Додано: Пон 05 сер, 2024 20:15

stm написав: Успіх написав: Letusrock написав: виготовити у виді гранітних табличок і повісити у спальні над головою різним флер та песікотам виготовити у виді гранітних табличок і повісити у спальні над головою різним флер та песікотам

Краще їм на чоло ті таблички приліпити суперклеєм!

Будуть підходити до дзеркала і читати щодня! Краще їм на чоло ті таблички приліпити суперклеєм!Будуть підходити до дзеркала і читати щодня!

Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?"

У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет... Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?"У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечипока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...

Представляю если бы во времена второй мировой войны И. Сталин стал интересоваться у работников заводов и колхозников хотя бы для вида: "А не отдать ли Гитлеру часть территорий СССР и после этого жить дальше в мире и согласии с ним (убийцей), попивая вместе коньячок при случае?"Или еще один пример, когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать. Представляю если бы храбрый муж вдруг стал в этот момент интересоваться вместо того, чтобы готовиться к смертному бою: "А не отдать ли беспредельщикам добровольно банковские карты с пинкодами? Может жену насиловать извращенно тогда и морду сильно бить не будут?"Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.Но это не нравится кремлю и его агентам в Украине.