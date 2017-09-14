Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны
Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"
Пролог
В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет
В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.
В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый1)
На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет2)
Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2.
Но полезные хомячки разгоняли зраду, с 2015 по 2019, по поводу Минских и выбрали Зеленского3)
Вариант - переговоры.
Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой
Парторг ЛАД
пишет, что вот начнём переговоры, тогда и узнаем чего хочет Путин4)
Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ
И это не условия для обсуждения. Это Украина должна сперва выполнить, а уже потом, возможно, Россия согласится на какие-то переговоры5)
Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ?
Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? Так сомнительно
на 99% получится, как в том анекдоте
И корову не дали, и перед хлопцами неудобно получилось
Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"6)
Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ
Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины
Николаев, Одесса, Харьков
Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории7)
Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями
Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют
Россия будет уничтожать украинство на корню
История тому доказательство