Додано: Пон 05 сер, 2024 19:29

И корову не дали, и перед хлопцами неудобно получилось

Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войныНу что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"ПрологВ 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будетВ 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывыйНа сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будетВариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2.Но полезные хомячки разгоняли зраду, с 2015 по 2019, по поводу Минских и выбрали ЗеленскогоВариант - переговоры.Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакойПарторгпишет, что вот начнём переговоры, тогда и узнаем чего хочет ПутинПутин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУИ это не условия для обсуждения. Это Украина должна сперва выполнить, а уже потом, возможно, Россия согласится на какие-то переговорыВариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ?Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? Так сомнительнона 99% получится, как в том анекдотеНо полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУБинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у УкраиныНиколаев, Одесса, ХарьковЗашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территорииВариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностямиНо это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьютРоссия будет уничтожать украинство на корнюИстория тому доказательство