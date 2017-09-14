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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9333933493359336>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:14

  Banderlog написав:Кава якась... слів нема... гірше сиру.

Сердце кровью обливается... Волонтеры что-то не дорабатывают. Государству Лавацца не по карману, признаю.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:14

  Faceless написав:Куди проблемніше - вуглеводні, особливо цукор, але це все не дуже стосується теми
речь как бы про здоровье бойцов...
  sens написав:є три позиції,тому три відповіді.
положительно, нейтрально и нейтрально. Если честно не понял вопрос, каким боком морские дроны к населению).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:24

  stm написав:
  Banderlog написав:Кава якась... слів нема... гірше сиру.

Сердце кровью обливается... Волонтеры что-то не дорабатывают. Государству Лавацца не по карману, признаю.

мені по карману) но я і державну пю. Надо. Бандерлоги ж живуть серед людей. І мають виглядаюти як люди. Щоб ніхто нічого не запідозрив. Люмі. )))
є в нас і кавові апарати і кондиціонери. І кава.
Я про шо? Про систему.
Корма ситні. Й порції великі , но ... це принцип откорму бройлерів а не плємєнних кугутів. Добрий кугут товстим не буває)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:36

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:Кава якась... слів нема... гірше сиру.

Сердце кровью обливается... Волонтеры что-то не дорабатывают. Государству Лавацца не по карману, признаю.

мені по карману) но я і державну пю. Надо. Бандерлоги ж живуть серед людей. І мають виглядаюти як люди. Щоб ніхто нічого не запідозрив. Люмі. )))
є в нас і кавові апарати і кондиціонери. І кава.
Я про шо? Про систему.
Корма ситні. Й порції великі , но ... це принцип откорму бройлерів а не плємєнних кугутів. Добрий кугут товстим не буває)

то ти як в анекдоті про напів-общипаного півня, який лежить і заманює ворон на палку кави?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дозреваем потихоньку до стадии временного правительства... Кто как думает, кто будет в составе? Порошенко, кличко, залужный?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:49

Власти начали намеренно замедлять YouTube назло Западу, признал депутат Хинштейн. До этого во всем винили оборудование Google

Власти снизят скорость загрузки десктопной версии YouTube до 40% на этой неделе и до 70% на следующей, заявил (https://t.me/Hinshtein/7276) депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«"Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство»,
— написал он.

По его словам, лето выбрано для затруднения доступа к видеохостингу, так как из отпусков граждане смотрят видео на YouTube в основном с мобильных устройств.

«Все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения»,
— добавил он.

Так, накануне YouTube заблокировал (https://www.dw.com/ru/youtube-zablokiro ... a-69565698) каналы Z-певцов Шамана, Полины Гагариной, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и блогера Вячеслава Манучарова. Власти развернули (https://rtvi.com/news/shaman-sobiraet-u ... be-kanala/) вокруг этого пропагандистскую кампанию с митингом у посольства США в Москве.

Хинштейн отметил, что в России «развиваются» свои сервисы: RuTube и VK видео.

❓ Масштабное замедление YouTube в России началось (https://t.me/istories_media/6863) 12 июля, тогда «Ростелеком» заявил о проблемах в работе устаревшего и не обновляемого из-за санкций оборудования Google для кэширования.

На деле оказалось, что работу сервиса замедляют власти — это подтвердили технические специалисты. Тесты показали, что власти начали замедлять сервис по домену *.googlevideo.com — именно с него «раздается» видео YouTube.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:58

  Banderlog написав:Добрий кугут товстим не буває)

Найстрашніший ворог України – кугут

Кугут сцикливий, але самовпевнений, дурний, але ініціативний, знає свої права, але не хоче знати обов’язки. Кугуту всі винні все, а він нікому нічого не винний. Кугут згадує про закон лише тоді, коли той на його боці, а про інших – лише тоді, коли щось від них можна взяти. Кугут косний та лінивий, але дуже, дуже пихатий.

Кугут миє бурштин та бере хабар з тих, хто миє бурштин. Кугут очолює райадміністрацію та робить лебедів з шин. Кугут палить траву та кидає бичок з вікна. Кугут дивиться “Сватів”, слухає Алєгрову та ненавидить всіх, хто відрізняється від нього. Кугут викладає в школі та виховує нових кугутів, і це, можливо, найстрашніше.

Кугут не сплачує податки, але вимагає від держави гроші. Кугут саботує мобілізацію, але вважає себе зразком мужності. Кугут плює на закон просто тому, що може. Кугут вірить в себе, але не вірить в причинно-наслідкові зв’язки.

В тисячах міст, селищ та сел, поки батьки на заробітках, або просто заклопотані, зростають нові кугути, виховані Шарієм, вКонтактом, російським репом та Наталкою Мосейчук.

Саме тому я щиро зневажаю Зеленського, до речі. Бо він зробив ставку на кугутів. Він десятиріччями виховував їх своєю лайнотворчістю, а потім вони зробили його головним кугутом на сідалі.

Кугут обязан оградить для себя общественное паркоместо под домом, которое ему не принадлежит.

Кугут заходить у твій дім і не знімає взуття, пхає своє рило туди куди собака ніс не сував, ніколи не питає дозволу, і щиро вірить, що все в твоєму домі можна взяти просто так. Коли ти робиш йому зауваження на його поведінку він обурюється і ображається вип'ячуючи очі і щіро вважає що це ти винен в тому, що не дозволив йому, Кугуту, лазить по твоєму подвір'ю коли йому заманеться, хоча все своє ревносно оберігає і ховає, бо інші Кугути будуть заздрити. Кугут завжди намагається тебе обдурити, майже завжди з тобою згоден киваючи гривою, тому не відомо, що насправді у нього в голові. Коли Кугута запрошуєш у свій дім, він завжди приходить з порожніми руками прихоплюючи всю свою рідню пожерти і побухати нахаляву. Кугут дозволяє собі матюкатися, кричати і ображати все те, чим ти його, Кугута, пригощаєш. Кугут за твій кошт може намагатися поїти своїх "друзів" таких же Кугутів як і він сам.
Кугут дуже любить халяву!!!



https://tverezo.info/post/115161

по польски kogut это петух если чо
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 05 сер, 2024 15:01, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:00

  Mimohod написав:Дозреваем потихоньку до стадии временного правительства... Кто как думает, кто будет в составе? Порошенко, кличко, залужный?

+Джонсон
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:по польски kogut это петух если чо

не тільки по польскі
на Західній Україні так говорять
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:28

А загалом, прекрасна Маркіза, все чудово - так чудово! ©

  Banderlog написав:а мяса мало , даж курки ряби.
Ну не знаю, чого "вашим тиграм" м'яса не докладають?))
Нам дають достатньо - от яка його якість, то це вже інше питання))
Буває так, що половина - відходить котам/псам(якісь пліви і жиле морожене) :)
  Banderlog написав:Риби мало
Так, але в нас немає дуже її любителів))
  Banderlog написав:Минулого року була й скумбрія замість оселедця, зара в основному консерви
Так, була і скумбрія і частенько філе оселедця смачне.
А тепер якась чи горбуша була, чи якась з "рожевим м'ясом", але як її розморожуєш, то вона якась напів-розлізла))
І філе оселедця останній раз було якесь спорчене. Бе🤮
  Banderlog написав:Кава якась... слів нема..
Кава)) - таке враження, що з кав'ярень позбирали ВИКОРИСТАНУ/запарену каву, висушили її і знову запакували😁😁😁
  Banderlog написав:А так в принципі... збалансоване харчування.
Всі кабаніють.
Отож!

Тому про все вищезгадане - не будемо згадувати!
А то ми своїх слонів не продамо/на наші місця не захочуть йти))
Хоча, в сільських магазинах, або й міських(наприклад місто Лиман, в яке постійно прилітають КАБи, але і магазини працюють) - можна купити хоч запечені реберця, а хоч - заморожені креветки! :)
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