Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:40
vitaliiangel написав:
а свежие овощи фрукты?
Картопля, цибуля, морква, буряк - але не завжди належної якості.
Яблука - постійно дають!
Трошки перепадає бананів, але рідко вони не чорні))
Перець болгарський/помідори - переважно напівгнилуваті.
Огірки - в'ялі.
Але це все на Марсі!
Це все приснилось!😁
Бо в нас такого бути не може!
З нами таке нєслучіцццо нікогдА!©😁
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... y34GPZzlmg VIDEO
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:44
Mimohod написав:
Дозреваем потихоньку до стадии временного правительства... Кто как думает, кто будет в составе? Порошенко, кличко, залужный?
А кому сьогоднішне заважає? Перестає слухатися західних парнерів та задає їм незручні питання? Чи навпаки - "народ не чує"?
Востаннє редагувалось
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в Пон 05 сер, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:49
vitaliiangel написав:
речь как бы про здоровье бойцов...
В граніт!©
Але коли це здоров'я раба на Марсі цікавило?
Марсіанське ВЛК ж збрехати не дасть - здорові усі!
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:51
Успіх написав: vitaliiangel написав:
речь как бы про здоровье бойцов...
В граніт!©
Але коли це здоров'я раба на Марсі цікавило?
Марсіанське ВЛК ж збрехати не дасть - здорові усі!
якщо туберкульоз чи гепатит штурмовику не помеха, то якісь там жири чи несвіжі сосиски тим більше))
Letusrock
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