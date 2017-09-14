Banderlog написав:Кава якась... слів нема... гірше сиру.
Сердце кровью обливается... Волонтеры что-то не дорабатывают. Государству Лавацца не по карману, признаю.
мені по карману) но я і державну пю. Надо. Бандерлоги ж живуть серед людей. І мають виглядаюти як люди. Щоб ніхто нічого не запідозрив. Люмі. ))) є в нас і кавові апарати і кондиціонери. І кава. Я про шо? Про систему. Корма ситні. Й порції великі , но ... це принцип откорму бройлерів а не плємєнних кугутів. Добрий кугут товстим не буває)
Banderlog написав:Кава якась... слів нема... гірше сиру.
Сердце кровью обливается... Волонтеры что-то не дорабатывают. Государству Лавацца не по карману, признаю.
мені по карману) но я і державну пю. Надо. Бандерлоги ж живуть серед людей. І мають виглядаюти як люди. Щоб ніхто нічого не запідозрив. Люмі. ))) є в нас і кавові апарати і кондиціонери. І кава. Я про шо? Про систему. Корма ситні. Й порції великі , но ... це принцип откорму бройлерів а не плємєнних кугутів. Добрий кугут товстим не буває)
то ти як в анекдоті про напів-общипаного півня, який лежить і заманює ворон на палку кави?
Власти начали намеренно замедлять YouTube назло Западу, признал депутат Хинштейн. До этого во всем винили оборудование Google
Власти снизят скорость загрузки десктопной версии YouTube до 40% на этой неделе и до 70% на следующей, заявил (https://t.me/Hinshtein/7276) депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«"Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — написал он.
По его словам, лето выбрано для затруднения доступа к видеохостингу, так как из отпусков граждане смотрят видео на YouTube в основном с мобильных устройств.
«Все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения», — добавил он.
Хинштейн отметил, что в России «развиваются» свои сервисы: RuTube и VK видео.
❓ Масштабное замедление YouTube в России началось (https://t.me/istories_media/6863) 12 июля, тогда «Ростелеком» заявил о проблемах в работе устаревшего и не обновляемого из-за санкций оборудования Google для кэширования.
На деле оказалось, что работу сервиса замедляют власти — это подтвердили технические специалисты. Тесты показали, что власти начали замедлять сервис по домену *.googlevideo.com — именно с него «раздается» видео YouTube.
Кугут сцикливий, але самовпевнений, дурний, але ініціативний, знає свої права, але не хоче знати обов’язки. Кугуту всі винні все, а він нікому нічого не винний. Кугут згадує про закон лише тоді, коли той на його боці, а про інших – лише тоді, коли щось від них можна взяти. Кугут косний та лінивий, але дуже, дуже пихатий.
Кугут миє бурштин та бере хабар з тих, хто миє бурштин. Кугут очолює райадміністрацію та робить лебедів з шин. Кугут палить траву та кидає бичок з вікна. Кугут дивиться “Сватів”, слухає Алєгрову та ненавидить всіх, хто відрізняється від нього. Кугут викладає в школі та виховує нових кугутів, і це, можливо, найстрашніше.
Кугут не сплачує податки, але вимагає від держави гроші. Кугут саботує мобілізацію, але вважає себе зразком мужності. Кугут плює на закон просто тому, що може. Кугут вірить в себе, але не вірить в причинно-наслідкові зв’язки.
В тисячах міст, селищ та сел, поки батьки на заробітках, або просто заклопотані, зростають нові кугути, виховані Шарієм, вКонтактом, російським репом та Наталкою Мосейчук.
Саме тому я щиро зневажаю Зеленського, до речі. Бо він зробив ставку на кугутів. Він десятиріччями виховував їх своєю лайнотворчістю, а потім вони зробили його головним кугутом на сідалі.
Кугут обязан оградить для себя общественное паркоместо под домом, которое ему не принадлежит.
Кугут заходить у твій дім і не знімає взуття, пхає своє рило туди куди собака ніс не сував, ніколи не питає дозволу, і щиро вірить, що все в твоєму домі можна взяти просто так. Коли ти робиш йому зауваження на його поведінку він обурюється і ображається вип'ячуючи очі і щіро вважає що це ти винен в тому, що не дозволив йому, Кугуту, лазить по твоєму подвір'ю коли йому заманеться, хоча все своє ревносно оберігає і ховає, бо інші Кугути будуть заздрити. Кугут завжди намагається тебе обдурити, майже завжди з тобою згоден киваючи гривою, тому не відомо, що насправді у нього в голові. Коли Кугута запрошуєш у свій дім, він завжди приходить з порожніми руками прихоплюючи всю свою рідню пожерти і побухати нахаляву. Кугут дозволяє собі матюкатися, кричати і ображати все те, чим ти його, Кугута, пригощаєш. Кугут за твій кошт може намагатися поїти своїх "друзів" таких же Кугутів як і він сам. Кугут дуже любить халяву!!!
Ну не знаю, чого "вашим тиграм" м'яса не докладають?)) Нам дають достатньо - от яка його якість, то це вже інше питання)) Буває так, що половина - відходить котам/псам(якісь пліви і жиле морожене)
Banderlog написав:Риби мало
Так, але в нас немає дуже її любителів))
Banderlog написав:Минулого року була й скумбрія замість оселедця, зара в основному консерви
Так, була і скумбрія і частенько філе оселедця смачне. А тепер якась чи горбуша була, чи якась з "рожевим м'ясом", але як її розморожуєш, то вона якась напів-розлізла)) І філе оселедця останній раз було якесь спорчене. Бе🤮
Banderlog написав:Кава якась... слів нема..
Кава)) - таке враження, що з кав'ярень позбирали ВИКОРИСТАНУ/запарену каву, висушили її і знову запакували😁😁😁
Banderlog написав:А так в принципі... збалансоване харчування. Всі кабаніють.
Отож!
Тому про все вищезгадане - не будемо згадувати! А то ми своїх слонів не продамо/на наші місця не захочуть йти)) Хоча, в сільських магазинах, або й міських(наприклад місто Лиман, в яке постійно прилітають КАБи, але і магазини працюють) - можна купити хоч запечені реберця, а хоч - заморожені креветки!