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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 17:50
stm написав: flyman написав:
да ладно, от прям писати в ОЗ що ідем в НАТО, закривати кородони М1860, нікого не запитували, а тут раз, і знайшли крайнього "нєвінаватая я, он сам прішол"
Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия
іншими словами пані висловлює мемчик "не все так однозначно", а що кажуть на рахунок цього дерективи ЄС, в який вже майже прийняли?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 17:56
flyman написав: stm написав: flyman написав:
да ладно, от прям писати в ОЗ що ідем в НАТО, закривати кородони М1860, нікого не запитували, а тут раз, і знайшли крайнього "нєвінаватая я, он сам прішол"
Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия
іншими словами пані висловлює мемчик "не все так однозначно"
В Конституции всё однозначно. Рефендум всеукраинский. В законе про мобилизацию всё однозначно М1860 запретить выезд. Конституция предполагает в военное положение однозначно ограничение прав граждан (не всех прав, но ограничения права на свободное передвижение предполагает).
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:00
Faceless написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Всі кабаніють.
а свежие овощи фрукты? кабанеют от несбалансированного питания, много жиров и углеводов. Жир копейки стоит, но если его подкрасить и положить ароматизатор зайдёт хоть за сыр, хоть за колбасу, а если ещё сахар и муку добавить то и за печенье. Жрём по сути одни жиры с ароматизаторами.
Куди проблемніше - вуглеводні, особливо цукор
, але це все не дуже стосується теми
У вас діабет?
Якась цукрофобія в багатьох.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:01
stm написав:
Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?"
У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи
пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...
Провести вибори президента Зеля не може, а референдум може!
Тому що виборів президента йому не треба, а референдум треба. Хоч я майже впевнений що ніякого референдуму не буде.
Взагалі історично такі рішення приймала влада і на референдум такі питання вкрай рідко виносились. Але ж Зеленський у нас ж "не ЛОХ".
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andrijk777
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:06
andrijk777 написав: stm написав:
Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?"
У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи
пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...
Провести вибори президента Зеля не може, а референдум може!
Тому що виборів президента йому не треба, а референдум треба. Хоч я майже впевнений що ніякого референдуму не буде.
Взагалі історично такі рішення приймала влада і на референдум такі питання вкрай рідко виносились. Але ж Зеленський у нас ж "не ЛОХ".
Не может Зеля ничего. До отмены военного положения. Потом выборы через 6 месяцев и референдум. Выборы чисто в теории впереди, потому что логика.
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stm
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:10
stm написав: flyman написав:
да ладно, от прям писати в ОЗ що ідем в НАТО, закривати кородони М1860, нікого не запитували, а тут раз, і знайшли крайнього "нєвінаватая я, он сам прішол"
Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия
законність як і відповідальність поняття розтяжимі. І чим їх розтягують тим більше на перший план виходить справедливість. Якщо закон і його виконання не вважають справедливим то і виконувати добровільно не будуть, тільки з під палки.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:13
Mimohod написав:
Дозреваем потихоньку до стадии временного правительства... Кто как думает, кто будет в составе? Порошенко, кличко, залужный?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:17
Banderlog написав: stm написав: flyman написав:
да ладно, от прям писати в ОЗ що ідем в НАТО, закривати кородони М1860, нікого не запитували, а тут раз, і знайшли крайнього "нєвінаватая я, он сам прішол"
Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия
законність як і відповідальність поняття розтяжимі. І чим їх розтягують тим більше на перший план виходить справедливість. Якщо закон і його виконання не вважають справедливим то і виконувати добровільно не будуть, тільки з під палки.
В послевоенной стране со слабыми институтами власти справедливость будет добываться опять же в бою. Количество оружия и в каждой лесопосадке норм этого добра взять себе и товарищу... Вопрос опять к обществу и консенсусу. Справедливость может быть под водкой и наркотой немного искажена, а оружие даёт больше уверенности, чем обычный трындеж Фокса на форуме под ЛСД)))
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stm
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:19
stm написав: flyman написав: stm написав:
Флай, справедливость, как и мораль у каждого своя. С законностью всё сложнее, как и с ответственностью за свои действия
іншими словами пані висловлює мемчик "не все так однозначно"
В Конституции всё однозначно. Рефендум всеукраинский. В законе про мобилизацию всё однозначно М1860 запретить выезд.
Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было...
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:22
stm написав:
В послевоенной стране со слабыми институтами власти справедливость будет добываться опять же в бою. Количество оружия и в каждой лесопосадке норм этого добра взять себе и товарищу... Вопрос опять к обществу и консенсусу. Справедливость может быть под водкой и наркотой немного искажена, а оружие даёт больше уверенности, чем обычный трындеж Фокса на форуме под ЛСД)))
воєнні злочини не мають строку давності, пригадайте як там "дєдушек під 100" то в Канаді то ще де судили, зовім недавно
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flyman
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