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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:25
Letusrock написав: Bobua написав:
Gennadiy Druzenko
ПРАВО НА ПОЗИЦІЮ
Серед моїх знайомих і навіть друзів чимало тих, хто вважають будь-які перемовини з росією табу. Їхня теза: росію можна перемогти або вона переможе нас. Будь-який компроміс неможливий.
На мій хлопський погляд, сумнівна теза. Навіть Сталін з його безпрецедентною репресивною машиною та дивізіями внутрішніх військ НКВС так і не упокорив Західну Україну, тобто 6 сучасних українських областей. УПА мінімум на 10 років пережило радянського диктатора. ...
Як колись нарікав Сталін, українців занадто багато, аби всіх їх депортувати до Сибіру. Навряд чи хтось вірить, що Путіну може вдатись те, що не вдалось Сталіну: асимілювати чи знищити нас усіх. Час не той, ресурси не ті, репресивний апарат радше корумпований, аніж мобілізований. Звичайно кремлівський упир може мріяти про повне поглинання України, але навряд чи реально розраховує на це. Єдиний шанс проковтнути нас – це довести Україну до сучасної руїни, коли тривала братовбивча війна змусить українців повірити, що концтабірний "русский мир" кращий за війну всіх проти всіх. Що вже траплялось не раз у нашій трагічній історії...
Тому я наголошував і наголошую: зберегти українську державу та її субʼєктність, тобто право самим визначати свою долю, набагато важливіше, аніж повернути тимчасово окуповані території. Які з мільйонами мешканців, які щиро ненавидять Україну, можуть перетворитися для нас на такого ж троянського коня, на якого Західна Україна перетворилась для СРСР. Тим паче, що Сибіру в нас немає і депортувати мільйони путінофілів просто нема куди. Перевиховати їх нереально. А "остаточне вирішення російського питання" за рецептами д-ра Гебельса в Україні навіть уявити неможливо. тому що, ставши на цей шлях, Україна припинить бути Україною, а весь вільний світ нас прокляне.
Тепер про кордони. На диво українських яструбів, кордони визначають не армії на полі бою, а політики за столом перемовин. Про визнання анексії Західної України/Східної Польщі Сталін почав домовлятися з британцями (в особі міністра закордонних справ Його Величності Ентоні Ідена) наприкінці 1941 року, коли Вермахт стояв під Москвою. А остаточні повоєнні кордони, зокрема й СРСР (частина західного кордону якого була водночас кордоном УРСР) визначались в Тегерані, Ялті, Потсдамі та Парижі, а не Берліні при підписанні акта безумовної капітуляції Третього Райха. І визначали їх не генерали, а політики.
...
До речі, міжвоєнні кордони також малювали не в Компʼєні, де завершилась І Світова, а на Паризькій конференції 1919-1920 років...
Тому як би не завершилась російсько-українська війна, контури повоєнного світу визначатимуться саме на перемовинах. А рамку можливого для перемовин задаватимуть наші Сили оборони на полі бою. На жаль, зараз немає жодних підстав вважати, що такі перемовини можливі без участі росії. Хіба що хтось плекає рожеві мрії про окупацію її безмежних просторів або про її розпад в озорому майбутньому. Залишимо ці мрії на совісті мрійників...
І останнє. Коли на неприйнятності перемовин з путінською росією наполягають ті, хто несе на собі тягар цієї страшної війни і своїм та побратимів життям оплачує її ціну (як от приміром Богдан Кротевич ), я – не погоджуючись – з величезним респектом ставлюсь до їхньої позиції. Бо вони щодня сповна платять за неї.
Але коли про "екзистенційну війну" та неприйнятність будь-яких компромісів з росією говорять люди в цивільному в комфортних львівських та київських студіях, які погано уявляють фронтові реалії, які не провели жодного дня у шанцях, які не ховали своїх рідних і друзів, діти яких наразі не чують свист ворожих снарядів, деркотіння ворожих дронів та вибухи КАБів, – тут мене рве. Віриш, що з путіним нема про що говорити – чому не на фронті?! Чому не в шанцях десь на передовій?! Чому не поруч з пораненими у шпиталі?!
На жаль, іноді складається враження: чим далі людина від фронту, тим безкомпромісніше вона закликає воювати до переможного кінця. На жаль, не свого, а того хлопця чи дівчини, які сьогодні загинуть десь під Новогродівкою, Лиманом чи Купʼянськом...
Іноді аби говорити навіть правильні речі, потрібно мати на це моральне право. Оскільки важить не тільки що, а і хто говорить. Бо коли правильні слова говорять неправильні люди, всесильний логос перетворюється на імпотентний симулякр. Памʼятайте про це...
11 годин тому · Публічно ·
виготовити у виді гранітних табличок і повісити у спальні над головою різним флер та песікотам
а тепер уважно слідкуємо за руками... а хто виступає за кордони 1991? приклади?
просто звертаю увагу, що на поточний момент саме Раша потребує перемовин, але при цьому все одне висуває взагалі неприйнятні умови.
на що звертають увагу всім прихильникам перемовин за будь-яких умов. тому що вони пропонують за БУДЬ-ЯКИХ умов перемовини, а їм кажуть - умови мають бути прийнятні. якщо нам нададуть гарантії безпеки, то можна запускати перемір'я без будь-яких умов...
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:32
_hunter написав:
Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было...
Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде. Женщины медики вообще без возраста подпадают под невыезд. Гос.служащие подпадают независимо от пола и возраста.
Востаннє редагувалось stm
в Пон 05 сер, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:44
stm написав: _hunter написав:
Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было...
Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде.
Противоречит ровно по указанным критериям: _М_, _1860_.
>>> оспорить незаконность действий власти в суде
проходили уже
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>>> Женщины медики вообще без возраста
подозреваю, что вы что-то недочитали и там стандартные 1860...
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:51
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было...
Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде.
Противоречит ровно по указанным критериям: _М_, _1860_.
>>> оспорить незаконность действий власти в суде
проходили уже
- "да, понимаем - наш косяк, но менять ничего не будем"
Хантер, почему Вас за границей в демократической стране так беспокоит вопросы законодательства Украины и абсолютно не беспокоит хотя бы знания немецкого на уровне В2, как получать ВНЖ, работу, организовать быт? Как без консульства получать ВНЖ я не знаю, например.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:56
stm написав: _hunter написав: stm написав:
Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде.
Противоречит ровно по указанным критериям: _М_, _1860_.
>>> оспорить незаконность действий власти в суде
проходили уже
- "да, понимаем - наш косяк, но менять ничего не будем"
Хантер, почему Вас за границей в демократической стране так беспокоит вопросы законодательства Украины и абсолютно не беспокоит хотя бы знания немецкого на уровне В2, как получать ВНЖ, работу, организовать быт? Как без консульства получать ВНЖ я не знаю, например.
"Штирлица неудержимо рвало на родину" (с)
А я не знаю, например, зачем нужно консульство для получения ВНЖ...
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Додано: Пон 05 сер, 2024 19:00
stm написав:
Не может Зеля ничего. До отмены военного положения. Потом выборы через 6 месяцев и референдум. Выборы чисто в теории впереди, потому что логика.
Тобто ми говоримо путіну - "Чувак, давай припинемо війну на 6 місяців поки ми проведемо вибори і референдум, а якщо ми проголосуємо за "кордони 91" то продовжимо війну дальше, а якщо ні - то мир". І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?
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andrijk777
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Додано: Пон 05 сер, 2024 19:06
_hunter написав:
"Штирлица неудержимо рвало на родину" (с)
А я не знаю, например, зачем нужно консульство для получения ВНЖ...
Какие документы для получения ВНЖ вы тогда в курсе? Или как и с Конституцией Украины по окончанию 24 параграфа обиженно скажете что высылать вас незаконно?
Чехи уже огласили что на ВНЖ могут претендовать граждане Украины после окончания действия временной защиты которые сами снимаю жильё и являются финансово независимыми от государства. Как видите это 2 первых условия, потом идут документы, обычно там справки из консульства. Если беженец, то там другая процедура, которая опять же не гарантирует что человека не депортируют. Вы конечно для ЕС, как и Флай для филипинки достояние просто так.
Востаннє редагувалось stm
в Пон 05 сер, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 19:10
andrijk777 написав: stm написав:
Не может Зеля ничего. До отмены военного положения. Потом выборы через 6 месяцев и референдум. Выборы чисто в теории впереди, потому что логика.
Тобто ми говоримо путіну - "Чувак, давай припинемо війну на 6 місяців поки ми проведемо вибори і референдум, а якщо ми проголосуємо за "кордони 91" то продовжимо війну дальше, а якщо ні - то мир". І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?
Дипломатия больших стран. Санкции. Так я представляю. Но дальше доказать украинцам и оркам используя средства масмедия что вот оно счастье. Рефендум ни в одной стране мира не проводят до практически полной уверенности в положительном результате. Как-то так.
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