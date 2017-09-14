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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9335933693379338>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:50

  stm написав:
  flyman написав:да ладно, от прям писати в ОЗ що ідем в НАТО, закривати кородони М1860, нікого не запитували, а тут раз, і знайшли крайнього "нєвінаватая я, он сам прішол"

Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия :)

іншими словами пані висловлює мемчик "не все так однозначно", а що кажуть на рахунок цього дерективи ЄС, в який вже майже прийняли?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:56

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:да ладно, от прям писати в ОЗ що ідем в НАТО, закривати кородони М1860, нікого не запитували, а тут раз, і знайшли крайнього "нєвінаватая я, он сам прішол"

Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия :)

іншими словами пані висловлює мемчик "не все так однозначно"

В Конституции всё однозначно. Рефендум всеукраинский. В законе про мобилизацию всё однозначно М1860 запретить выезд. Конституция предполагает в военное положение однозначно ограничение прав граждан (не всех прав, но ограничения права на свободное передвижение предполагает).
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:00

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Всі кабаніють.
а свежие овощи фрукты? кабанеют от несбалансированного питания, много жиров и углеводов. Жир копейки стоит, но если его подкрасить и положить ароматизатор зайдёт хоть за сыр, хоть за колбасу, а если ещё сахар и муку добавить то и за печенье. Жрём по сути одни жиры с ароматизаторами.
Куди проблемніше - вуглеводні, особливо цукор, але це все не дуже стосується теми

У вас діабет?
Якась цукрофобія в багатьох.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:01

  stm написав:Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?" ;)
У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи :) пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...

Провести вибори президента Зеля не може, а референдум може!
Тому що виборів президента йому не треба, а референдум треба. Хоч я майже впевнений що ніякого референдуму не буде.
Взагалі історично такі рішення приймала влада і на референдум такі питання вкрай рідко виносились. Але ж Зеленський у нас ж "не ЛОХ".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:06

  andrijk777 написав:
  stm написав:Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?" ;)
У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи :) пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...

Провести вибори президента Зеля не може, а референдум може!
Тому що виборів президента йому не треба, а референдум треба. Хоч я майже впевнений що ніякого референдуму не буде.
Взагалі історично такі рішення приймала влада і на референдум такі питання вкрай рідко виносились. Але ж Зеленський у нас ж "не ЛОХ".

Не может Зеля ничего. До отмены военного положения. Потом выборы через 6 месяцев и референдум. Выборы чисто в теории впереди, потому что логика.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:10

  stm написав:
  flyman написав:да ладно, от прям писати в ОЗ що ідем в НАТО, закривати кородони М1860, нікого не запитували, а тут раз, і знайшли крайнього "нєвінаватая я, он сам прішол"

Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия :)
законність як і відповідальність поняття розтяжимі. І чим їх розтягують тим більше на перший план виходить справедливість. Якщо закон і його виконання не вважають справедливим то і виконувати добровільно не будуть, тільки з під палки.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:13

  Mimohod написав:Дозреваем потихоньку до стадии временного правительства... Кто как думает, кто будет в составе? Порошенко, кличко, залужный?

Безумна, Соскин, Арестович
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:17

  Banderlog написав:
  stm написав:
  flyman написав:да ладно, от прям писати в ОЗ що ідем в НАТО, закривати кородони М1860, нікого не запитували, а тут раз, і знайшли крайнього "нєвінаватая я, он сам прішол"

Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия :)
законність як і відповідальність поняття розтяжимі. І чим їх розтягують тим більше на перший план виходить справедливість. Якщо закон і його виконання не вважають справедливим то і виконувати добровільно не будуть, тільки з під палки.

В послевоенной стране со слабыми институтами власти справедливость будет добываться опять же в бою. Количество оружия и в каждой лесопосадке норм этого добра взять себе и товарищу... Вопрос опять к обществу и консенсусу. Справедливость может быть под водкой и наркотой немного искажена, а оружие даёт больше уверенности, чем обычный трындеж Фокса на форуме под ЛСД)))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:19

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия :)

іншими словами пані висловлює мемчик "не все так однозначно"

В Конституции всё однозначно. Рефендум всеукраинский. В законе про мобилизацию всё однозначно М1860 запретить выезд.

Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было... ;)
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:22

  stm написав:В послевоенной стране со слабыми институтами власти справедливость будет добываться опять же в бою. Количество оружия и в каждой лесопосадке норм этого добра взять себе и товарищу... Вопрос опять к обществу и консенсусу. Справедливость может быть под водкой и наркотой немного искажена, а оружие даёт больше уверенности, чем обычный трындеж Фокса на форуме под ЛСД)))

воєнні злочини не мають строку давності, пригадайте як там "дєдушек під 100" то в Канаді то ще де судили, зовім недавно
flyman
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