Найстрашніший ворог України – кугут



Кугут сцикливий, але самовпевнений, дурний, але ініціативний, знає свої права, але не хоче знати обов’язки. Кугуту всі винні все, а він нікому нічого не винний. Кугут згадує про закон лише тоді, коли той на його боці, а про інших – лише тоді, коли щось від них можна взяти. Кугут косний та лінивий, але дуже, дуже пихатий.



Кугут миє бурштин та бере хабар з тих, хто миє бурштин. Кугут очолює райадміністрацію та робить лебедів з шин. Кугут палить траву та кидає бичок з вікна. Кугут дивиться “Сватів”, слухає Алєгрову та ненавидить всіх, хто відрізняється від нього. Кугут викладає в школі та виховує нових кугутів, і це, можливо, найстрашніше.



Кугут не сплачує податки, але вимагає від держави гроші. Кугут саботує мобілізацію, але вважає себе зразком мужності. Кугут плює на закон просто тому, що може. Кугут вірить в себе, але не вірить в причинно-наслідкові зв’язки.



В тисячах міст, селищ та сел, поки батьки на заробітках, або просто заклопотані, зростають нові кугути, виховані Шарієм, вКонтактом, російським репом та Наталкою Мосейчук.



Саме тому я щиро зневажаю Зеленського, до речі. Бо він зробив ставку на кугутів. Він десятиріччями виховував їх своєю лайнотворчістю, а потім вони зробили його головним кугутом на сідалі.



Кугут обязан оградить для себя общественное паркоместо под домом, которое ему не принадлежит.



Кугут заходить у твій дім і не знімає взуття, пхає своє рило туди куди собака ніс не сував, ніколи не питає дозволу, і щиро вірить, що все в твоєму домі можна взяти просто так. Коли ти робиш йому зауваження на його поведінку він обурюється і ображається вип'ячуючи очі і щіро вважає що це ти винен в тому, що не дозволив йому, Кугуту, лазить по твоєму подвір'ю коли йому заманеться, хоча все своє ревносно оберігає і ховає, бо інші Кугути будуть заздрити. Кугут завжди намагається тебе обдурити, майже завжди з тобою згоден киваючи гривою, тому не відомо, що насправді у нього в голові. Коли Кугута запрошуєш у свій дім, він завжди приходить з порожніми руками прихоплюючи всю свою рідню пожерти і побухати нахаляву. Кугут дозволяє собі матюкатися, кричати і ображати все те, чим ти його, Кугута, пригощаєш. Кугут за твій кошт може намагатися поїти своїх "друзів" таких же Кугутів як і він сам.

Кугут дуже любить халяву!!!





