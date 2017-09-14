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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93369337933893399340>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:51

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Точно однозначно? Там в 24й статье что-то про ограничения по полу/возрасту было... ;)

Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде.

Противоречит ровно по указанным критериям: _М_, _1860_.
>>> оспорить незаконность действий власти в суде
проходили уже :) - "да, понимаем - наш косяк, но менять ничего не будем" :)

Хантер, почему Вас за границей в демократической стране так беспокоит вопросы законодательства Украины и абсолютно не беспокоит хотя бы знания немецкого на уровне В2, как получать ВНЖ, работу, организовать быт? Как без консульства получать ВНЖ я не знаю, например.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:56

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Предполагает ли Конституция как главный закон ограничение передвижения? Ответ четкий - да, предполагает. Ограничения М1860 при этом не противоречит этой парадигме. Считая себя униженным и ущемленным любой М1860 имеет право оспорить незаконность действий власти в суде.

Противоречит ровно по указанным критериям: _М_, _1860_.
>>> оспорить незаконность действий власти в суде
проходили уже :) - "да, понимаем - наш косяк, но менять ничего не будем" :)

Хантер, почему Вас за границей в демократической стране так беспокоит вопросы законодательства Украины и абсолютно не беспокоит хотя бы знания немецкого на уровне В2, как получать ВНЖ, работу, организовать быт? Как без консульства получать ВНЖ я не знаю, например.

"Штирлица неудержимо рвало на родину" (с)

А я не знаю, например, зачем нужно консульство для получения ВНЖ...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:00

  stm написав:Не может Зеля ничего. До отмены военного положения. Потом выборы через 6 месяцев и референдум. Выборы чисто в теории впереди, потому что логика.

Тобто ми говоримо путіну - "Чувак, давай припинемо війну на 6 місяців поки ми проведемо вибори і референдум, а якщо ми проголосуємо за "кордони 91" то продовжимо війну дальше, а якщо ні - то мир". І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:06

  _hunter написав:"Штирлица неудержимо рвало на родину" (с)

А я не знаю, например, зачем нужно консульство для получения ВНЖ...

Какие документы для получения ВНЖ вы тогда в курсе? Или как и с Конституцией Украины по окончанию 24 параграфа обиженно скажете что высылать вас незаконно?
Чехи уже огласили что на ВНЖ могут претендовать граждане Украины после окончания действия временной защиты которые сами снимаю жильё и являются финансово независимыми от государства. Как видите это 2 первых условия, потом идут документы, обычно там справки из консульства. Если беженец, то там другая процедура, которая опять же не гарантирует что человека не депортируют. Вы конечно для ЕС, как и Флай для филипинки достояние просто так.
Востаннє редагувалось stm в Пон 05 сер, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:10

  andrijk777 написав:
  stm написав:Не может Зеля ничего. До отмены военного положения. Потом выборы через 6 месяцев и референдум. Выборы чисто в теории впереди, потому что логика.

Тобто ми говоримо путіну - "Чувак, давай припинемо війну на 6 місяців поки ми проведемо вибори і референдум, а якщо ми проголосуємо за "кордони 91" то продовжимо війну дальше, а якщо ні - то мир". І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?

Дипломатия больших стран. Санкции. Так я представляю. Но дальше доказать украинцам и оркам используя средства масмедия что вот оно счастье. Рефендум ни в одной стране мира не проводят до практически полной уверенности в положительном результате. Как-то так.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут многие, прямо изошли на коричневую субстанцию, требуя от меня, как я вижу завершение войны

Ну что же, рубрика - "Спрашивали ? Отвечаем"

Пролог
В 2022 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2022 года точно война будет
В 2023 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2023 года.
В 2024 году Долярчик спрашивал, когда закончится война. Я писал, что до конца 2024, но год будет выснажлывый

1) На сейчас - я не вижу вариантов завершения войны. И не надо строить иллюзии, что война завершится в ближайшее время. Зима близко и ХЗ какой она будет

2) Вариант - по действующей ЛБЗ (лінії бойових зіткнень). Эту станцию давно проехали. Этот вариант был при Порошенко после Минска-1 и Минска-2.
Но полезные хомячки разгоняли зраду, с 2015 по 2019, по поводу Минских и выбрали Зеленского

3) Вариант - переговоры.
Я постоянно спрашиваю, а о чём переговоры ? Полезные хомячки повторяют мантры, что переговоры, но конкретики никакой
Парторг ЛАД пишет, что вот начнём переговоры, тогда и узнаем чего хочет Путин

4) Путин, прямым текстом, говорит, что условия прекращения огня и переговоров - признание четырёх областей и Крым за Россией. Внеблоковый статус Украины. Существенное уменьшение ЗСУ
И это не условия для обсуждения. Это Украина должна сперва выполнить, а уже потом, возможно, Россия согласится на какие-то переговоры

5) Вариант - отдали 4 области и Крым. А какие гарантии, что это будет завершение войны ?
Другой момент, а зачем нужно отдавать людей под оккупацию ? Чтобы другим было лучше ? Так сомнительно

на 99% получится, как в том анекдоте
И корову не дали, и перед хлопцами неудобно получилось

Но полезные хомячки пишут, "да всё хорошо будет под оккупацией"

6) Если Украина отдаёт 4 области и Крым, соглашается на уменьшение ЗСУ
Бинго. Рабочая схема для Путина. Отхватывай новые территории у Украины
Николаев, Одесса, Харьков
Зашли, обстреливают, говорят о "переговорах", чтобы отдали территории

7) Вариант - капитуляция Украины. Вот за это полезные хомячки всеми конечностями
Но это не прекратит смерти, сюда зайдёт Россия и начнёт целенаправленно и методично уничтожать людей, кого в сибирь снег убирать, кого просто убьют
Россия будет уничтожать украинство на корню
История тому доказательство
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 05 сер, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:33

  stm написав:
  _hunter написав:"Штирлица неудержимо рвало на родину" (с)

А я не знаю, например, зачем нужно консульство для получения ВНЖ...

Какие документы для получения ВНЖ вы тогда в курсе? Или как и с Конституцией Украины по окончанию 24 параграфа обиженно скажете что высылать вас незаконно?
Чехи уже огласили что на ВНЖ могут претендовать граждане Украины после окончания действия временной защиты которые сами снимаю жильё и являются финансово независимыми от государства. Как видите это 2 первых условия, потом идут документы, обычно там справки из консульства. Если беженец, то там другая процедура, которая опять же не гарантирует что человека не депортируют. Вы конечно для ЕС, как и Флай для филипинки достояние просто так.

Колись як отримував ВНЖ в Польщі то Консульство нічим ніяк. Для чого розповсюджуюте бздури?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:47

  UA написав:Последний кейс от ВЛК.
Мобилизовали в пехоту 59 лет с диагностированной болезнью Паркинсона :mrgreen:
Писать Что вы делаете? Астанавитесь! как то скучно.
Больше ада. В тартарары.

таки мобилизовали...
уже в учебке?
в какой?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:48

  stm написав:
  _hunter написав:"Штирлица неудержимо рвало на родину" (с)

А я не знаю, например, зачем нужно консульство для получения ВНЖ...

Какие документы для получения ВНЖ вы тогда в курсе? Или как и с Конституцией Украины по окончанию 24 параграфа обиженно скажете что высылать вас незаконно?
Чехи уже огласили что на ВНЖ могут претендовать граждане Украины после окончания действия временной защиты которые сами снимаю жильё и являются финансово независимыми от государства. Как видите это 2 первых условия, потом идут документы, обычно там справки из консульства. Если беженец, то там другая процедура, которая опять же не гарантирует что человека не депортируют. Вы конечно для ЕС, как и Флай для филипинки достояние просто так.

Справки из консульства - это очень необычно :)
А для беженцев - само наличие статуса является гарантией недепортации ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?

Ну десь так. "Да, да, відводте війська за адмінграніцу донецької та луганської і почнем перемови"
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