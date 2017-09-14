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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9337933893399340>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Рефендум ни в одной стране мира не проводят до практически полной уверенности в положительном результате. Как-то так.

Особенно если участки для голосования открыть в ТЦК! :)
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:58

  Mimohod написав:
  andrijk777 написав:І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?

Ну десь так. "Да, да, відводте війська за адмінграніцу донецької та луганської і почнем перемови"

Такий українець, що навіть гугл-перекладач почервонів ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:58

  _hunter написав:Справки из консульства - это очень необычно :)
А для беженцев - само наличие статуса является гарантией недепортации ;)

Вы беженец?
И для справки. Для гражданина Украины за пределами Украины консульство как раз и может помочь в оформлении некоторого перечня документов и защитить права своего гражданина в случае какой-то неприятной ситуации. У меня телефоны консульства всегда под рукой сразу при въезде. Но это действительно странно с моей стороны. Ничего ж и никогда не может пойти не так, как предполагалось )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:03

  stm написав:
  _hunter написав:Справки из консульства - это очень необычно :)
А для беженцев - само наличие статуса является гарантией недепортации ;)

Вы беженец?

ага, он "беженец".

Выехал, типа, как волонтёр и не вернулся
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:06

  Bobua написав:
Gennadiy Druzenko
ПРАВО НА ПОЗИЦІЮ
...
Тому я наголошував і наголошую: зберегти українську державу та її субʼєктність, тобто право самим визначати свою долю, набагато важливіше, аніж повернути тимчасово окуповані території.

Як легко розпоряджатися долями людей, коли сам там не мешкаєш і родичів чи майна не маєш, правда?
  Bobua написав:
Які з мільйонами мешканців, які щиро ненавидять Україну, можуть перетворитися для нас на такого ж троянського коня, на якого Західна Україна перетворилась для СРСР.

Яка нахабна брехня! Якби на Херсонщині чи Запорожчині мешканці щиро ненавиділи Україну, то хіба чинили б такий опір? Чи пан Druzenko не в курсі? :evil:

  Bobua написав:
Тепер про кордони. На диво українських яструбів, кордони визначають не армії на полі бою, а політики за столом перемовин. ...
Тому як би не завершилась російсько-українська війна, контури повоєнного світу визначатимуться саме на перемовинах. А рамку можливого для перемовин задаватимуть наші Сили оборони на полі бою. ·

Так хто ж проти? Нехай повертають окуповані території шляхом перемовин.
  Letusrock написав:виготовити у виді гранітних табличок і повісити у спальні над головою різним флер та песікотам

[/quote]
Ані Fler, ані Pesikot не змушують нікого воювати до кордонів 91. Мова йде про те, що віддавати (дарувати) території є неприпустимим, тому що це тягне за собою зазіхання на інші території. Домовляйтеся по ЛБЗ чи як там хочете, але окуповані території не можна визнавати кацапськими.
Шось мені підказує, шо Лєтус-орк співав би зовсім інакше, якби мешкав, наприклад у Херсоні.. Його позиція "аби мене не чіпали" давно зрозуміла.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Сьогодні вже грошей не дають

неужели вчера кто то давал?
... с таким то грустным лицом...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 05 сер, 2024 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:08

  stm написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:Не может Зеля ничего. До отмены военного положения. Потом выборы через 6 месяцев и референдум. Выборы чисто в теории впереди, потому что логика.

Тобто ми говоримо путіну - "Чувак, давай припинемо війну на 6 місяців поки ми проведемо вибори і референдум, а якщо ми проголосуємо за "кордони 91" то продовжимо війну дальше, а якщо ні - то мир". І путін такий "да, да".
Так ви собі це уявляєте?

Дипломатия больших стран. Санкции. Так я представляю. Но дальше доказать украинцам и оркам используя средства масмедия что вот оно счастье. Рефендум ни в одной стране мира не проводят до практически полной уверенности в положительном результате. Как-то так.

швейцарці не знали "правила 146%" щодо референдума, відстале суспільство у відсталій державі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:15

  stm написав:
  Успіх написав:
  Letusrock написав:виготовити у виді гранітних табличок і повісити у спальні над головою різним флер та песікотам

Краще їм на чоло ті таблички приліпити суперклеєм!
Будуть підходити до дзеркала і читати щодня!

Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?" ;)
У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи :) пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...


Представляю если бы во времена второй мировой войны И. Сталин стал интересоваться у работников заводов и колхозников хотя бы для вида: "А не отдать ли Гитлеру часть территорий СССР и после этого жить дальше в мире и согласии с ним (убийцей), попивая вместе коньячок при случае?"

Или еще один пример, когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать. Представляю если бы храбрый муж вдруг стал в этот момент интересоваться вместо того, чтобы готовиться к смертному бою: "А не отдать ли беспредельщикам добровольно банковские карты с пинкодами? Может жену насиловать извращенно тогда и морду сильно бить не будут?"

Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Но это не нравится кремлю и его агентам в Украине.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:16

  fler написав:Шось мені підказує, шо Лєтус-орк співав би зовсім інакше, якби мешкав, наприклад у Херсоні.. Його позиція "аби мене не чіпали" давно зрозуміла.

Пані fler

Якби Letusrock був у Херсоні, то він волав би - віддайте мене чеченцям, немає сечі терпіти ці пекельні борошна )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:23

  buratinyo написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Краще їм на чоло ті таблички приліпити суперклеєм!
Будуть підходити до дзеркала і читати щодня!

Есть одна загвоздка 73 статья Конституции. Долярчик, моего брата торкнули слова Зели: "народ должен захотеть отдать территории" прям сильно. Но! Именно об этом и говорит основной закон Украины. Дальше было "так Киевские уже согласны отдавать территории", но на вопрос "а согласен ли ты? И какие условия, и как заставить нападающего согласиться?" ;)
У меня ответов нет, и я бы с удовольствием отдала решение и последующую ответственность на Ваши плечи :) пока же действует Конституция. Поэтому решение будет коллегиальным всеми гражданами Украины. А дальше надо как-то будет опять жить, потому что ответа как не допустить повторения убийств мышебратьями у меня нет...


Представляю если бы во времена второй мировой войны И. Сталин стал интересоваться у работников заводов и колхозников хотя бы для вида: "А не отдать ли Гитлеру часть территорий СССР и после этого жить дальше в мире и согласии с ним (убийцей), попивая вместе коньячок при случае?"

Или еще один пример, когда семья идет домой и их окружают беспредельщики с целью избить, ограбить и изнасиловать. Представляю если бы храбрый муж вдруг стал в этот момент интересоваться вместо того, чтобы готовиться к смертному бою: "А не отдать ли беспредельщикам добровольно банковские карты с пинкодами? Может жену насиловать извращенно тогда и морду сильно бить не будут?"

Что касается fler и pesikot в этом контексте, то обратите внимание, что они не живут в Киеве или западнее, где о войне знают преимущественно очень поверхностно, не смотря на все что было. Они почти 3 года живут в условиях тотализатора: прилетит или не прилетит. А эти условия формируют правильное отношение к тем, кто с оружием ломился в твой дом. Их нужно вышвырнуть. Так же считает Президент Украины, так говорится в Конституции Украины. Так принято делать во всем мире.

Но это не нравится кремлю и его агентам в Украине.

Дякую, пан buratinyo. Шкода, що життя нічого не навчило деяких форумчан. Ані історія, ані сучасність їхньому розуму незбагненні.
fler
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