсинів дали :mrgreen:

Мясо(свинне/куряче)
Риба
Ковбаси
Сир
Шоколадки/батончики
Печиво
Різні крупи
Картопля/цибуля/морква...
Сметана/масло/молоко/йогурти


Звичайно, що лобстерів і креветок не будуть давати :mrgreen:

Але крабові палички періодично дають :mrgreen:

+ одягають

+ зарплати/премії як у депутатів/міністрів :mrgreen:

Ехххххххх, бракує лише ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ, щоб народ ломанувся в ЗСУ!

я сам брехун,
й мій дід був брехуном,
но ти його перебрехав. )
Мяса мало. Ні, мясо типу є. Но сосиски, якісь паштети, тушонка... до речі тушонка порівняно з минулим роком спортилась... а мяса мало , даж курки ряби.
Риби мало.
Минулого року була й скумбрія замість оселедця, зара в основному консерви.
Твердий сир ... не буду краще грішити. Йогурти спеціально для карієсних дітей, солодкі ужас.
Кава якась... слів нема... гірше сиру.
А так в принципі... збалансоване харчування.
Всі кабаніють.
В мене іще повар- шеф з одеси, справляється. Борщ добрий. Но солянка... в солянці - сосиски!))) Які не зїли зранку і оливки -дешеві.
Щоб пояснити, то приміром, якщо болгарський перець то блідий -зірка і вялий.) Макарони з мяких сортів. Майонез нічо срєднєстатичний, томатний соус без помідор.

І главне свинство - нема білої скатертини а ще пластикова посуда.
p/s гам бургерів не люблю)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пы.сы. Он з грузинами так само - така передова демократія була в Східній Європі. А зараз при владі прокремлівські шавки, що навіть їх закони копіюють. Я б на місці ЄС також встановив термін в 15-20 років, щоб на довгому періоді протестувати чи хоче суспільство в ЄС, чи це були просто миттєві пориви
The_Rebel
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  #<1 ... 9332933393349335>
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