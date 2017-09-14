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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:41

  Banderlog написав:Всі кабаніють.
а свежие овощи фрукты? кабанеют от несбалансированного питания, много жиров и углеводов. Жир копейки стоит, но если его подкрасить и положить ароматизатор зайдёт хоть за сыр, хоть за колбасу, а если ещё сахар и муку добавить то и за печенье. Жрём по сути одни жиры с ароматизаторами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Всі кабаніють.
а свежие овощи фрукты? кабанеют от несбалансированного питания, много жиров и углеводов. Жир копейки стоит, но если его подкрасить и положить ароматизатор зайдёт хоть за сыр, хоть за колбасу, а если ещё сахар и муку добавить то и за печенье. Жрём по сути одни жиры с ароматизаторами.
Куди проблемніше - вуглеводні, особливо цукор, але це все не дуже стосується теми
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:01

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Доречі,як Ви оцінюєте морські дрони для влади , для СБУ та суспільства ( населення України та їх громадян які проживають в межах території,не ВПО за кордоном)?
положительно.
є три позиції,тому три відповіді.
sens
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