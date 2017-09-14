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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9333933493359336
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:40

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  vitaliiangel написав:а свежие овощи фрукты?
Картопля, цибуля, морква, буряк - але не завжди належної якості.
Яблука - постійно дають!
Трошки перепадає бананів, але рідко вони не чорні))
Перець болгарський/помідори - переважно напівгнилуваті.
Огірки - в'ялі.

Але це все на Марсі!
Це все приснилось!😁

Бо в нас такого бути не може!
З нами таке нєслучіцццо нікогдА!©😁
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... y34GPZzlmg
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:44

  Mimohod написав:Дозреваем потихоньку до стадии временного правительства... Кто как думает, кто будет в составе? Порошенко, кличко, залужный?
А кому сьогоднішне заважає? Перестає слухатися західних парнерів та задає їм незручні питання? Чи навпаки - "народ не чує"?
Востаннє редагувалось d44 в Пон 05 сер, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:49

Кожен з нас - президент! А також, Рембо, ВанДам, Арнольд)))

  vitaliiangel написав:речь как бы про здоровье бойцов...
В граніт!©
Але коли це здоров'я раба на Марсі цікавило?

Марсіанське ВЛК ж збрехати не дасть - здорові усі! :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:51

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:речь как бы про здоровье бойцов...
В граніт!©
Але коли це здоров'я раба на Марсі цікавило?
Марсіанське ВЛК ж збрехати не дасть - здорові усі! :)

якщо туберкульоз чи гепатит штурмовику не помеха, то якісь там жири чи несвіжі сосиски тим більше))
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